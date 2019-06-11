Пенсия будет следовать за пенсионером: Российские выплаты трудовым мигрантам "экспортируют"

В Минтруде подтвердили, что к подписанию готовится соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предполагается, что это случится уже осенью. А все члены союза ратифицируют его до конца текущего года.

Согласно документу государство - член ЕАЭС, в котором мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, станет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.

Сейчас, например, трудовые мигранты выплаты в ПФР делают, но наших пенсий, как пишет РБК, не получают. Соглашение же позволит "экспортировать" российские выплаты. Уточняется, что работать документ будет по принципу "пенсия будет следовать за пенсионером". Тот стаж, что наработал себе мигрант на территории стран, входящих в ЕАЭС, будет переноситься вслед за ним в другое государство из союза.

Есть важное условие. Соглашение, о котором идёт речь, не предусматривает того, что мигранту засчитают стаж "задним числом". То есть учитываться будет только то время, что он отработал после вступления документа в силу. А это уже не раньше следующего года.