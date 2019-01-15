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Пенсию и зарплату Путин получает на "санкционный" счет в банке

15 января 2019, 12:54  •  52 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пенсию и зарплату Путин получает на "санкционный" счет в банке. Дело в том, что в отношении банковской организации "Россия" ранее были введены санкции, после чего Путин попросил делать переводы только на счет этого банка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "АиФ" в том числе ответил на вопрос о пенсии президента России Владимира Путина. Получает ли ее Владимир Владимирович? По словам Пескова, начисления идут - Путину выплачивают заработную плату и военную пенсию на карту банковского учреждения "Россия".
Кстати, по словам Пескова, банк "Россия" Путин выбрал после того, как ряд стран Запада ввели санкции против нашей страны в связи с крымским вопросом в 2014 году.
"...по какой-то причине американцы подумали, что главные виновники присоединения Крыма к России - это целый ряд наших фирм и компаний, в том числе банк "Россия", - пояснил Песков.
После этого Путин решил, что средства должны перечисляться только на счет указанного банка. Размер пенсии Путина Песков не уточнил. Что касается зарплаты, напомнил, сумма фиксируется президентским указом, как и начисления в адрес премьер-министра страны.
Полный текст интервью доступен на сайте "АиФ".

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