Пенсию хотят отнять: Эксперты увидели второе дно в новой системе пенсионных накоплений от Минфина

Напомним, что новая система пенсионных накоплений, наконец, получила название. Теперь ее можно будет называть "гарантированным пенсионным продуктом". Такое название "индивидуальному пенсионному капиталу" придумали в правительстве страны. В Минфине отрапортовали, что соответствующий законопроект, в котором описываются основные элементы новой системы пенсионных накоплений, уже направлен в Минтруд, где он должен пройти согласование. После этого документ будет предложен к общественному рассмотрению.

Тем временем эксперты в беседе с корреспондентом телеканала Царьград указали на неоднозначность грядущих изменений.

Пенсий не будет?

К примеру, экономист Михаил Хазин довольно жестко отозвался о предложении Минфина. Он отметил, что в нем даже не нужно разбираться – обычно они составляются только для того, чтобы показать общественности: "Минфин бдит".

"Цель Минфина – сделать так, чтобы пенсии не было. Для этого надо максимальным образом задурить голову людям, изобразить, что все думают о людях. А на самом деле делать то, что они делают. Всё", - считает эксперт.

Экономист считает, что целью предложения Минфина окажется банальное вовлечение граждан в новый проект. При этом для людей все может закончиться совсем не радужно: "Чтобы потом сказать: ну, вы же сами виноваты, вы плохо проявляли активность. Поэтому я эту ситуацию игнорирую".

Ожидания скептичны

Экономист Михаил Делягин отметил, что в Минфине очень расплывчато объясняют суть грядущих изменений системы пенсионных накоплений. Он отмечает, что для детального изучения предложений остается дождаться внесения законопроекта и тогда изучать опубликованный вариант.

"Потому что пока законопроект не внесен или хотя бы не утвержден на правительстве, в нем могут быть любые изменения. Могут сказать одно, а потом внести другие изменения. Я отношусь к этому очень и очень скептически", - отмечает эксперт.

Он также отметил, что сейчас в правительстве наступает "период извинения за пенсионную реформу". Делягин объясняет, что власть пытается улучшить пенсионную сферу в каких-то других вопросах. Исходя из этого, новая система пенсионных накоплений может оказаться вполне позитивным проектом.

"Может быть, что-то будет разумное. Я отрицать это на 100%, не видя документа, не могу. Из косноязычных объяснений (Минфина – прим. авт.) – это гадание на кофейной гуще. Они что-то сказали, сами себя не поняли, мы их поймем вообще по-третьему, а потом они исправят как-нибудь. Они исправить могут и в худшую сторону, и в лучшую сторону. Я отношусь скептически, но стоит дождаться документа", - считает Делягин.

Он отмечает, что граждане в любом случае будут получать какую-нибудь, да пенсию. Правда, как и сейчас, она вполне может быть и ниже прожиточного минимума, регионального или федерального. "Явно это будет не хуже, чем сейчас. По крайней мере, я на это надеюсь", - резюмирует он.

Что известно о новой системе сейчас?

Как предполагают в правительстве, накопления будут носить добровольный характер. Государство же берется только их сохранить. Зато тем, кто захочет в этой системе поучаствовать, будут гарантированы налоговые льготы и вычеты.

Для того, чтобы регистрировать накопительные счета, планируется создать специальный орган, который будет играть роль центрального администратора.

Обращают на себя внимание несколько моментов. Прежде всего, авторы законопроекта отказались от "автоподписки" или "авторегистрации". А слово "гарантированный", которое появилось в названии документа, должно внушить доверие к новой системе.

Теперь государство будет играть роль "копилки", а складывать рубли "на будущее" будут или сами граждане, или их работодатели. Конечно, в данном случае государству очень выгодно выполнять роль "подушки", под которую прячут накопленные деньги.

Поначалу, как мы помним, Центробанк и другие заинтересованные ведомства настаивали на "автоподписке", полагая, что на добровольных началах система работать не будет. Но, как оказалось, принцип "автоподписки" вступает в противоречие с положениями гражданского права.

Тогда авторы документа пошли другим путем: решили привлечь внимание к своему "гарантированному продукту" при помощи налоговых послаблений.

"Предполагается, что участник-физлицо новой накопительной системы не будет платить подоходный налог с суммы накопительного взноса, а юрлиц освободят от уплаты социальных страховых взносов (в ФОСС и ФОМС) с суммы накопительного отчисления за работника", — цитирует "МК" слова старшего научного сотрудника Центра финансовых исследований НИФИ Минфина России Татьяны Омельчук.

Размер накоплений в процентном отношении к заработной плате пока не уточняется. Возможно, это будет 6%, как планировалось ранее. Эти суммы будут добровольно уплачиваться, помимо 22% взносов в обязательную пенсионную систему.

Однако, предположила Татьяна Омельчук, далеко не все положения этого нового проекта будут одобрены в Минтруде. К примеру, налоговые стимулы для его участников могут привести к потере некоторой части соцвзносов в страховые фонды.

Эльвира Набиуллина отмечала, что в стране необходимо развить накопительный элемент в пенсионной системе. Этого добиваются финансовые власти страны ради повышения благосостояния населения и для "длинных денег".

Таким образом, отметила Омельчук, создание инструмента, при помощи которого человек сам увеличит свою пенсию, – это главная идея "гарантированного пенсионного продукта". И каждый вправе воспользоваться этим инструментом или отказаться от него.

Предполагается, что будущий пенсионер получит от этих денег доход, размер которого будет зависеть, прежде всего, от уровня инфляции. Чем ниже инфляция, тем больше шансов разместить деньги под процент выше нее.

"Подобная накопительная система существует во всех развитых странах, однако там и инфляция минимальная. Поэтому во многих государствах существует даже инструмент с гарантированной доходностью. Там деньги работают на человека, пенсионеры наращивают доходы, фонды не банкротятся, а накопления не замораживают", - констатировала Татьяна Омельчук.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока "не видит готовности" для внедрения системы индивидуального пенсионного капитала. Она пояснила, что необходимо сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений, в первую очередь - решении проблемы переходов.