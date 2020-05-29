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Пентагон испытал новый способ сброса авиабомб с превращением
29 мая 2020, 13:55 • 17 • Политика
Новый способ сброса авиационных бомб с так называемым превращением испытали американские военные. На самом деле это бюджетный вариант, где не нужен бомбардировщик.
Пентагон испытал новый способ сброса авиабомб. Чтобы провести эксперимент, подготовили обычные транспортные самолёты - C-130 Hercules и C-17 Globenaster. Боеприпасы, как пишут "Утро.ру", закрепили на особой платформе. По предварительной информации, огонь инженеры планируют вести бомбами DGM-154.
Как только платформа выходит на исходную, она принимает вертикальное положение. Закреплённые бомбы спускаются. А дальше... пока неясно, как именно будут срабатывать снаряды, пишут журналисты.
Отмечается, что прелесть новой разработки в рамках проекта Cleaver в том, что транспортник способен превратиться в бомбардировщик. Правда, жизнеспособность проекта совершенно неясна.
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