Пенсия в цифровых рублях: Экономист рассказал, чего ждать от такого нововведения

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила выплату пенсий цифровыми рублями. Как это может сказаться на пенсионерах, рассказал экономист и политолог Никита Масленников.

По его словам, перевод пенсий в цифровые рубли не повлияет на её размер - она останется такой же, как и была. Вместе с тем цифровые рубли могут в некотором роде обезопасить деньги пенсионеров, считает эксперт.

С введением цифрового рубля пенсия останется без изменений: не упадёт и не вырастет. Однако цифровая валюта более безопасна. Вероятность атаки намного ниже, чем через обычный банковский счёт,

- отметил Никита Масленников в беседе с Nation News.

Он добавил, что в любом случае пенсионерам будет предоставлено право выбора, каким способом они хотят получать пенсионные выплаты.