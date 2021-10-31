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Пентагон хочет заполнить Украину оружием
31 октября 2021, 04:20 • 47 • Украина
Заместитель помощника минобороны США Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера и подчеркнула, что Штаты уже предоставили стране ракетные комплексы Javelin. Свой призыв она объяснила тем, что Украине нужны средства для защиты. Даааа, для защиты.
В ее заявлении, на удивление, ни слова про российскую агрессию, я даже удивился, как же так, а куда же делся любимый инфоповод, который американцы пихают всюду? Особенно в повестке с Украиной.
Но подобные заявления даже без «любимого инфоповода» выглядят нелепо, учитывая что США на границах Украины потихоньку размещает свои системы ПВО и военные базы. Сложно не обращать внимания на подобные провокационные шаги, так и представляю, насколько устало официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатывает глаза от этой новости.
Я напомню, что Москва уже не раз предостерегала от планов поставки вооружений Киеву, так как этот шаг лишь приведет к усилению конфликта в Донбассе. Да и большинство европейских политиков выступало против таких поставок, так как они слишком рискованны. Все же понимают, зачем на самом деле американцы хотят наполнить Украину оружием, и роль защиты здесь далеко не на первых планах.
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