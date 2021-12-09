Пентагон дал Украине инструкции по применению Javelin: нет ограничений

Представитель Пентагона Джон Кирби проинструктировал военных Украины по применению ракетных комплексов Javelin.

Пресс-секретарь Пентагона прокомментировал передачу противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, применять их украинские военные вправе на всей территории страны. Ограничительное условие – только для самообороны.

Также Джон Кирби выразил надежду, что принимающая сторона отнесется к новому вооружению "ответственным образом", впрочем, не уточнив именно в чём это будет заключаться и где находятся пределы той самой самообороны.

Представитель Пентагона в очередной раз напомнил, что США окажет военную помощь НАТО в Восточной Европе, в том случае, если Россия совершит агрессию и нападет на Украину. О вторжении страны европейского альянса и их заатлантический партнер говорят регулярно в течение последних двух недель, при этом Россия неоднократно заявляла, что информация действительности не соотвествует.

Впрочем, в США признают, что сценарий с нападением теоретический.

Если произойдет новое вторжение на Украину, то мы окажем поддержку. Сейчас же ситуация - иная,

- заявил Кирби.