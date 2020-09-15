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Пенсионная уловка: Поздний выход на пенсию - это лукавство, уверен эксперт

15 сентября 2020, 20:35  •  91 • Политика
Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьёт пятилетний рекорд. Эксперт указал, что это наименьшая проблема Пенсионного фонда, так как дефицит на самом деле технический. Настоящая проблема заключается в системе, из-за которой этот дефицит возник, а также в лукавстве с поздним выходом на пенсию.
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году возрастёт до максимума за пять лет, но будет покрыт его накоплениями, следует из проекта бюджета до 2023 года. План ПФР прокомментировал для Царьграда проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Он пояснил, что дефицит Пенсионного фонда на самом деле носит технический характер. Это означает, что у Пенсионного фонда есть несколько источников его доходов. Например, средства, которые отчисляют работодатели от фонда оплаты труда. Средства бюджета, которые направляются на оплату пенсий отдельных категорий граждан. Например, тех же самых госслужащих, государственных гражданских служащих. Поэтому в данном случае говорить о том, что дефицит очень большой, это значит не понимать, что всё-таки есть определённая технология, связанная с выполнением обязательств Пенсионного фонда, объяснил специалист.
В 2020 году правительство принимало решение о том, что в пандемию Пенсионный фонд не получает взносов с организаций, которые ушли на карантин. Но, соответственно, всё равно же никто не снимал обязательств с Пенсионного фонда платить пенсии пенсионерам, которые уже получили на это право. Поэтому все вот эти дефициты, разрывы кассовые покрываются федеральным бюджетом, - уточнил Александр Сафонов в интервью Царьграду.
При этом он добавил, что важно понимать: есть проблема Пенсионного фонда, связанная с тем, что как бы его значительная часть дефицита возникает в результате налогового администрирования, связанного с теми льготами, которые предоставляются различного рода организациям. И, в принципе, такого подхода быть не должно. Потому что везде в мире тарифы, независимо от того, каким видом деятельности занимается компания, одинаковые.
Ещё один "подводный камень", по словам специалиста, связан с поздним выходом на пенсию ради повышенных выплат. Если произвести экономический расчёт, то выяснится, что выгоднее получать пенсию, чем получать только заработную плату, а потом уже ждать, когда придёт повышенная пенсия.
Потому что весь период, который вы не будете получать эту пенсию, вам уже она не вернётся в таком виде. Поэтому на сегодняшний день таким правом воспользовались в буквальном смысле единицы. Это невыгодно, - рассказал Александр Сафонов.

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