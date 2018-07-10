Пенсионный фронт России • 154 • Аналитика







Просто на данный момент, похоже, пришло время всем взять паузу. И не пугать пожилых сомнительной перспективой получения лишней тысячи рублей в месяц. И не пугать молодых перспективой никогда и ничего не добиться на службе, поскольку все тёплые места напрочь оккупированы пожилыми.





Обещая в первой части заметок вспомнить зарубежный опыт, не думал, что он у нас может быть настолько сильно востребован. Нет, не по части выплачиваемых пенсионерам сумм – этого нам ждать придётся, похоже, ещё очень долго. А по части всё того же повышения пенсионного возраста.



Не секрет, что, кроме Индии и Китая, его успели провернуть практически все страны с более-менее приличной продолжительностью жизни. Однако ни в одной так называемой цивилизованной стране пенсионный возраст не повышали так быстро.



Нигде, повторяю, нигде, не устраивали такой гонки за пенсией, как, например, для мужчин 1963 года рождения, которым вполне может выпасть перспектива буквально каждый год получать подарок в виде ещё одного года работы без пенсии. Ну а женщинам и того хуже — им ведь хотят прибавить сразу восемь лет, и в догонялки придётся играть ещё большему числу гражданок в возрасте.



Что называется: почувствуйте себя снова молодым! Кстати, за счёт повышения пенсионного возраста как минимум вдвое более плавного, чем в России, в большинстве европейских стран смогли добиться того, что страховая социальная часть пенсии стала либо равной, либо превосходящей накопительную.



Именно эта мера и помогла сбить накал страстей, так как и во Франции, и в Германии, и даже в наиболее успешной с точки зрения эффекта от реформы Швеции отмечалась весьма опасная тенденция. Именно с началом реформы там стали вдруг разоряться многие негосударственные пенсионные фонды. Пришлось принимать меры не только по заморозке накоплений, но и разработке целой системы компенсаций как для клиентов обанкротившихся фондов, так и для пенсионеров из числа госслужащих.



Буквально в эти дни российский Минфин наконец-то привёл более-менее внятные расчёты, какие суммы он планирует сэкономить за счёт несостоявшихся пенсионеров. А также за счёт повышения НДС с 18 до 20 процентов. Судя по всему, даже в финансовом ведомстве наконец-то осознали, что настало время говорить честно, прямо и, увы, жёстко не с думцами и чиновниками, а с рядовыми гражданами, которых кое-кто готов вообще-то беспардонно обокрасть.



Россияне давно привыкли делиться. В кризис они делились заработанным с олигархами, которые могли оставить их без работы. Потом делились с тем же Минфином льготами в обмен на жалкие копейки по монетизации. Тоже в кризис, только уже мировой, они делились даже с греками, киприотами и исландцами, у которых пенсии вообще-то в разы больше, чем у них самих. И теперь они могут стерпеть ещё одну необходимость делиться, а пока всего лишь хотят, чтобы с ними говорили просто и честно.



Так вот, по расчётам подчинённых Антона Силуанова, пенсии, невыплаченные тем, кто должен был их получить в 2019 году, но уже вряд ли получит, дают в 2019 году по расчётам всё того же Минфина, всего лишь 9,3 миллиарда рублей экономии. Минфиновский трансферт на обязательное пенсионное страхование только в 2021 г. достигнет приличных размеров — экономия составит вполне солидные 156,3 млрд. рублей. А дальше будет всё больше и больше, пока страна не достигнет намеченных нашими законотворцами высоких рубежей пенсионного возраста.



Многие тут же спросят: так стоила ли овчинка выделки? Конечно, есть большие сомнения. Но ведь в рукаве у Минфина есть и другой источник пополнения пенсионной кубышки. Ведь только намеченное и уже всеми согласованное повышение НДС уже в следующем году должно обеспечить федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно. Есть, впрочем, большие сомнения, что прибавка от НДС действительно пополнит бюджет, в том числе и пенсионную его часть, но Минфину, это кажется, совсем не важно. Как делать военный переворот



Возникает совсем иной вопрос. И все эти миллиарды должны обеспечить прибавку к пенсиям 36 миллионов россиян всего-то в тысячу рублей в месяц? Вот тут-то посчитать всё легче лёгкого, помните, как у Райкина: «100 тыщ по одному рублю, да это ж сумасшедшие деньги!» Итак, 36 миллиардов 12 месяцев подряд – итого 432 миллиарда рублей. Куда же пойдут остальные? На решение каких ещё социальных проблем? Как говорил ещё один классик устами Коровьева: «Поздравляем соврамши».



Впрочем, ловить Минфин на вранье — дело неблагодарное. Лучше всё же поставить ему кого-нибудь в пример. Тех же шведов хотя бы. В Швеции озадачились пенсиями ещё в 1913 году, но только в 70-е годы к числу тех, кому положена пенсия, присоединился последний отряд пожилых шведов – госслужащие, которых принято называть «синими воротничками».



Зато на 35 лет раньше в Швеции постарались как-то уравнять в пенсионных правах бедных и богатых. Именно тогда в стране при выплатах в пенсионный фонд была принята абсолютно немыслимая для России система: «плати, сколько можешь». И как ни странно, сработало. Вместо сомнительной благотворительности, каких-то аукционов и телешоу пенсионный фонд принимал средства, не спрашивая, откуда они у кого-то взялись.



Можно, конечно, расценить это как «отмывку» и поощрение теневого бизнеса, но ведь работает чуть ли не до сих пор. После Второй мировой войны, от участия в которой Швеция разумно уклонилась, пришедшие там снова к власти социал-демократы пошли на резкое увеличение базовой составной части пенсий. И опять сработало. Хотя кто-то из числа зажиточных шведов, конечно, немного поворчал. Святые либеральные лобстеры



Тогда же была введена доплата к пенсии на жильё – чтобы на улицах не было бомжей. И снова сработало. Появились в городах и сёлах хостелы и общежития, по нашим меркам сопоставимые по условиям с деревенским жильём XXI века. В начале 60-х именно в Швеции первыми взяли для расчёта пенсии 15 лучших лет пенсионера по зарплате. У нас на такое пошли лишь сейчас, но почему-то забывают об этом, вообще-то, серьёзном подспорье напоминать на всех углах.



На пороге третьего тысячелетия шведы решились на новую реформу, когда пенсии разделили на три части: гарантированная пенсия, так называемый пенсионный доход и премиальная пенсия. Гарантированную пенсию платят тем, кому в жизни не повезло – не работал никогда, но бросать таких граждан государство не хочет, так как потом возиться с ними просто обойдётся дороже. Премиальную пенсию получают те, кто её накопил сам или же чем-то заслужил. Это что-то вроде советских персоналок.



Ну а пенсионный доход платят всем шведам, и начисляется он из 16 процентов от зарплат и всех других видов доходов. Из 16 только-то, заметьте, и шведам как-то хватает, а у нас 28 процентов с фондов зарплат дают в итоге пенсионерам какие-то гроши. Такое соотношение лишь ещё раз заставляет говорить о том, что без приличных зарплат приличных пенсий быть просто не может.



И последнее: при всех шведских реформах значительных повышений пенсионного возраста там не было никогда. Повторяю, не было! Никогда! Пенсионный возраст в Швеции сейчас – всего-то 61 год, а сегодня обсуждается его повышение на год. Всего-то! А бурные дискуссии об этом идут и в прессе, и во всех властных структурах. Так может быть, и нам не стоит так уж спешить? И остановиться где-нибудь в районе 62 и 57, в крайнем случае – 58. Только не подумайте, что я буду звать будущих пенсионеров на баррикады. Тем более что шансы образумиться и пустить пенсионную реформу по иным рельсам у власти ещё остались. Не зря же по СМИ и соцсетям прошла информация о том, что президент Путин якобы пригрозил премьеру Медведеву отставкой за само предложение повысить пенсионный возраст.Просто на данный момент, похоже, пришло время всем взять паузу. И не пугать пожилых сомнительной перспективой получения лишней тысячи рублей в месяц. И не пугать молодых перспективой никогда и ничего не добиться на службе, поскольку все тёплые места напрочь оккупированы пожилыми.Обещая в первой части заметок вспомнить зарубежный опыт, не думал, что он у нас может быть настолько сильно востребован. Нет, не по части выплачиваемых пенсионерам сумм – этого нам ждать придётся, похоже, ещё очень долго. А по части всё того же повышения пенсионного возраста.Не секрет, что, кроме Индии и Китая, его успели провернуть практически все страны с более-менее приличной продолжительностью жизни. Однако ни в одной так называемой цивилизованной стране пенсионный возраст не повышали так быстро.Нигде, повторяю, нигде, не устраивали такой гонки за пенсией, как, например, для мужчин 1963 года рождения, которым вполне может выпасть перспектива буквально каждый год получать подарок в виде ещё одного года работы без пенсии. Ну а женщинам и того хуже — им ведь хотят прибавить сразу восемь лет, и в догонялки придётся играть ещё большему числу гражданок в возрасте.Что называется: почувствуйте себя снова молодым! Кстати, за счёт повышения пенсионного возраста как минимум вдвое более плавного, чем в России, в большинстве европейских стран смогли добиться того, что страховая социальная часть пенсии стала либо равной, либо превосходящей накопительную.Именно эта мера и помогла сбить накал страстей, так как и во Франции, и в Германии, и даже в наиболее успешной с точки зрения эффекта от реформы Швеции отмечалась весьма опасная тенденция. Именно с началом реформы там стали вдруг разоряться многие негосударственные пенсионные фонды. Пришлось принимать меры не только по заморозке накоплений, но и разработке целой системы компенсаций как для клиентов обанкротившихся фондов, так и для пенсионеров из числа госслужащих.Буквально в эти дни российский Минфин наконец-то привёл более-менее внятные расчёты, какие суммы он планирует сэкономить за счёт несостоявшихся пенсионеров. А также за счёт повышения НДС с 18 до 20 процентов. Судя по всему, даже в финансовом ведомстве наконец-то осознали, что настало время говорить честно, прямо и, увы, жёстко не с думцами и чиновниками, а с рядовыми гражданами, которых кое-кто готов вообще-то беспардонно обокрасть.Россияне давно привыкли делиться. В кризис они делились заработанным с олигархами, которые могли оставить их без работы. Потом делились с тем же Минфином льготами в обмен на жалкие копейки по монетизации. Тоже в кризис, только уже мировой, они делились даже с греками, киприотами и исландцами, у которых пенсии вообще-то в разы больше, чем у них самих. И теперь они могут стерпеть ещё одну необходимость делиться, а пока всего лишь хотят, чтобы с ними говорили просто и честно.Так вот, по расчётам подчинённых Антона Силуанова, пенсии, невыплаченные тем, кто должен был их получить в 2019 году, но уже вряд ли получит, дают в 2019 году по расчётам всё того же Минфина, всего лишь 9,3 миллиарда рублей экономии. Минфиновский трансферт на обязательное пенсионное страхование только в 2021 г. достигнет приличных размеров — экономия составит вполне солидные 156,3 млрд. рублей. А дальше будет всё больше и больше, пока страна не достигнет намеченных нашими законотворцами высоких рубежей пенсионного возраста.Многие тут же спросят: так стоила ли овчинка выделки? Конечно, есть большие сомнения. Но ведь в рукаве у Минфина есть и другой источник пополнения пенсионной кубышки. Ведь только намеченное и уже всеми согласованное повышение НДС уже в следующем году должно обеспечить федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно. Есть, впрочем, большие сомнения, что прибавка от НДС действительно пополнит бюджет, в том числе и пенсионную его часть, но Минфину, это кажется, совсем не важно.Возникает совсем иной вопрос. И все эти миллиарды должны обеспечить прибавку к пенсиям 36 миллионов россиян всего-то в тысячу рублей в месяц? Вот тут-то посчитать всё легче лёгкого, помните, как у Райкина: «100 тыщ по одному рублю, да это ж сумасшедшие деньги!» Итак, 36 миллиардов 12 месяцев подряд – итого 432 миллиарда рублей. Куда же пойдут остальные? На решение каких ещё социальных проблем? Как говорил ещё один классик устами Коровьева: «Поздравляем соврамши».Впрочем, ловить Минфин на вранье — дело неблагодарное. Лучше всё же поставить ему кого-нибудь в пример. Тех же шведов хотя бы. В Швеции озадачились пенсиями ещё в 1913 году, но только в 70-е годы к числу тех, кому положена пенсия, присоединился последний отряд пожилых шведов – госслужащие, которых принято называть «синими воротничками».Зато на 35 лет раньше в Швеции постарались как-то уравнять в пенсионных правах бедных и богатых. Именно тогда в стране при выплатах в пенсионный фонд была принята абсолютно немыслимая для России система: «плати, сколько можешь». И как ни странно, сработало. Вместо сомнительной благотворительности, каких-то аукционов и телешоу пенсионный фонд принимал средства, не спрашивая, откуда они у кого-то взялись.Можно, конечно, расценить это как «отмывку» и поощрение теневого бизнеса, но ведь работает чуть ли не до сих пор. После Второй мировой войны, от участия в которой Швеция разумно уклонилась, пришедшие там снова к власти социал-демократы пошли на резкое увеличение базовой составной части пенсий. И опять сработало. Хотя кто-то из числа зажиточных шведов, конечно, немного поворчал.Тогда же была введена доплата к пенсии на жильё – чтобы на улицах не было бомжей. И снова сработало. Появились в городах и сёлах хостелы и общежития, по нашим меркам сопоставимые по условиям с деревенским жильём XXI века. В начале 60-х именно в Швеции первыми взяли для расчёта пенсии 15 лучших лет пенсионера по зарплате. У нас на такое пошли лишь сейчас, но почему-то забывают об этом, вообще-то, серьёзном подспорье напоминать на всех углах.На пороге третьего тысячелетия шведы решились на новую реформу, когда пенсии разделили на три части: гарантированная пенсия, так называемый пенсионный доход и премиальная пенсия. Гарантированную пенсию платят тем, кому в жизни не повезло – не работал никогда, но бросать таких граждан государство не хочет, так как потом возиться с ними просто обойдётся дороже. Премиальную пенсию получают те, кто её накопил сам или же чем-то заслужил. Это что-то вроде советских персоналок.Ну а пенсионный доход платят всем шведам, и начисляется он из 16 процентов от зарплат и всех других видов доходов. Из 16 только-то, заметьте, и шведам как-то хватает, а у нас 28 процентов с фондов зарплат дают в итоге пенсионерам какие-то гроши. Такое соотношение лишь ещё раз заставляет говорить о том, что без приличных зарплат приличных пенсий быть просто не может.И последнее: при всех шведских реформах значительных повышений пенсионного возраста там не было никогда. Повторяю, не было! Никогда! Пенсионный возраст в Швеции сейчас – всего-то 61 год, а сегодня обсуждается его повышение на год. Всего-то! А бурные дискуссии об этом идут и в прессе, и во всех властных структурах. Так может быть, и нам не стоит так уж спешить? И остановиться где-нибудь в районе 62 и 57, в крайнем случае – 58. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 154 Источник Похожие новости «Письмо счастья» для Ангелы Меркель Европейский цугцванг Трампа Трусы вместо спутников. Как нам спасти экономику

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