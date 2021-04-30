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Пентагон готов платить русским по 300 долларов за роль "живых мишеней"

30 апреля 2021, 23:15  •  51 • Политика
К владельцу русского ресторана "Pushkin" обратился подрядчик Пентагона. Военным США нужны русскоязычные люди на роли "живых мишеней" для отработки войны в России.
Пентагон ищет людей, владеющих русским языком для проведения тренировок солдат США на военной базе в Калифорнии. Об этом рассказал владелец русского ресторана "Pushkin" в Сан-Диего.
Он объяснил, что у него самое известное русское заведение в городе. И если сделать запрос в интернете со словами "Россия" и "Сан-Диего", то первая ссылка будет на ресторан "Pushkin". Из-за этого в заведение часто звонят с просьбами помочь с переводом на русский язык и другими подобными делами. За это предлагают хорошие деньги, поэтому ресторан часто идёт навстречу.
Однако недавно к владельцу ресторана обратился подрядчик Пентагона. Он объяснил, что ему нужно порядка 150 русскоязычных человек, чтобы играть роль русских на тренировках американских военных на базе в Калифорнии. Там уже построен для этих целей специальный городок.
Подрядчик Пентагона объяснил, что раньше американским военным требовались арабы играть роли жителей арабских стран и выступать в роли гражданских на учениях армии США. Однако недавно произошла резкая переориентация на русских, и подрядчик оказался из-за этого в сложной ситуации. А отказаться от заказа он не может. Так как контракт с военным ведомством США подписан на несколько лет.
Ради интереса владелец русского ресторана поинтересовался условиями работы. Оказалось, что американцы готовы платить по 300 долларов в сутки плюс проживание и питание за то, чтобы русскоязычные люди по 10 часов в день отыгрывали роли обычных жителей русского городка. Отработать необходимо две недели, потом две недели отпуска.
Владелец ресторана "Pushkin" поинтересовался у подрядчика Пентагона, означает ли это, что Россия теперь враг США номер один. На это собеседник ответил, что получается, что да.
Считаете ли вы это предательством бывшей Родины? Скорее всего, да. Вы разрешаете американским солдатам использовать вас в качестве мишени, по сути,
- комментирует владелец русского ресторана ситуацию.
При этом он выразил уверенность, что большинство русскоязычных людей откажутся от такой работы. Исключением могут стать лишь те, кто прямо ненавидит нынешнюю Россию.

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