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Пентагон готов к переброске войск в Европу: Приказа ждут тысячи солдат

29 января 2022, 04:20  •  39 • Политика
Костяк американских воинских подразделений, подготовленных для манёвров, составляют воздушно-десантные войска
В Пентагоне раскрыли некоторые подробности о переброске американских войск в Европу. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, фактически воинские подразделения пока никуда не отправлялись. В то же время, он отметил, что они приведены в "состояние повышенной готовности".
В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби частично раскрыл состав группировки военных из 8,5 тысяч человек, которых готовят к возможной отправке на восточные рубежи НАТО в связи с кризисом на Украине.
По словам Кирби, костяк составляют воздушно-десантные войска. На брифинге он назвал три воздушно-десантных дивизии, которые могут быть задействованы в манёврах. Также он сообщил о 4-й пехотной дивизии. При этом Кирби подчеркнул, что полный перечень подразделений в Пентагоне раскрывать не намерены.
США заявляют, что окончательного решения о развёртывании войск в странах Восточной Европы, входящих в состав НАТО, ещё не принималось.

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