Пентагон хочет заполнить Украину оружием

Пентагон хочет, чтобы на территории Украины было побольше оружия, официальная версия гласит, что для защиты страны, как будто во всем мире не понимают, для чего американцы размещают его на Незалежной на самом деле.Заместитель помощника минобороны США Лора Купер призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера и подчеркнула, что Штаты уже предоставили стране ракетные комплексы Javelin. Свой призыв она объяснила тем, что Украине нужны средства для защиты. Даааа, для защиты.В ее заявлении, на удивление, ни слова про российскую агрессию, я даже удивился, как же так, а куда же делся любимый инфоповод, который американцы пихают всюду? Особенно в повестке с Украиной.Но подобные заявления даже без «любимого инфоповода» выглядят нелепо, учитывая что США на границах Украины потихоньку размещает свои системы ПВО и военные базы. Сложно не обращать внимания на подобные провокационные шаги, так и представляю, насколько устало официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатывает глаза от этой новости.Я напомню, что Москва уже не раз предостерегала от планов поставки вооружений Киеву, так как этот шаг лишь приведет к усилению конфликта в Донбассе. Да и большинство европейских политиков выступало против таких поставок, так как они слишком рискованны. Все же понимают, зачем на самом деле американцы хотят наполнить Украину оружием, и роль защиты здесь далеко не на первых планах.