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Пенсия $24 750 в год: Нищие пошли на хитрость и не прогадали
07 ноября 2021, 00:55 • 98 • Политика
Граждане США придумали хитрость для получения хорошей пенсии. Оказалось, всё, что для этого нужно, - это "элегантно обнищать".
В США количество работающих пенсионеров всего за год упало на три с лишним миллиона, а число американцев, планирующих продолжать работу после выхода на пенсию, сократилось до рекордно низкого показателя в 32,9%. В чём тут дело, объяснили финансовые консультанты.
В обычных условиях экономисты советуют американцам работать до 75 лет, чтобы получить максимально возможную пенсию. Однако условия глобальной пандемии COVID-19 обычными назвать никак нельзя. Поэтому сейчас финансовые консультанты рекомендуют будущим пенсионерам "элегантно обнищать" и выходить на пенсию в 62 года.
- приводит МК расчёты экономистов.
При этом пенсионер может рассчитывать и на различные варианты жилищной и продовольственной помощи, а также на льготную медицину. Правда, "элегантно обнищать", чтобы у чиновников не возникло вопросов, не такое уж и простое занятие. Для этого нужен абсолютно минимальный доход, отсутствие сколь-либо значительных сбережений и прочих активов.
Чтобы "элегантно обнищать", эксперты советуют американцам полностью выплатить все долги по ипотеке, автомобильным займам и кредитным картам. Также можно заранее оплатить похоронные расходы и купить место на кладбище. Кроме того, можно оплатить пожизненную ренту для своего супруга или супруги или оплатить авансом услуги по уходу за вами на дому.
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