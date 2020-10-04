Пенсионный фонд "лопухнулся", а "штрафы" платить людям: В Госдуму внесли законопроект-наказание

К пенсионному обеспечению граждан России много претензий и неприятных вопросов - его вообще можно описать словом "архиплохое". Об этом рассказал ведущему программы "Царьград. Главное" Юрию Пронько глава фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Миронов.

По мнению депутата, любое повышение пенсионного возраста является антисоциальной и антинародной мерой. Что касается последней реформы, то для неё не было никаких экономических, социальных и политических предпосылок.

"И мы не остановимся - мы будем всё равно требовать возврата нормального пенсионного возраста: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Мы считаем, что людей обманули. Потому что люди недополучат огромные деньги. Пенсионеры многие сейчас уже должны быть на пенсии. Они вынуждены работать. Они бы, может, и так работали. Но они пенсию уже заработали. Почему вы им не даёте заработанное? Почему не даёте то, что положено?" - возмутился парламентарий.

Миронова также неприятно удивило заключение Счётной палаты, которая проверила работу Пенсионного фонда России (ПФР) в Москве, Подмосковье и Саратовской области. В результате выяснилось, что люди попросту недополучают деньги, а многие годы просто пропущены. При этом на некоторых граждан открыли несколько счетов и только по одному из них поступают деньги.

Это поднимает вопрос о целесообразности существования ПФР в текущем его виде. Пока организация строит себе дворцы в каждом населённом пункте, люди страдают. Куда логичнее будет напрямую выплачивать пенсионерам деньги из бюджета.

"По пять лет люди недополучали своё. А вы не хотите всю эту разницу выплатить? Мы с вами платим за коммунальные услуги, за электричество там, за воду - за всё. Не дай Бог, мы вовремя не заплатим. Что мы получим, значит, в расчёте в квитанции? Пени. Государство строго: у-у, что это вы там, вовремя не заплатили - платите пени. И мы говорим: господа из Пенсионного фонда, а не хотите ли вы на каждого из своих сотрудников рублём, которые вот так вот лопухнулись? Давайте-ка мы не только заставим вас выплатить всё положенное, но ещё и с процентами", - подчеркнул депутат.

Однако нарушители из ПФР умудряются избегать ответственности, говоря людям, что "допущена ошибка", а выплаты пересчитают и начнут переводить "с этого месяца". Налицо абсолютная несправедливость, которую парламентарии намерены ликвидировать.

В "Справедливой России" также требуют закрыть все нерентабельные негосударственные пенсионные фонды, переведя все средства в государственный Пенсионный фонд. Однако в приоритете должно быть наведение порядка с пенсиями граждан.