|
Пенсия в России вырастет до 17,4 тысячи рублей: Минтруд раскрыл планы ПФР на 2021 год
15 сентября 2020, 07:45 • 107 • Политика
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные - на 2,6%, сообщает Минтруд.
В 2021 году среднегодовой размер пенсии по старости увеличится на 6,3%, или до 17 443 рублей. Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства труда России со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 год.
В документе говорится, что в следующем году на выплату страховых пенсий заложено 7,8 триллиона рублей. А на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей. Также отмечается, что в 2021 году пенсии получат 43 миллиона человек.
Напомним, что в настоящее время средний размер пенсии оценивается в 16,5 тысячи рублей. Пенсионеры в возрасте старше 65 лет получают повышенные выплаты. Таким образом, страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные - на 2,6%.
Ранее требование о ежегодной индексации пенсий было закреплено в поправках к Конституции России. Голосование за них прошло в середине лета этого года.
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 сентября 2020, 06:55
|
14 сентября 2020, 12:30
|
10 сентября 2020, 05:50
|
11 сентября 2020, 02:55
|
09 сентября 2020, 18:50
|
10 сентября 2020, 00:20
|
11 сентября 2020, 01:05