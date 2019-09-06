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Пенсионный возраст повысят до 70 лет, но... Коммунист и публицист о новом этапе пенсионной реформы

06 сентября 2019, 14:24  •  95 • Политика
Коммунист и публицист поспорили, говоря о новом этапе пенсионной реформы. Коммунист заявил, что пенсионный возраст поднимут до 70 лет. А публицист указал на разного рода "но".
Чем ближе к выборам, тем больше вбросов. В том числе спекулировать пытаются на любимой теме - пенсионной реформе, которая действительно получилась не самой успешной, пусть и необходимой. Как бы то ни было, коммунист Рашкин заявил, что нам предстоит очередное повышение пенсионного возраста. Его поправили. Царьград же не только рассказывает о вбросе, но и напоминает о спорах, которые не прекращаются вокруг пенсионного законодательства.

Что говорит коммунист

Признаки подготовки ко второму этапу пенсионной реформы с повышением возраста выхода на пенсию до 70 лет увидели депутаты, пишет www.ng.ru со ссылкой на коммуниста Валерия Рашкина. Он заявляет, что в Госдуме создается некая рабочая группа, где будут обсуждать продолжение реформирования системы.
"Опять началась подготовка к следующему удару по нашим людям, которые достигают пенсионного возраста", - сказал Рашкин журналистам.
А затем добавил, что... не располагает документами на этот счет. Размышления о вероятном повышении пенсионного возраста Рашкин подкрепляет сообщениями правительства России о повышении продолжительности жизни граждан в стране: женщины в среднем живут до 78,5 года, а мужчины - до 68,5 года. Мол, якобы потому и станут думать о новом этапе пенсионной реформы.

Почему сказанному мало веры?

Сказанное все больше похоже на вброс, и в этой связи высказался публицист и политолог Армен Гаспарян.
"Рашкина можно смело награждать орденом "За беспримерный наброс дерьма на вентилятор". Сегодня деятель КПРФ заявил: "В правительстве, возможно, создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, в ходе которой возраст выхода на пенсию хотят увеличить до 70 лет, причём как для мужчин, так и для женщин.
Большинство, разумеется, дальше шокирующего заголовка читать новость не стали. А главное ведь содержится в конце заявления этого удивительного человека. Он не располагает документами, которые создание этой рабочей группы могли бы подтвердить", - сказал политолог и публицист.

Не повышают, а снижают пенсионный возраст?

Накануне правительство России поддержало законопроект, устанавливающий за гражданами право на получение пенсионных выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста.
Как сообщила пресс-служба "Единой России", документ снижает возраст выхода граждан на негосударственную пенсию на пять лет - до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.
Также законопроект гарантирует назначение негосударственной пенсии в ещё более раннем возрасте. Её смогут получать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из Пенсионного фонда России.
Депутаты также предложили не учитывать страховой стаж при назначении пенсионных выплат из частных фондов, отмечается в сообщении. По мнению авторов документа, всё это будет служить стимулом для самозанятых и лиц с иждивенцами и наёмными работниками накапливать будущие пенсии в негосударственных пенсионных фондах, помимо получения страховых пенсий от ПФР.

Мнение: пенсионная реформа - это провал, но и его пытаются прикрыть

Длинным шлейфом после скандалов вокруг пенсионной реформы тянутся другие инициативы. Так, запретить работать по совместительству и внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс предложил член Комитета Госдумы по труду и социальной политике единоросс Сергей Вострецов. Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько назвал эту инициативу очередным "фиговым листком, которым правительство пытается прикрыть свою провалившуюся пенсионную реформу".
Казалось бы, после пенсионной реформы и предложения о переходе на четырёхдневку российский народ сложно было бы удивить чем-то. Но "партии власти" это удалось. В интервью "Парламентской газете" член Комитета Госдумы по труду и социальной политике единоросс Сергей Вострецов заявил о планах на новую инициативу, касающуюся запрета работы по совместительству.
Причём этот запрет предполагается внести в качестве изменений и в Трудовой кодекс. В своей авторской программе на Царьграде "Сухой остаток" экономический обозреватель Юрий Пронько прокомментировал это предложение.
"На самом деле, если перестать задавать риторические вопросы "слугам народа", становится очевидным, что запрет на работу по совместительству - это очередной фиговый листок, которым правительство пытается прикрыть свою провалившуюся пенсионную реформу", - оценил депутатскую инициативу Юрий Пронько.
Продолжая свою мысль, экономический обозреватель отметил, что именно "отсюда и инициативы по изменениям выплат накопительного компонента, пенсионные баллы, которые народ жёстко, но чётко называет неэфирным словом".
"Понимает ли это единоросс Вострецов? - задался вопросом Пронько. - Думаю, да".
И процитировал слова депутата из интервью про избыток и нехватку профессионалов на рынке труда.
"У нас по каким-то профессиям переизбыток специалистов, а по каким-то - их нехватка. Люди оканчивают техникумы и вузы, а потом пытаются трудоустроиться и мечутся в поисках работы, в то время как вакантные места уже заняты совместителями, - раскрыл Вострецов суть проблемы. - И работодатели не сообщают в центры занятости о наличии вакантных ставок, имеющихся в организации, так как на них уже работают совместители".
"Чем вам не решение таких острых проблем, как безработица и пенсионный возраст? - недоумевает в ответ Пронько. - Создать искусственный дефицит через запреты, а после отчитаться об очередном успехе. Интересно, этот "слуга народа" представляет себе, сколько получают и в каких условиях работают наши педагоги и медики - те, кто отвечает за здоровье и образование нации? И на что хватает голого оклада работникам культуры и других бюджетных сфер?"

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