Пенсионная реформа взбунтовала не только русских: Эксперт заявила о "смиряющихся" европейцах

По ее словам, средний возраст выхода на пенсию в Европе сегодня – 64,3 года. При этом в Германии, Греции, Норвегии и Нидерландах мужчины выходят на пенсию в 65 лет. А в некоторых других странах, к примеру, во Франции или Словакии, пенсионная планка ниже.

Когда же власти заводят разговор об изменении пенсионного возраста, то, конечно, речь идет о повышении. А именно это в ожидания жителей европейских стран не входит – у всех существуют собственные планы, как правило, связано это бывает и с финансовой стороной проблемы. Так что повышение пенсионного возраста никому не в радость. Именно поэтому обычно сам процесс затягивается довольно надолго, а анонсируют повышение возраста выхода на пенсию заранее.

В некоторых странах это еще связано и с внесением поправок в конституцию, как, к примеру, в Швейцарии. Поэтому здесь в таких случаях и проводят опросы. Все это занимает много времени: обсуждения не закончились и сегодня.

"Как я уже сказала, средний возраст выхода на пенсию для мужчин – 65 лет. Но для женщин он был ниже примерно на пять лет, а теперь постепенно приближается к мужскому уровню. Более того, правительства понимают, что даже 65 лет недостаточно. Теперь они поднимают вопрос увеличения уровня до 68 лет. Поэтому обсуждения продолжаются. Продолжительность жизни меняется, структура старения тоже, поэтому, по прогнозам, реформы будут длительными", - рассказала Рахель Кахлерт в беседе с изданием "Профиль".

Конечно, такие перспективы людей не радуют. Однако в конце концов им приходится смиряться и соглашаться, исходя из экономических соображений.

О том, как реагируют жители европейских стран на планы властей провести пенсионную реформу, можно узнать из новостей. К примеру, Францию, как предполагают эксперты, ждет "зима недовольства" на фоне всеобщих забастовок. Связано это с пенсионной реформой, предлагаемой президентом Макроном.

Масштабная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта запланирована на четверг, 5 декабря. К железнодорожникам собираются присоединиться сотрудники авиакомпаний и воздушных гаваней, а также медики, учителя и почтовые служащие. На этом фоне правительство идет на "уступки" - власти согласились на отсрочку запланированных изменений до 2025 года.

Правда, менять возраст выхода на пенсию правительство не решилось: пока французы будут становиться пенсионерами в 62 года. Однако те, кто прекратит работать раньше, чем им исполнится 64 года, потеряют часть положенных льгот.

Суть изменений, которое проводит правительство Макрона, состоит в следующем: сейчас во Франции существуют 42 пенсионные схемы, по которым при выходе на пенсию французы получают разные выплаты. Макрон же хочет объединить их в единую балльную систему, чтобы у всех работающих были равные права.

Несколько лет назад крупнейшая за многие года стачка проходила и в Британии. Связана она была также с пенсионной реформой и планами правительства поднять возраст выхода на пенсию на 6 лет, увеличить пенсионные взносы, а также изменить систему начисления пенсий, в результате чего их размер уменьшится.

Сегодня британцы выходят на пенсию не в 60 лет, как когда-то, а уже в 65. И на этом правительство решило не останавливаться. Планируется, что в 2035 году возраст выхода на пенсию достигнет 68 лет.