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Пенсия за свой счёт: Блогер обнаружил гениальную схему чиновников
05 мая 2020, 21:10 • 48 • Политика
Блогер посчитал на сайте ПФР свою будущую пенсию. Результаты поразили. Оказалось, что для получения накопленной пенсии в ряде случаев придётся ещё и доплатить чиновникам из своего кармана. "Гениально", - иронично заметил блогер.
Во время всеобщего режима самоизоляции, наконец, доходят руки до того, до чего раньше не доходили. Например, до проверки пенсионных накоплений. Для этого даже есть специальное приложение "Госуслуги". Блогер с канала "Записки столичного горожанина" решил воспользоваться данной услугой и узнал много интересного.
Например, что для получения пенсии необходимо выполнить не одно, не два, а три условия. Первое - достигнуть пенсионного возраста. После 2028 года он достигнет отметки 65 лет для мужчин. Второе - выработать необходимый стаж. После 2024 года он составит 15 лет. Третье - набрать минимальное количество баллов. В 2025 году это будет 30 баллов.
Если вдруг к моменту выхода на пенсию необходимого стажа работы не хватает, то его можно докупить. Один год стоит, ни много ни мало, примерно 32 тысячи рублей. То есть придётся заплатить из своего кармана за право получать накопленную тобой же пенсию.
После данных откровений блогер задался вопросом, а сколько он мог получить, если бы вышел на пенсию прямо сейчас. Согласно данным ПФР, он заработал 31,433 балла. Один балл равняется 93 рублям. К этой сумме прибавляется фиксированная выплата 5686,25 рубля. В итоге выходит примерно 8609 рублей, что ниже прожиточного минимума.
После этого блогер прикинул, а сколько бы он мог получить при наиболее благоприятном раскладе. Результат вышел не особо обнадёживающий - 14 тысяч. Конечно, лучше первого результата, но ненамного.
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