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Пентагон ищет, чем ответить России: Испытания гиперзвукового оружия США назначены на 2019 год

02 марта 2018, 13:54  •  173 • Политика
Глава ДАРПА - Управления перспективных исследовательских программ Пентагона - заявил, что появление у России и Китая гиперзвукового оружия требует соответствующих ответных мер со стороны США.
Ролик, демонстрирующий новые военные разработки России, показанный во время обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, наделал много шума в западной прессе. Возможно, неслучайно вскоре после этого США заявили о скорых испытаниях собственного гиперзвукового оружия.
По словам директора Управления перспективных исследовательских программ Пентагона Стивена Уокера, эти испытания начнутся уже в 2019 году. Чиновник военного ведомства отметил, что сейчас Китай и Россия активно наращивают свой потенциал по части новых вооружений, а потому США также требуются новые средства защиты.
Гиперзвуковое оружие, считает Уокер, могло бы стать одним из таких средств. Единственное, что сдерживает потенциал США здесь, продолжает он, это недостаточное финансирование.
"Нам необходимы долларовые вливания в инфраструктуру для создания гиперзвукового оружия", - подчеркивает чиновник.

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