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Пентагон дал Украине инструкции по применению Javelin: нет ограничений

09 декабря 2021, 04:45  •  110 • Политика
Представитель Пентагона Джон Кирби проинструктировал военных Украины по применению ракетных комплексов Javelin.
Пресс-секретарь Пентагона прокомментировал передачу противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, применять их украинские военные вправе на всей территории страны. Ограничительное условие – только для самообороны.
Также Джон Кирби выразил надежду, что принимающая сторона отнесется к новому вооружению "ответственным образом", впрочем, не уточнив именно в чём это будет заключаться и где находятся пределы той самой самообороны.
Представитель Пентагона в очередной раз напомнил, что США окажет военную помощь НАТО в Восточной Европе, в том случае, если Россия совершит агрессию и нападет на Украину. О вторжении страны европейского альянса и их заатлантический партнер говорят регулярно в течение последних двух недель, при этом Россия неоднократно заявляла, что информация действительности не соотвествует.
Впрочем, в США признают, что сценарий с нападением теоретический.
Если произойдет новое вторжение на Украину, то мы окажем поддержку. Сейчас же ситуация - иная,
- заявил Кирби.

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