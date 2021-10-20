Пентагон формирует в Кишинёве военную группировку, чтобы, в случае обострения «украинского вопроса», удержать Одессу

На сегодняшний день, по данным «Нашей версии», американцы уже свезли в Молдавию порядка четырёх сотен военных. Расселили их в кишинёвском гостиничном комплексе «Центрум». Предположение, что американцы намереваются учинить что-то нехорошее в Приднестровье, опровергают приднестровские военные, - таких планов у Пентагона нет. Но есть другой план – в случае, если украинская власть перейдёт к обострению на Донбассе (что чревато российским вмешательством), «миротворцы» из США высадятся в Одессе.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

В Очакове и Ильичёвске у американцев – два строящихся военных объекта, предположительно – базы, военно-морская и авиационная, позволяющая принимать даже стратегические бомбардировщики. В Минобороны Украины разъясняют, что строят американцы «объекты совместного использования» с украинским военным командованием, и это – ни что иное, как «учебные центры». После того, как пентагону не удалось укрепиться в Крыму, Одесса для американцев – стратегический «центр силы» в противостоянии с Россией. Однако, исходя из положений украинской конституции, на Украине не может быть иностранных военных баз, поэтому подаются строящиеся объекты как безобидные учебные центры, а контингент там держат сравнительно небольшой, чтобы не будоражить российских военных.

В Молдавии тоже запрещено строительство американских военных баз. Поэтому прибывшие американцы носят гражданскую одежду – чтобы не привлекать излишнего внимания. Своё присутствие в Молдавии военнослужащие США оформили в рамках программы Foreign Military Financing, действующей с 2015 года. 4 октября Кишинёв посетила Робин Данниган – заместитель помощника госсекретаря США по делам центральной и восточной Европы (она курирует и Молдавию, и Украину). Возможно, именно в ходе её визита молдавские власти, по сути, вынудили к гостеприимству. Впрочем, переброска военных началась, как нам сообщают источники в Минобороны Украины, началась ещё в конце сентября (а на сегодняшний день известно о трёх разгрузившихся в Кишинёве американских бортах).

Таким образом, что бы ни происходило с Украиной, американцы намерены застолбить за собой Одессу и прилегающие морские порты. Впрочем, пока численности переброшенных в Кишинёв «миротворцев» для этого недостаточно. «Наша версия» пристально следит за происходящим и остаётся на постоянной связи со своим источником в Минобороны Украины.