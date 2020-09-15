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Пенсия в России вырастет до 17,4 тысячи рублей: Минтруд раскрыл планы ПФР на 2021 год

15 сентября 2020, 07:45  •  107 • Политика
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные - на 2,6%, сообщает Минтруд.
В 2021 году среднегодовой размер пенсии по старости увеличится на 6,3%, или до 17 443 рублей. Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства труда России со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 год.
В документе говорится, что в следующем году на выплату страховых пенсий заложено 7,8 триллиона рублей. А на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей. Также отмечается, что в 2021 году пенсии получат 43 миллиона человек.
"В 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 триллиона рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 триллиона рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты - 425 миллиардов рублей", - уточнили в Минтруде.
Напомним, что в настоящее время средний размер пенсии оценивается в 16,5 тысячи рублей. Пенсионеры в возрасте старше 65 лет получают повышенные выплаты. Таким образом, страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные - на 2,6%.
Ранее требование о ежегодной индексации пенсий было закреплено в поправках к Конституции России. Голосование за них прошло в середине лета этого года.

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