Пенсионную реформу в России заказал МВФ? Доктор наук раскрыл неудобные детали переговоров

Сухарев рассказал в беседе с Царьградом, что от обсуждения пенсионной реформы намеренно отстранили всех оппонентов. Главные федеральные каналы организовали информационную поддержку, приводили аргументы в обоснование реформы. В результате что-то отложили, что-то переложили, что-то поменяли. И это доказывает, что эти изменения были не нужны, считает экономист.

"Реформа слабо продуманна. За уши притягиваются какие-то урывочные выводы, которые могут случиться, а могут и не случиться. Какие-то опасения, что не прокормим такое число пенсионеров", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что в России естественный прирост населения отрицательный, но даже если он будет положительным, всё равно это не сыграет решающей роли. По словам эксперта, женщины с 55 до 60 лет и мужчины с 60 до 65 лет обречены на бедность. Они не получают выплат от государства, а найти работу им крайне трудно. В этом возрасте люди болеют, но вынуждены не уходить на больничный, а продолжать трудиться.

"Это не значит, что у них потенциал здоровья не ухудшается. Не брать больничный лист и не болеть - разные вещи. Эта потогонная капиталистическая система, которая никуда не годится. Она противоречит конституционной статье о социальной экономике, о социальных задачах", - подчеркнул доктор экономических наук.

Олег Сухарев отметил, что обрезание выплат облегчило функционирование Пенсионного фонда и, следовательно, облегчило нагрузку на общий бюджет.

"Это бюджетный фискальный вопрос всё. Кроме того, появлялась информация, что МВФ вроде как этого требовал. Но это замолчали полностью. Кроме Царьграда, может быть, вообще никто не упомянул", - произнёс эксперт.