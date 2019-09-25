Пенсию в России трудно заработать. Но можно украсть • 79 • Аналитика Когда же будет лучше?

В России ещё только начали повышать пенсионный возраст. Но то, что с выплатами будет лучше чуть ли не сразу, обещали твёрдо. На данный момент лучше не стало. Не считать же за реальное улучшение жалкую подачку от столичного мэра, которая аккурат к дню города подтянула пенсии для неработающих москвичей до уровня в 19500 рублей в месяц.









Попробовал бы кто-нибудь из чиновников сам пожить на такое «пособие». Но ведь, заявляя о повышении пенсионного возраста, гражданам не только обещали, что очень скоро станет лучше. Россиян с цифрами в руках убеждали в том, что иного выхода просто нет – так как просто нет средств, на то, чтобы пополнить Пенсионные фонды.



И нынешних пенсионеров якобы уже кормят нынешние трудящиеся. Для которых без повышения пенсионного возраста денег на пенсии может и вовсе может не остаться. И вот с этим последним выводом в России можно соглашаться безоговорочно.



Слишком уж часто россиян, с тех пор как распался СССР, откровенно «кидали». «Кидали» в основном разово – с шоковой терапией и сгоревшими вкладами в Сбербанке, с дефолтом и девальвациями рубля. Кстати, и с кризисами тоже. Ну а то, что у нас творится с пенсиями…



Гражданам десятилетиями просто не доплачивали зарплату – со своими пенсионными отчислениями никто не мог не то что хоть что-нибудь сделать, но и по-хорошему проконтролировать. И судя по всему, для тех, кто рулит нашими пенсионными деньгами, такое положение дел – норма.



Не так давно по деловым изданиям прошла информация о массовом переводе накопительной части пенсий сотен тысяч пенсионеров из государственного пенсионного фонда в ряд частных. Среди них ВТБ — пенсионный фонд, «Социум», Газфонд, НПФ «Согласие». Вроде бы тоже почти государственные, но другие.







Операция стала предметом внимания Следственного комитета, который установил, что через Москву и Московскую область был осуществлён перевод средств почти полумиллиона граждан с периферии. Все заявления о переводе оказались липовыми, с поддельными подписями нотариусов.



Кто всё это провернул, в СК выяснить пока не смогли, хотя уголовное дело возбудили. Это называется: ещё не своровали, но обязательно своруют. Хотя вряд ли в данном случае речь идёт о серьёзном риске того, что 500 тысяч россиян уже опять «кинули». Скорее всего, кто-то таким путём решил подтянуть показатели частных пенсионных фондов, чтобы они стали более привлекательными для самостоятельных вкладчиков.



Напомню, именно за это сейчас идёт очень активная агитация публики. Увидев солидные показатели частников, люди к ним потянутся, но вот тогда-то их уже вполне могут и «кинуть». И то, что сейчас кого-то неизвестного почти схватили за руку, по сути ничего не меняет.



Граждане, зачем вам пенсия?

Так вот, повторю, могут и «кинуть», «кидали» же до этого. И в то, что накопленные россиянами пенсионные средства якобы сгорели из-за инфляции и кризисов, теперь верится как-то плохо. На антикризисные меры вроде бы шли деньги бюджетные, а средства пенсионных фондов, прежде всего государственного, по закону от бюджетных отделены.



Однако даже если их просто разворовали, распилили, это вовсе не значит, что люди свою пенсию не заработали. И всякие спекуляции на тему детей, которые уже сегодня кормят отцов и дедов, давно бы пора прекратить. Однако наверху прекращать не желают. Вице-премьер Татьяна Голикова уже договорилась до того, что пенсионеров, то ли некоторых, а в мыслях, наверное, и всех, можно вовсе снимать с государственного довольствия.







Интересно, какую пенсию получает вице-премьер Татьяна Голикова?



Пардон, мадам, никакого довольствия нет – это чиновники у народа на довольствии, а пенсии людьми заработаны честно. И если чиновникам мало того, что людей просто обсчитывают, пусть хотя бы последнее не отнимают.



Уже не только на местах, но и с думской трибуны некоторые народные избранники всё же пытаются предложить направить бюджетные средства на восстановление большой государственной пенсионной кассы. Однако государева казна у нас – это, как известно, святое. Её не тронь ни при каких условиях. Кинуть деньги из неё в заначку, всю из евро, американских долларов и американских же ценных бумаг — это можно, а вот людям – ни-ни.



Деньги есть, но вы всё равно держитесь

Понемногу набирают силу идеи несколько иного рода – срочно повышать выплаты бюджетникам, чтобы заодно росли и пенсионные отчисления. Ситуация для это сейчас самая подходящая. Ведь уже и премьер Медведев, отличившийся не так уж давно своим «денег нет», теперь не стесняясь говорит о колоссальном профиците бюджета.



Правда, первый заместитель премьера Антон Силуанов всё ещё продолжает аргументировать повышение пенсионного возраста необходимостью закрывать бюджетную дыру в триллион рублей. Но вот что интересно, при этом Силуанов, который не только первый «вице» у Медведева, но ещё и министр финансов, как-то забывает, что на депозитах российских компаний (в основном у олигархов) мёртвым грузом лежат аж 28 трлн. рублей, которые по разным причинам невыгодно вкладывать в экономику.



Такой суммы, если её тратить под госгарантии, с лихвой хватило бы не только на решение всех пенсионных проблем. Она, например, больше, чем правительство потратит за шесть лет на свою любимую игрушку — национальные проекты. Однако в ответ на те самые разумные предложения нам опять говорят, что «прямолинейное повышение зарплат и пенсий ведёт к риску инфляции и даже гиперинфляции».







До боли знакомая старая песня Минфина и Центробанка, руководители которых, Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина, настолько горды собой в связи с «достигнутой финансовой стабильностью», что простые люди для них словно вообще не существуют. Теперь же эти господа, впрочем, уже вместе с другими чиновниками, предлагают гражданам и вовсе самостоятельно взяться за накопление прибавок к пенсии.



Вы поняли, куда вам предлагают нести свои деньги? Да в те самые негосударственные вроде бы пенсионные фонды, в которые уже лихо «переброшены» полмиллиона россиян. Надо ли в который раз объяснять то, что пенсионеры и сами прекрасно ощущают на себе — с этой самой пресловутой финансовой стабильностью инфляция съедает пенсии быстрее, чем они растут. Ну а деньги, уложенные в сомнительные фонды, если инфляция не съест, то кто-нибудь украдёт.



Наши же руководители твердят, что лишние деньги в бюджете надо направлять, к примеру, на реализацию нацпроектов. Мол, они и помогут решить многие социальные проблемы. Словно для рядового гражданина, особенно пенсионера, лишняя копейка в его личном, а не в федеральном бюджете, не самое лучшее решение его социальных проблем.







Раз уж зашла речь о национальных проектах, то не стоит верить в то, что на них будто бы выделяется так мало средств, что на улучшение ситуации с пенсиями их бы всё равно не хватило. Хватило бы, и с лихвой, просто потому, что национальные проекты и всё, что на них похоже, — это что-то вроде заразной болезни, с сезонными обострениями и рецидивами.



И практически каждый год появляются министерства и ведомства, которые выуживают из бюджета под такие игрушки просто огромные средства – как раз сопоставимые с теми, что так пригодились бы пенсионерам, и нынешним, и будущим. Если же не проходит с нацпроектами или чем-то ещё там, подойдёт и кризис. На антикризисные программы пенсионные деньги можно «направить» уже вовсе не стесняясь. Приватизация «Укрзализныци». Начало транспортного коллапса Украины



«Направить» – это в лучшем случае расписать по пострадавшим олигархам. Их и на рубеже 2008-2009 года бюджетными миллиардами спасали, так как, мол, именно их предприятия – структурообразующие, а ещё и стратегически важные. Им, олигархам, и помощь в борьбе с санкциями опять же казёнными деньгами оказали. Этот процесс, кстати, ещё и сегодня продолжается.



Просто удивительно, как ёмко описал положение дел с распределением лишних бюджетных средств один из деловых еженедельников, традиционно абсолютно лояльный к нашим либерал-финансистам при власти. Итак, «нынешняя система госуправления настолько неэффективна, что любые дополнительные вложения оказываются «закопанными» деньгами. Если бюрократия и коррупция уничтожают 50 копеек из каждого бюджетного рубля, то лучше уж не повышать налоги и оставить эти деньги бизнесу и населению».



Ну и кто тут балласт?

Спасибо, что наши пишущие коллеги про население не забыли, иначе какой же без населения бизнесу толк. Ведь кейнсовский «эффективный спрос» – штука массовая. Вот непонятно только, почему у нас так упорно не хотят подпускать к этому эффективному спросу пенсионеров, словно они действительно то ли балласт, то ли хомут на шее у государства.



Однако побывайте в любом из российских областных или республиканских центров и взгляните, какие офисные здания смотрятся лучше других. В давние светлые времена это были, как правило, СУ и СМУ – строительные конторы, которые сами себя и ремонтировали. Теперь же в каждом городе едва ли не первое среди лучших – здание местного отделения Пенсионного фонда. В сравнении с ним даже администрация частенько проигрывает.





Вот такое "скромное" футуристическое здание у отделения ПФР в Самаре



И в этих роскошных зданиях трудятся наши с вами благодетели – сотрудники Пенсионного фонда России. Их по стране, как выясняется, аж 122 тысячи. Знаете, сколько сотрудников числится в аналогичной американской федеральной конторе? Всего 60 тысяч, и это при том, что население США уже скоро будет втрое больше нашего. Японских же пенсионеров, которых примерно столько, сколько в России, ухитряются обслуживать всего 27 тысяч сотрудников.



Зарплаты у них, японских и американских сотрудников, могут быть и больше российских, хотя есть сомнения, а вот то, что пенсии в Японии и в США больше наших в восемь-десять раз, факт известный. И социальное обеспечение там совсем иного уровня. Только по пенсионному возрасту мы скоро будем на равных. Но только приблизительно…



И американцы, и японцы вполне могут выходить на пенсию и раньше, теряя, правда, при этом в сумме выплат. Теряя серьёзно, но не критично, особенно если использовали дополнительные методы накопления. Но вот на дожитие времени у российских пенсионеров, с их продолжительностью жизни, остаётся, увы, куда меньше. В России ещё только начали повышать пенсионный возраст. Но то, что с выплатами будет лучше чуть ли не сразу, обещали твёрдо. На данный момент лучше не стало. Не считать же за реальное улучшение жалкую подачку от столичного мэра, которая аккурат к дню города подтянула пенсии для неработающих москвичей до уровня в 19500 рублей в месяц.Попробовал бы кто-нибудь из чиновников сам пожить на такое «пособие». Но ведь, заявляя о повышении пенсионного возраста, гражданам не только обещали, что очень скоро станет лучше. Россиян с цифрами в руках убеждали в том, что иного выхода просто нет – так как просто нет средств, на то, чтобы пополнить Пенсионные фонды.И нынешних пенсионеров якобы уже кормят нынешние трудящиеся. Для которых без повышения пенсионного возраста денег на пенсии может и вовсе может не остаться. И вот с этим последним выводом в России можно соглашаться безоговорочно.Слишком уж часто россиян, с тех пор как распался СССР, откровенно «кидали». «Кидали» в основном разово – с шоковой терапией и сгоревшими вкладами в Сбербанке, с дефолтом и девальвациями рубля. Кстати, и с кризисами тоже. Ну а то, что у нас творится с пенсиями…Гражданам десятилетиями просто не доплачивали зарплату – со своими пенсионными отчислениями никто не мог не то что хоть что-нибудь сделать, но и по-хорошему проконтролировать. И судя по всему, для тех, кто рулит нашими пенсионными деньгами, такое положение дел – норма.Не так давно по деловым изданиям прошла информация о массовом переводе накопительной части пенсий сотен тысяч пенсионеров из государственного пенсионного фонда в ряд частных. Среди них ВТБ — пенсионный фонд, «Социум», Газфонд, НПФ «Согласие». Вроде бы тоже почти государственные, но другие.Операция стала предметом внимания Следственного комитета, который установил, что через Москву и Московскую область был осуществлён перевод средств почти полумиллиона граждан с периферии. Все заявления о переводе оказались липовыми, с поддельными подписями нотариусов.Кто всё это провернул, в СК выяснить пока не смогли, хотя уголовное дело возбудили. Это называется: ещё не своровали, но обязательно своруют. Хотя вряд ли в данном случае речь идёт о серьёзном риске того, что 500 тысяч россиян уже опять «кинули». Скорее всего, кто-то таким путём решил подтянуть показатели частных пенсионных фондов, чтобы они стали более привлекательными для самостоятельных вкладчиков.Напомню, именно за это сейчас идёт очень активная агитация публики. Увидев солидные показатели частников, люди к ним потянутся, но вот тогда-то их уже вполне могут и «кинуть». И то, что сейчас кого-то неизвестного почти схватили за руку, по сути ничего не меняет.Так вот, повторю, могут и «кинуть», «кидали» же до этого. И в то, что накопленные россиянами пенсионные средства якобы сгорели из-за инфляции и кризисов, теперь верится как-то плохо. На антикризисные меры вроде бы шли деньги бюджетные, а средства пенсионных фондов, прежде всего государственного, по закону от бюджетных отделены.Однако даже если их просто разворовали, распилили, это вовсе не значит, что люди свою пенсию не заработали. И всякие спекуляции на тему детей, которые уже сегодня кормят отцов и дедов, давно бы пора прекратить. Однако наверху прекращать не желают. Вице-премьер Татьяна Голикова уже договорилась до того, что пенсионеров, то ли некоторых, а в мыслях, наверное, и всех, можно вовсе снимать с государственного довольствия.Пардон, мадам, никакого довольствия нет – это чиновники у народа на довольствии, а пенсии людьми заработаны честно. И если чиновникам мало того, что людей просто обсчитывают, пусть хотя бы последнее не отнимают.Уже не только на местах, но и с думской трибуны некоторые народные избранники всё же пытаются предложить направить бюджетные средства на восстановление большой государственной пенсионной кассы. Однако государева казна у нас – это, как известно, святое. Её не тронь ни при каких условиях. Кинуть деньги из неё в заначку, всю из евро, американских долларов и американских же ценных бумаг — это можно, а вот людям – ни-ни.Понемногу набирают силу идеи несколько иного рода – срочно повышать выплаты бюджетникам, чтобы заодно росли и пенсионные отчисления. Ситуация для это сейчас самая подходящая. Ведь уже и премьер Медведев, отличившийся не так уж давно своим «денег нет», теперь не стесняясь говорит о колоссальном профиците бюджета.Правда, первый заместитель премьера Антон Силуанов всё ещё продолжает аргументировать повышение пенсионного возраста необходимостью закрывать бюджетную дыру в триллион рублей. Но вот что интересно, при этом Силуанов, который не только первый «вице» у Медведева, но ещё и министр финансов, как-то забывает, что на депозитах российских компаний (в основном у олигархов) мёртвым грузом лежат аж 28 трлн. рублей, которые по разным причинам невыгодно вкладывать в экономику.Такой суммы, если её тратить под госгарантии, с лихвой хватило бы не только на решение всех пенсионных проблем. Она, например, больше, чем правительство потратит за шесть лет на свою любимую игрушку — национальные проекты. Однако в ответ на те самые разумные предложения нам опять говорят, что «прямолинейное повышение зарплат и пенсий ведёт к риску инфляции и даже гиперинфляции».До боли знакомая старая песня Минфина и Центробанка, руководители которых, Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина, настолько горды собой в связи с «достигнутой финансовой стабильностью», что простые люди для них словно вообще не существуют. Теперь же эти господа, впрочем, уже вместе с другими чиновниками, предлагают гражданам и вовсе самостоятельно взяться за накопление прибавок к пенсии.Вы поняли, куда вам предлагают нести свои деньги? Да в те самые негосударственные вроде бы пенсионные фонды, в которые уже лихо «переброшены» полмиллиона россиян. Надо ли в который раз объяснять то, что пенсионеры и сами прекрасно ощущают на себе — с этой самой пресловутой финансовой стабильностью инфляция съедает пенсии быстрее, чем они растут. Ну а деньги, уложенные в сомнительные фонды, если инфляция не съест, то кто-нибудь украдёт.Наши же руководители твердят, что лишние деньги в бюджете надо направлять, к примеру, на реализацию нацпроектов. Мол, они и помогут решить многие социальные проблемы. Словно для рядового гражданина, особенно пенсионера, лишняя копейка в его личном, а не в федеральном бюджете, не самое лучшее решение его социальных проблем.Раз уж зашла речь о национальных проектах, то не стоит верить в то, что на них будто бы выделяется так мало средств, что на улучшение ситуации с пенсиями их бы всё равно не хватило. Хватило бы, и с лихвой, просто потому, что национальные проекты и всё, что на них похоже, — это что-то вроде заразной болезни, с сезонными обострениями и рецидивами.И практически каждый год появляются министерства и ведомства, которые выуживают из бюджета под такие игрушки просто огромные средства – как раз сопоставимые с теми, что так пригодились бы пенсионерам, и нынешним, и будущим. Если же не проходит с нацпроектами или чем-то ещё там, подойдёт и кризис. На антикризисные программы пенсионные деньги можно «направить» уже вовсе не стесняясь.«Направить» – это в лучшем случае расписать по пострадавшим олигархам. Их и на рубеже 2008-2009 года бюджетными миллиардами спасали, так как, мол, именно их предприятия – структурообразующие, а ещё и стратегически важные. Им, олигархам, и помощь в борьбе с санкциями опять же казёнными деньгами оказали. Этот процесс, кстати, ещё и сегодня продолжается.Просто удивительно, как ёмко описал положение дел с распределением лишних бюджетных средств один из деловых еженедельников, традиционно абсолютно лояльный к нашим либерал-финансистам при власти. Итак, «нынешняя система госуправления настолько неэффективна, что любые дополнительные вложения оказываются «закопанными» деньгами. Если бюрократия и коррупция уничтожают 50 копеек из каждого бюджетного рубля, то лучше уж не повышать налоги и оставить эти деньги бизнесу и населению».Спасибо, что наши пишущие коллеги про население не забыли, иначе какой же без населения бизнесу толк. Ведь кейнсовский «эффективный спрос» – штука массовая. Вот непонятно только, почему у нас так упорно не хотят подпускать к этому эффективному спросу пенсионеров, словно они действительно то ли балласт, то ли хомут на шее у государства.Однако побывайте в любом из российских областных или республиканских центров и взгляните, какие офисные здания смотрятся лучше других. В давние светлые времена это были, как правило, СУ и СМУ – строительные конторы, которые сами себя и ремонтировали. Теперь же в каждом городе едва ли не первое среди лучших – здание местного отделения Пенсионного фонда. В сравнении с ним даже администрация частенько проигрывает.И в этих роскошных зданиях трудятся наши с вами благодетели – сотрудники Пенсионного фонда России. Их по стране, как выясняется, аж 122 тысячи. Знаете, сколько сотрудников числится в аналогичной американской федеральной конторе? Всего 60 тысяч, и это при том, что население США уже скоро будет втрое больше нашего. Японских же пенсионеров, которых примерно столько, сколько в России, ухитряются обслуживать всего 27 тысяч сотрудников.Зарплаты у них, японских и американских сотрудников, могут быть и больше российских, хотя есть сомнения, а вот то, что пенсии в Японии и в США больше наших в восемь-десять раз, факт известный. И социальное обеспечение там совсем иного уровня. Только по пенсионному возрасту мы скоро будем на равных. Но только приблизительно…И американцы, и японцы вполне могут выходить на пенсию и раньше, теряя, правда, при этом в сумме выплат. Теряя серьёзно, но не критично, особенно если использовали дополнительные методы накопления. Но вот на дожитие времени у российских пенсионеров, с их продолжительностью жизни, остаётся, увы, куда меньше. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





79 Источник Похожие новости Российские гиперзвуковые ракеты и беззащитная Америка Атака на нефтепромыслы Саудовской Аравии. Как и почему проспали удар Манкурты и победа над Гитлером Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Локхиду» Центральная Азия в перекрестье геополитики Приватизация «Укрзализныци». Начало транспортного коллапса Украины Новости партнеров