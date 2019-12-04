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Пенсионная реформа взбунтовала не только русских: Эксперт заявила о "смиряющихся" европейцах
04 декабря 2019, 19:39 • 83 • В мире
Европа постепенно "стареет". Согласно расчетам аналитиков, к 2070 году средний возраст половины жителей континента достигнет 65 лет. То есть вопрос изменения пенсионного возраста не менее серьезен для европейцев, чем для жителей России. "Повышение возрастной планки не входит в ожидания людей", - рассказывает аналитик Европейского центра социальной политики и исследований в области социального обеспечения Рахель Кахлерт. Конечно, европейцы повышением возраста тоже очень недовольны, однако они "смиряются", исходя из экономических соображений.
По ее словам, средний возраст выхода на пенсию в Европе сегодня – 64,3 года. При этом в Германии, Греции, Норвегии и Нидерландах мужчины выходят на пенсию в 65 лет. А в некоторых других странах, к примеру, во Франции или Словакии, пенсионная планка ниже.
Когда же власти заводят разговор об изменении пенсионного возраста, то, конечно, речь идет о повышении. А именно это в ожидания жителей европейских стран не входит – у всех существуют собственные планы, как правило, связано это бывает и с финансовой стороной проблемы. Так что повышение пенсионного возраста никому не в радость. Именно поэтому обычно сам процесс затягивается довольно надолго, а анонсируют повышение возраста выхода на пенсию заранее.
В некоторых странах это еще связано и с внесением поправок в конституцию, как, к примеру, в Швейцарии. Поэтому здесь в таких случаях и проводят опросы. Все это занимает много времени: обсуждения не закончились и сегодня.
Конечно, такие перспективы людей не радуют. Однако в конце концов им приходится смиряться и соглашаться, исходя из экономических соображений.
О том, как реагируют жители европейских стран на планы властей провести пенсионную реформу, можно узнать из новостей. К примеру, Францию, как предполагают эксперты, ждет "зима недовольства" на фоне всеобщих забастовок. Связано это с пенсионной реформой, предлагаемой президентом Макроном.
Масштабная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта запланирована на четверг, 5 декабря. К железнодорожникам собираются присоединиться сотрудники авиакомпаний и воздушных гаваней, а также медики, учителя и почтовые служащие. На этом фоне правительство идет на "уступки" - власти согласились на отсрочку запланированных изменений до 2025 года.
Правда, менять возраст выхода на пенсию правительство не решилось: пока французы будут становиться пенсионерами в 62 года. Однако те, кто прекратит работать раньше, чем им исполнится 64 года, потеряют часть положенных льгот.
Суть изменений, которое проводит правительство Макрона, состоит в следующем: сейчас во Франции существуют 42 пенсионные схемы, по которым при выходе на пенсию французы получают разные выплаты. Макрон же хочет объединить их в единую балльную систему, чтобы у всех работающих были равные права.
Несколько лет назад крупнейшая за многие года стачка проходила и в Британии. Связана она была также с пенсионной реформой и планами правительства поднять возраст выхода на пенсию на 6 лет, увеличить пенсионные взносы, а также изменить систему начисления пенсий, в результате чего их размер уменьшится.
Сегодня британцы выходят на пенсию не в 60 лет, как когда-то, а уже в 65. И на этом правительство решило не останавливаться. Планируется, что в 2035 году возраст выхода на пенсию достигнет 68 лет.
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