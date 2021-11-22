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Пенсий больше не будет? Разбираемся в громком заявлении

22 ноября 2021, 11:25  •  308 • Политика
Панические новости об отмене пенсий в России - уже почти традиция. На фоне пенсионной реформы, ставшей раздражающим фактором, подобные заголовки появляются всё чаще.
На декабрь этого года запланировано внесение очередного законопроекта о пенсионной реформе в правительство. После норма поступит на рассмотрение Госдумы. При этом все обсуждения предложений до этого момента проводились под грифом "секретно". Царьград ранее уже писал об этом феномене:
Очень любопытно, снимут ли гриф "секретно" с документа при попадании в нижнюю палату парламента или депутаты нового созыва приравняют пенсионный вопрос к оборонным статьям бюджета и объявят его государственной тайной, - отмечала ведущая "Первого русского" Мария Иваткина. - Конечно, любые тайны здесь абсолютно безнравственны. Минфин обязан немедленно раскрыть планы очередного реформирования пенсионной системы. И если правящая партия не заставит правительство это сделать - значит, нам нужна другая правящая партия.
По всей видимости, чем ближе к этой дате, тем больше попыток усилить волнение, а иногда и посеять панику. В том числе этим можно объяснить публикации с заголовками "Пенсий больше не будет? Что ждёт в ближайшие месяцы?". На самом деле политически отменять пенсии никто сейчас не станет. А под громкими заголовками сегодняшнего дня кроется стандартная памятка от ПФР. В фонде объяснили, кому могут перестать начислять пенсии. Это, например, забывчивые пенсионеры, которые не дошли до почты, или студенты, не подтвердившие личные данные. Чтобы поток пенсионных начислений не остановился, следует соблюдать пять правил:
  1. Исправно получать пенсию.
  2. Приходить в бюро медико-социальной экспертизы для собственного освидетельствования, если это необходимо.
  3. Если вы студент и получаете пенсию по потере кормильца, не забудьте подтверждать факт обучения в вузе.
  4. Обязательно нужно продлевать вид на жительство, если это необходимо.
  5. Вы должны сообщать о переезде в другую страну, если это случилось.
Как только пенсионер обнаружит, что ему не начислили пенсию, нужно обратиться в местное отделение Пенсионного фонда, и лучше письменно, о чём ранее Царьград также рассказывал.

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