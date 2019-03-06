Пентагон бросил $63,3 млн на создание американского конкурента российскому гиперзвуку

Сегодня лишь у России единственной во всем мире, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, есть гиперзвуковое оружие. Теперь задумались над изобретением собственной подобной разработки и в Соединенных Штатах. В частности, на создание американского конкурента российскому гиперзвуку Пентагон бросил $63,3 млн. Тендер выиграла компания Raytheon.

В сообщении компании говорится, что деньги выделены по контракту на развитие гиперзвукового тактического управляемого боевого блока. Указывается, что новая разработка должна достигать гиперзвуковых скоростей, то есть тех, что превышают скорость в 5 Махов.

В том же сообщении указывается, что новая разработка будет внедрена в ВС США и даст, как предполагается, преимущество американским военным на поле боя: с более дальних дистанций эффективно, по сравнению с существующими сегодня типами оружия, наносить удары по противнику с минимальной затратой времени.

Вице-президент Raytheon Advanced Missile Systems доктор Томас Бассинг отметил, что это не единственная программа по разработке гиперзвукового оружия. Указанный контракт - только один из них. Однако подробностей о других программах говорить не стал.

Единственный момент, на который обратил внимание Бассинг, это то, что новое вооружение его компании необходимо создать в кратчайшие сроки для противостояния "растущей угрозе". Впрочем, и дат, даже предварительных, никаких не указывается.

"Raytheon тесно сотрудничает со своими клиентами, чтобы быстро внедрить эти передовые системы вооружения, - указывает вице-президент компании, - и предоставить вооруженным силам нашей страны инструменты, необходимые для того, чтобы противостоять растущей угрозе".

Пока в США лишь приступают к разработке собственного гиперзвукового оружия, в России, напомним, оно не только уже прошло испытания, но и с текущего года начнет поступать в войска. В частности, речь идет о гиперзвуковом "Авангарде". Он, к слову, прошел со скоростью 27 Махов (что более чем в 5 раз превышает заявленную в новом проекте американцами).

"Авангард" - это уникальное оружие. Этот комплекс не летает по классической траектории", - напомнил в беседе с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Он также указал на то, что в США начали исследовать гиперзвуковые системы лет на десять раньше нас.

"Но в данном случае мы их опередили. Те американские гиперзвуковые системы, которые сейчас летают и испытываются, они где-то летают на скорости пять, шесть, ну от силы семь Махов", - подчеркивает эксперт.

Говоря о несомненных достоинствах российского гиперзвукового оружия, специалист отмечает, что "даже суперкомпьютер с Белый дом не высчитает траекторию "Авангарда".

"Если вам показывали броуновское движение, это черт знает в каком направлении там молекула двигается, вот примерно, я для простоты вам речи говорю, примерно вот таким вот сумасшедшим образом, непонятным, нелогичным, и наш "Авангард" двигается к цели".

Но это не единственное гиперзвуковое достижение. Во время своего послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин напомнил о решении США выйти из ДРСМД и позиции Москвы по этому поводу. Россия продолжит защищать собственные национальные интересы. И, более того, не остановит работу по созданию вооружений, способных защитить наши рубежи. Оружие полностью соответствует международным нормам, и оно способно отразить любые угрозы.

В том числе Путин рассказал о новой гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью 9 Махов. "Циркон" способен "поражать как морские, так и наземные цели". В том числе запуск возможен с уже существующих "Калибров" - таким образом, "затратным внедрение не будет", сказал Путин.

Россия преследует только одну цель - это безопасность наших граждан, подчеркнул президент.

"Чтобы никто не мог помыслить не только об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны".