Пенсия в большом городе: обзор нарядов из сериала "И просто так"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elle Italia (@elle_italia)

В декабре 2021 года вышло продолжение когда-то суперпопулярного сериала, который теперь называется "И просто так", и, несмотря на довольно спорный и не очень захватывающий сюжет новых серий, количество умопомрачительных нарядов в гардеробе его главных героинь только увеличилось. Самые яркие и запоминающиеся из них — в нашем сегодняшнем немного ироничном обзоре.

Активное долголетие

Уже в первой серии "И просто так" Кэрри Брэдшоу как бы сообщает своим вымышленным читателям-поклонникам и реальным зрителям по ту сторону телевизионного экрана, что с неумолимо подкрадывающимся пенсионным возрастом и его естественными последствиями она будет бороться изо всех beauty-сил, используя для этого весь свой боевой fashion-арсенал.