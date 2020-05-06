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Пенсионную реформу отменить: Экономист и политолог сошлись в идее спасения России от кризиса
06 мая 2020, 13:10 • 33 • Политика
Экономист Михаил Хазин и политолог Павел Салин считают, что Кремль может пойти на отмену пенсионной реформы ради спасения России от экономических и социальных последствий коронакризиса.
На уровне правительства сейчас обсуждается возможность снижения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера, но наблюдатели не исключают, что пенсионная реформа может быть полностью отменена в связи с надвигающимся экономическим кризисом. Своё мнение на этот счёт высказали экономист Михаил Хазин и директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.
Экономист отмечает, что в условия карантина и коронакризиса о росте уровня жизни населения до конца этого года можно даже не говорить. В такой ситуации Михаил Хазин не исключает, что президенту России Владимиру Путину придётся "пойти на прямое управление".
В свою очередь политолог указывает, что отмена пенсионной реформы может стать одним из ключевых шагов для преодоления последствий коронакризиса. При этом данное решение может быть принято не только из экономических, но также и из имиджевых соображений.
Павел Салин отметил, что один из главных принципов Кремля - не принимать решений под давлением. Однако сейчас ситуация радикальным образом изменилась, коронавирус занял всю повестку, вытеснив из неё другие темы. Поэтому Кремль может задействовать "тяжёлую артиллерию".
Таким образом, оба эксперта сошлись во мнении, что скандальная пенсионная реформа может быть отменена ради преодоления кризиса и спасения России.
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