Пенсионной реформы было мало. В верхах появилась антинародная "партия карантина"

Автор:

Перла Андрей

Люди боятся заболеть и остаться без средств к существованию

Режим то ли самоизоляции, то ли повышенной готовности, а, нормальным языком говоря, карантин вызывает в России мощное социальное напряжение. Нет ни одного политического аналитика или социолога, который стал бы это отрицать. Вот данные двух опросов общественного мнения, проведённых самыми авторитетными российскими полстерами.

Romir Gallup International по итогам исследования, завершённого 19 апреля (результаты опубликованы 28 апреля), сообщает, что 78% граждан России очень волнует проблема коронавируса. При этом "трудности в повседневной жизни" в связи с эпидемией испытывают 81% опрошенных, а 37% респондентов считают ряд предпринятых властями ограничительных мер чрезмерными. В числе этих чрезмерных мер – штрафы, ограничение передвижения и закрытие рабочих мест.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 48% граждан России в связи с карантинными мерами опасаются потери работы и дохода. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"



Примерно такие же результаты исследования в тот же день опубликовал ВЦИОМ – российское государственное предприятие, которое никак нельзя заподозрить в желании дополнительно раздуть протестные настроения. Согласно исследованию ВЦИОМ, 48% жителей России в связи с карантинными мерами опасаются потери работы и дохода (хотя только 16% опрошенных опасаются потерять работу больше, чем боятся заболеть).

На всякий случай повторю, что опросы были проведены до 19 апреля, ещё десять дней потребовалось на расчёт результатов и публикацию. Очевидно, что за это время тенденции, которые демонстрирует исследование – рост недовольства карантинными мерами и страха остаться из-за карантина без денег, – могли только усилиться. Эти тенденции можно коротко описать таким образом: примерно половина наших сограждан недовольны положением дел, их недовольство основано на страхе, оно усиливается, со временем число недовольных растёт. Граждане при этом отнюдь не являются "ковидодиссидентами", они опасаются заболеть и в принципе считают действия властей по поддержанию режима самоизоляции верными. Однако этот режим чем дальше, тем больше угрожает их благосостоянию.

Эти опасения легко подтвердить объективными цифрами. По существующим сегодня прогнозам, если Россия начнет выходить из карантинного режима уже в мае, максимальное падение ВВП по итогам 2020 года может составить 10%. При этом, по прогнозу, озвученному на прошлой неделе руководителем Счётной палаты Алексеем Кудриным, официальная безработица может вырасти до 9 миллионов человек. Кудрин отталкивается в своём анализе от числа официальных безработных на конец 2019 г. – 1 миллион человек. По расчётам по методике Международной организации труда в этот период в России насчитывалось 3,5 миллиона безработных. Экстраполируя, легко увидеть, что к концу 2020 года России угрожает катастрофическая безработица – до 30 миллионов (из которых зарегистрируются в качестве безработных не более трети).

Административный восторг или вредительство? Глупость или измена?

Власти и политики в России не могут этого не понимать. Однако понимание совсем не обязательно означает, что все политики в России заинтересованы в снижении социального напряжения и сохранения социально-политической стабильности. Напротив, анализ ситуации заставляет предположить, что существует достаточно большая группа тех, кто заинтересован в нагнетании социально-политической напряжённости. В нынешних обстоятельствах для этого нужно не так уж много: вполне достаточно – вместо реальной помощи людям и заботы о них – ужесточать сверх необходимости ограничительные карантинные меры, терроризировать людей штрафами и полицейским произволом.

И сообщать об этом в средствах массовой информации.

При этом журналисты, работающие на Михаила Ходорковского, получают основания в своих блогах называть полицейских, проверяющих у москвичей документы на улицах, "карателями". И, естественно, смакуют каждый пример неловких действий властей, произвола отдельных правоохранителей, недовольства граждан.

Но с этими-то всё понятно, и всё понятно с их аудиторией – серьёзно расширить её они не могут (ещё и потому, что врут крайне неизобретательно). Интереснее, кто стремится усилить недовольство граждан, используя свою реальную близость к власти.

. Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Воля ваша, мне трудно считать дураками российских губернаторов. Вверх по карьерной лестнице успешно карабкаются отнюдь не глупые и отнюдь не безграмотные люди. Если это так, то некоторые их действия становятся похожими не на "лихость и придурковатость", но на злой умысел. Как, например, полный запрет на продажу алкоголя, включая пиво, с 30 апреля по 10 мая, введённый в своём регионе губернатором Курганской области Вадимом Шумковым (выдвиженцем "тюменского клана", проще говоря, человеком Собянина). Ничего, кроме гнева миллионного населения региона (ну, может, ещё быстрого появления чёрного рынка самогона и палёной водки), эта мера вызвать не может, никакого противодействия эпидемии за ней нет. А рост социальной напряжённости – очевидно есть. Это просто вредительство, раздувание пожара на и так горячих углях в одном из депрессивных субъектов федерации.

Но если Шумков со своим "сухим законом" – редкий (хотя и не единственный) в России пример, то вот меры, вводимые в Москве, по понятным причинам копирует вся страна. И эти меры, несмотря на то что они должны быть продиктованы реальной озабоченностью эпидемической обстановкой, не только (и не столько) противостоят ковидле, но и повышают градус недовольства населения.

Не исключено, хотя и совершенно недоказуемо, что в недалёком будущем социальное напряжение может стать важным фактором на следующем этапе так называемого "трансфера власти". Недовольство населения ведь концентрируется не только и не столько на местных руководителях. Ужесточая карантин и выступая против того, чтобы помочь людям (а то "бюджет треснет"), вполне можно рассчитывать, что недовольство населения скажется прежде всего на федеральном правительстве и президенте. А потом, повысив свой ранг в системе власти за счёт правительства и президента, можно скорректировать свои публичные позиции в сторону прозападных "освободителей". А то и возглавить их.

Вся надежда на верховного

Что отрадно в нынешней ситуации, так это то, что президент, судя по его вчерашним выступлениям на совещании с губернаторами, хорошо понимает, насколько сложно гражданам. Владимир Путин настойчиво подчёркивал в своей речи, что все мы устали, все хотели бы поскорее избавиться от ограничений.

По сути, первая часть речи президента целиком была посвящена тому, что эти ожидания и надежды справедливы. Конечно, мгновенно, в один день отменить все карантинные ограничения нельзя, нужно действовать последовательно, по плану, который правительство должно принять до 5 мая и начать реализовать с 12 мая. Параллельно с планом выхода с карантина должен начать реализовываться ещё один план – реанимации российской экономики, "нормализации деловой жизни". Президент по-прежнему идёт в русле монетарной экономической стратегии, предполагая, что правительство должно помогать не столько гражданам непосредственно, сколько бизнесу – а уже бизнес должен сохранять рабочие места. Однако в самой необходимости борьбы за рабочие места, помощи малому бизнесу, самозанятым и т. д. он не сомневается.

Как не сомневается и в том, что гражданам можно объяснить необходимость самоограничений, убедить их: сохранение жизней приоритетно по сравнению со спасением экономики.

Президент говорит всё это гражданам, уверенный в их доверии, в своём авторитете. При этом он сам и его администрация, естественно, ориентируются при оценке ситуации на опросы общественного мнения, но не столько про карантин, сколько про доверие президенту. Данные, действительно, обнадёживающие. По опросу ВЦИОМ, Владимиру Путину в апреле доверяют 69,8% россиян, Михаилу Мишустину – более 51%, существенного снижения доверия за время карантина не фиксируется.

Проблема тут в том, что на стандартные вопросы респонденты дают социально одобряемые ответы. Добавим к этому естественное желание подчинённых докладывать начальнику, что "всё хорошо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяка", сравним с количеством доверяющих президенту количество людей, которые опасаются потерять деньги и работу, – и получим довольно неприятную картину подспудно тлеющего народного недовольства.