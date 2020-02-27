Пенсионная реформа: власть «сама себя высекла» • 90 • Аналитика

Если среди глобальных решений, принятой за последние годы российской властью пробовать поискать то, которое более всего соответствует известнейшему афоризму: «Это хуже, чем преступление. Это – ошибка…», то конкурентов у попытки провести в нашей стране пенсионную реформу, пожалуй, и не сыщется. Мало какие, даже самые непопулярные правительственные меры вызывали такое всеобщее неприятие и дружное осуждение, как этот стратегический просчет, разом «обваливший» популярность властей. Получается, что власть "сама себя высекла"...



При всем этом нельзя забывать о том, что подъем «планки» выхода на заслуженный отдых ни в коем случае не может быть приписан исключительно «людоедской натуре» российских чиновников. Увы, поднятие, причем достаточно значительное, пенсионного возраста, является сейчас общемировой тенденцией, вызванной сугубо объективными причинами, общими для большинства более или менее развитых стран. Человечество стремительно «стареет» и все с большей скоростью движется к той черте, за которой количество пенсионеров значительно превысит число тех, кто своим трудом сможет обеспечить им достойную старость. Что есть, то есть, и спорить с этим не приходится.







С другой стороны, те, кто задумали в очередной раз привести отечественное законодательство «в соответствие с лучшими мировыми образцами», совершили ту же ошибку, что делали их многочисленные предшественники на протяжении десятилетий. То есть не учли особенности национального менталитета, традиции и образ мысли, собственно, русских людей. Уважение к старости, почтительное отношение к пожилым людям – это, к счастью, неотъемлемая часть мировоззрения абсолютного большинства наших сограждан. Позволив бросить себе в лицо: «Вы стариков обираете!», наши «отцы народа» обеспечили получение клейма, избавиться от которого весьма проблематично. Но это только один аспект.



Так уж сложилось, что в государстве российском испокон веку народ привык относиться к высшей государственной власти (не важно, царю, ЦК КПСС или президенту) как к главному арбитру и надежному защитнику во всех критических ситуациях. Это вам не страны пресловутого «цивилизованного мира», где, по большому счету, взаимные обязательства державы и гражданина сведены к минимуму. У нас слова «мне положено» каждый впитывает едва ли не с молоком матери и впоследствии живет с твердой уверенностью в том, что власть родная в случае чего в обиду не даст и поможет в тяжкую годину. Неудивительно поэтому, что едва ли не каждый (и каждая) из жителей нашей страны восприняли пенсионные новации не просто как удар по собственному кошельку и жизненным планам, а еще и усмотрели в них подлость, обман и мошенничество, направленные против них лично.





Совершенно не приходится удивляться тому, что результатом стало падение доверия народа к власти, враждебность, основанная, как уже было сказано, на глубокой личной обиде, и возросший протестный потенциал общества, во многих случаях моментально оседланный ушлой оппозиционной публикой. Оставив за скобками экономическую обоснованность и целесообразность данной реформы, сегодня уже вполне аргументировано подвергающиеся серьезным сомнениям, необходимо признать главное: с точки зрения разъяснения народу и сведения к возможному минимуму неизбежного психологического «негатива», она оказалась более, чем провальной.



Впрочем, сейчас, в процессе обсуждения готовящихся изменений в Конституцию, все громче раздаются голоса о необходимости если не полной отмены, то как минимум определённого пересмотра явно неудачного нововведения. Выдвигаются и конспирологические версии о том, что нечто подобное изначально и было задумано – в точном соответствии с хитрой формулой: «Хочешь сделать человека счастливым? Сначала испорти ему жизнь, а потом верни все, как было...» Как бы то ни было, возможно, представителям отечественной власти и вправду стоит использовать нынешний удобный момент, чтобы «отыграть» растраченные «очки» народного доверия и поддержки. Наверняка в будущем они властям еще понадобятся… Если среди глобальных решений, принятой за последние годы российской властью пробовать поискать то, которое более всего соответствует известнейшему афоризму: «Это хуже, чем преступление. Это – ошибка…», то конкурентов у попытки провести в нашей стране пенсионную реформу, пожалуй, и не сыщется. Мало какие, даже самые непопулярные правительственные меры вызывали такое всеобщее неприятие и дружное осуждение, как этот стратегический просчет, разом «обваливший» популярность властей. Получается, что власть "сама себя высекла"...При всем этом нельзя забывать о том, что подъем «планки» выхода на заслуженный отдых ни в коем случае не может быть приписан исключительно «людоедской натуре» российских чиновников. Увы, поднятие, причем достаточно значительное, пенсионного возраста, является сейчас общемировой тенденцией, вызванной сугубо объективными причинами, общими для большинства более или менее развитых стран. Человечество стремительно «стареет» и все с большей скоростью движется к той черте, за которой количество пенсионеров значительно превысит число тех, кто своим трудом сможет обеспечить им достойную старость. Что есть, то есть, и спорить с этим не приходится.С другой стороны, те, кто задумали в очередной раз привести отечественное законодательство «в соответствие с лучшими мировыми образцами», совершили ту же ошибку, что делали их многочисленные предшественники на протяжении десятилетий. То есть не учли особенности национального менталитета, традиции и образ мысли, собственно, русских людей. Уважение к старости, почтительное отношение к пожилым людям – это, к счастью, неотъемлемая часть мировоззрения абсолютного большинства наших сограждан. Позволив бросить себе в лицо: «Вы стариков обираете!», наши «отцы народа» обеспечили получение клейма, избавиться от которого весьма проблематично. Но это только один аспект.Так уж сложилось, что в государстве российском испокон веку народ привык относиться к высшей государственной власти (не важно, царю, ЦК КПСС или президенту) как к главному арбитру и надежному защитнику во всех критических ситуациях. Это вам не страны пресловутого «цивилизованного мира», где, по большому счету, взаимные обязательства державы и гражданина сведены к минимуму. У нас слова «мне положено» каждый впитывает едва ли не с молоком матери и впоследствии живет с твердой уверенностью в том, что власть родная в случае чего в обиду не даст и поможет в тяжкую годину. Неудивительно поэтому, что едва ли не каждый (и каждая) из жителей нашей страны восприняли пенсионные новации не просто как удар по собственному кошельку и жизненным планам, а еще и усмотрели в них подлость, обман и мошенничество, направленные против них лично.Совершенно не приходится удивляться тому, что результатом стало падение доверия народа к власти, враждебность, основанная, как уже было сказано, на глубокой личной обиде, и возросший протестный потенциал общества, во многих случаях моментально оседланный ушлой оппозиционной публикой. Оставив за скобками экономическую обоснованность и целесообразность данной реформы, сегодня уже вполне аргументировано подвергающиеся серьезным сомнениям, необходимо признать главное: с точки зрения разъяснения народу и сведения к возможному минимуму неизбежного психологического «негатива», она оказалась более, чем провальной.Впрочем, сейчас, в процессе обсуждения готовящихся изменений в Конституцию, все громче раздаются голоса о необходимости если не полной отмены, то как минимум определённого пересмотра явно неудачного нововведения. Выдвигаются и конспирологические версии о том, что нечто подобное изначально и было задумано – в точном соответствии с хитрой формулой: «Хочешь сделать человека счастливым? Сначала испорти ему жизнь, а потом верни все, как было...» Как бы то ни было, возможно, представителям отечественной власти и вправду стоит использовать нынешний удобный момент, чтобы «отыграть» растраченные «очки» народного доверия и поддержки. Наверняка в будущем они властям еще понадобятся… Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





90 Источник Похожие новости Пенсионная реформа: власть «сама себя высекла» Швеция модернизирует подводный флот: старые субмарины продадут Польше Битва за F-35B: ВВС и ВМС Италии не могут поделить истребители 5-го поколения Один пояс, один путь, один коронавирус: нанесёт ли COVID-19 удар по китайскому проекту Зеленский использует против Донбасса политические приёмы Порошенко Вооружение украинской армии: пригодная техника или металлолом Новости партнеров