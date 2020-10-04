|
Пенсионный фонд "лопухнулся", а "штрафы" платить людям: В Госдуму внесли законопроект-наказание
04 октября 2020, 13:45 • 42 • Политика
Как рассказал глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, на рассмотрение в Государственную думу был внесён законопроект-наказание, который должен нанести удар по Пенсионному фонду России. Депутат подчеркнул, что неправильно, когда ПФР "лопухнулся", а "штрафы" почему-то вынуждены платить граждане.
К пенсионному обеспечению граждан России много претензий и неприятных вопросов - его вообще можно описать словом "архиплохое". Об этом рассказал ведущему программы "Царьград. Главное" Юрию Пронько глава фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Миронов.
По мнению депутата, любое повышение пенсионного возраста является антисоциальной и антинародной мерой. Что касается последней реформы, то для неё не было никаких экономических, социальных и политических предпосылок.
Миронова также неприятно удивило заключение Счётной палаты, которая проверила работу Пенсионного фонда России (ПФР) в Москве, Подмосковье и Саратовской области. В результате выяснилось, что люди попросту недополучают деньги, а многие годы просто пропущены. При этом на некоторых граждан открыли несколько счетов и только по одному из них поступают деньги.
Это поднимает вопрос о целесообразности существования ПФР в текущем его виде. Пока организация строит себе дворцы в каждом населённом пункте, люди страдают. Куда логичнее будет напрямую выплачивать пенсионерам деньги из бюджета.
Однако нарушители из ПФР умудряются избегать ответственности, говоря людям, что "допущена ошибка", а выплаты пересчитают и начнут переводить "с этого месяца". Налицо абсолютная несправедливость, которую парламентарии намерены ликвидировать.
В "Справедливой России" также требуют закрыть все нерентабельные негосударственные пенсионные фонды, переведя все средства в государственный Пенсионный фонд. Однако в приоритете должно быть наведение порядка с пенсиями граждан.
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 октября 2020, 05:05
|
03 октября 2020, 01:05
|
01 октября 2020, 03:15
|
29 сентября 2020, 01:45
|
03 октября 2020, 14:50
|
01 октября 2020, 20:40
|
30 сентября 2020, 01:35