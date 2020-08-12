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Пенсий не будет: Кому выгодна паника из-за пенсионной реформы?

12 августа 2020, 14:15  •  111 • Политика
"Пенсии отменят", - заявил недавно депутат Госдумы Валерий Рашкин, чем взбудоражил всю общественность. Казалось бы, официальное лицо, политик, наверняка знает больше нас... Но стоит ли доверять словам именно этого человека и кому выгодна паника из-за пенсионной реформы в России, разбирался Царьград.
Автор:
Александра Ганга

Приняли поправку против стариков?

Пенсионная реформа вступила в силу уже достаточно давно, обсуждения и споры вокруг неё заметно утихли. Однако принятие поправок к Конституции снова всколыхнуло либеральные массы, которые нашли новый повод пофантазировать.
Иначе заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина не назовёшь. В июле этого года парламентарий в эфире своего YouTube-канала сообщил подписчикам сенсационную новость: президент Владимир Путин рассматривает вариант поднятия пенсионного возраста на 3-5 лет либо вообще полной отмены пенсий на фоне пандемии коронавируса. Зачем вдруг понадобились такие радикальные меры, Рашкин не объяснил.
Однако либералы и ряд "экспертов" с удовольствием мысль подхватили и даже увидели сигналы правдивости в словах депутата – поправка в 72-ю статью Конституции о заботе детей о родителях.
В прежней редакции основного закона говорилось, что трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Теперь же пункт ж. 1 гласит, что в ведении Российской Федерации и субъектов находится "создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях".
Удивительно, что даже в поправке, которая напоминает нам о связи поколений и закрепляет русские консервативные семейные ценности, некоторые граждане смогли углядеть негатив и зловещие намёки.
Якобы таким образом государство снимает с себя обязанности по содержанию стариков и перекладывает их на самих граждан. Однако из виду паникёры упустили как минимум поправку о ежегодной индексации пенсий, вносить которую не было бы смысла в случае отмены выплат.
Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress

Грязный хайп и самопиар

Очередная теория заговора была с лёгкостью развенчана профессиональными политологами и экономистами.
В первую очередь стоит отметить тот факт, что заявление об "отмене пенсий" сделал не кто иной, как коммунист Рашкин.
Именно факты биографии этого депутата в 2019 году стали предметом расследования со стороны журналистов. Телеканал РЕН ТВ выяснил, что народный избранник пользуется немалой популярностью у криминальных авторитетов и сам не раз давал понять, что в преступном мире есть люди, судьба которых ему небезразлична. Кроме того, журналисты отмечали, что депутат делает всё, лишь бы его имя было на слуху, и не брезгует никакими сомнительными заявлениями.
С таким мнением согласен и политолог, геостратег Андрей Школьников. Он уверен: относиться к словам Рашкина нужно как к провокации, самопиару и раскачиванию лодки, так как смысла в идее о ликвидации пенсий нет никакого.
Эксперт указал, что у государства есть деньги и дотации, чтобы выполнять свои социальные обязательства. Кроме того, нет логики в провоцировании народа на волнения и недовольства. По словам Школьникова, заявления депутата не стоит воспринимать всерьёз ещё и потому, что он называет инициатором этой якобы реформы президента.
Депутат приписывает эти желания Путину. Если бы речь шла о правительстве, я бы, может, ещё поверил. О предыдущем правительстве. Новое уже намного более вменяемое, мы видим их рациональные действия. Поэтому слова члена КПРФ можно воспринимать лишь как попытку подлить масла в огонь, как провокацию или самопиар,
– указал он.
С этим трудно не согласиться, особенно если вспомнить, что главными инициаторами пенсионной реформы в 2018 году выступили – с рекомендации Международного валютного фонда – премьер-министр Дмитрий Медведев и его правительство.
Более либерального правительства в современной России ещё не было, считает эксперт и телеведущий Царьграда Игорь Кимаковский. Он отметил, что тот самый проект пенсионной системы предусматривал увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Но именно Путин предложил смягчения и понижение "планки" для женщин до 60 лет.
Кимаковский добавил, что изменения, внесённые в Конституцию, за которые, между прочим, проголосовало абсолютное большинство граждан, только повысили юридическую защищённость пенсионеров, а также обеспечили стабильность всего социального стандарта.

Кому и для чего нужно пугать жителей России отменой пенсий?

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько рассказал о многочисленных звонках от взволнованных граждан. Люди спрашивали, правда ли, что чиновники готовятся ликвидировать выплаты старикам. По мнению эксперта, сообщения изначально были провокацией и тиражировались в СМИ, которые хотели "сорвать трафик" громкой новостью, а также "виртуальной оппозицией", привлекающей к себе внимание.
"Господа, простите, но вас хайпожоры разводят как лохов. Такого решения нет и не будет", – отметил он.
Пронько подчеркнул, что власти порой совершают ошибки, но никто не готов "пойти на фатализацию ситуации в России".
Раскачивать лодку и всерьёз продвигать подобные инициативы никто не рискнёт, уверен и ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов. Эксперт полагает, что некоторым просто выгодно будоражить народ подобными прогнозами. В настоящее время Пенсионный фонд работает с дефицитом, но этот дефицит вполне покрывается за счёт бюджета, подчеркнул Колганов.
Насколько я понимаю, никаких предпосылок для отмены пенсий у нас нет. Этот шаг, конечно, с гораздо бОльшими негативными последствиями, чем, например, увеличение пенсионного возраста,
– сказал эксперт.
В том, что в России установилась стабильная экономическая ситуация, уверен и доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Он считает, что такие заявления Рашкина спекулятивны, а бюджет не в таком состоянии, чтобы предпринимать крайние меры и лишать обеспечения пенсионеров.
Кроме того, напомнил он, прозвучали слова об определённых гарантиях от президента, в том числе о ежегодной индексации пенсий.

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