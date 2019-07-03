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Пентагон испытывает терпение Шойгу: У границ Калининграда вновь замечен американский беспилотник Global Hawk

03 июля 2019, 11:09  •  151 • Политика
У границ Калининградской области вновь был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk. Минобороны РФ неоднократно выступало с просьбами свернуть разведывательную активность у российской границы, но Пентагон продолжает испытывать терпение Сергея Шойгу.
Стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку у западных границ России вечером вторника, 2 июля. Траекторию его полета отследил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Известно, что аппарат с бортовым номером 04-2021 поднялся в воздух с американской военной базы в Италии. В 18:50 по московскому времени он находился между Калининградской областью и Белоруссией.
Как отмечает РИА Новости, в последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики интересуются российской территорией все чаще — их регулярно наблюдают над Черным морем, рядом с Калининградом, неподалеку от российских баз в Сирии.

Минобороны РФ неоднократно обращалось с просьбами к Вашингтону свернуть активность, однако Пентагон по-прежнему испытывает терпение Сергея Шойгу.
Фото: твиттер/PlaneRadar

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