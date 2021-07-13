Пентагон испугался русских роботов: США ничего не смогут противопоставить "военному ИИ" России

В случае вооружённого конфликта Соединённые Штаты ничего не смогут противопоставить "военному искусственному интеллекту", который сейчас разрабатывается в России. Пентагон испугался русских роботов, но сразу заговорил об этике.

Обозреватель издания The National Interest Крис Осборн рассказал об обеспокоенности Пентагона по поводу разработки Россией и Китаем систем "военного искусственного интеллекта".

Основная задача такого ИИ - управление автономными системами нападения. Журналист пугает читателей "цепочкой убийств", которая осуществляется при помощи новых технологий и без участия человека.

Осборн отметил: в США действуют этические принципы, когда окончательное решение об использовании смертоносного оружия и о выборе цели принимают люди. В Пентагоне боятся, что Россия и Китай таких принципов придерживаться не станут.

В публикации упоминается выступление Марка Эспера, занимавшего до осени 2020 года должность министра обороны США. На симпозиуме ведомства он назвал Россию и Китай государствами, представляющими высокий уровень угроз для США из-за использования ими автономных систем, включая искусственный интеллект.

"Мы ожидаем, что они развернут эти возможности в будущих зонах боевых действий", - произнёс Эспер.

Во второй части статьи Крис Осборн перестал пугать читателей и попытался их успокоить. Он заявил, что пока неизвестно, опережают ли разработки русских и китайцев разработки американцев. Ещё в 2009 году автономные навигационные системы США давали возможность системам роботизированного оружия обнаруживать и поражать цели без вмешательства человека. С тех пор технологии стали ещё более совершенными. Однако американская армия ничего не сможет противопоставить русским и китайским роботам с ИИ, так как в США решения принимают люди, а это гораздо медленнее.