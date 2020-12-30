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Пенсия в цифровых рублях: Экономист рассказал, чего ждать от такого нововведения
30 декабря 2020, 11:25 • 42 • Политика
Экономист рассказал об изменениях для пенсионеров с введением цифрового рубля. "Цифровая валюта более безопасна. Вероятность атаки намного ниже, чем через обычный банковский счёт", - отметил эксперт.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила выплату пенсий цифровыми рублями. Как это может сказаться на пенсионерах, рассказал экономист и политолог Никита Масленников.
По его словам, перевод пенсий в цифровые рубли не повлияет на её размер - она останется такой же, как и была. Вместе с тем цифровые рубли могут в некотором роде обезопасить деньги пенсионеров, считает эксперт.
- отметил Никита Масленников в беседе с Nation News.
Он добавил, что в любом случае пенсионерам будет предоставлено право выбора, каким способом они хотят получать пенсионные выплаты.
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