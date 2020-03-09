Пенсионная реформа: украинский вариант • 101 • Аналитика

В свете непрекращающейся критики изменений в отечественном пенсионном законодательстве стоит, пожалуй, сравнить их результаты с тем, что происходит в данной области хотя бы у наших ближайших соседей. В частности, на Украине, где в последнее время над пенсионерами сгущаются все более и более отчетливые финансовые «тучи». Киев также намерен решать назревшие проблемы, однако, предполагаемые способы отчего-то совершенно не радуют граждан.



Прежде всего, крайне неприятным сюрпризом для всех получателей пенсий в «нэзалэжной» стал отказ правительства от их индексации (то есть увеличения), которая ожидалась 1 марта. Соответствующее решение должно было быть принято Кабинетом министров, однако за его сменой о стариках как-то «позабыли». Впрочем, дело, конечно же, не в кадровых пертурбациях. В нынешнем году, впервые за последние два десятилетия на Украине все социальные программы и выплаты сокращены на 12 миллиардов из-за банальнейшего отсутствия денег в госбюджете. По имеющимся данным, телефоны в Пенсионном фонде чуть ли не плавятся от обилия звонков, однако ответить что-либо вразумительное своим возмущенным клиентам тамошние сотрудники не в состоянии.







Более того – на официальном уровне все чаще раздаются предупреждения о том, что в дальнейшем пенсии будут только снижаться. Во всяком случае, не так давно именно об этом заявляла заместительница министра социальной политики страны Наталья Ненюченко. Обвиняя в сложившейся ситуации не бездарные действия постмайданной власти, окончательно развалившей экономику страны и опустошившей ее казну, а граждан, «предпочитающих работать в теневой экономике» и не желающих ни делать соответствующие отчисления в Пенсионный фонд, ни участвовать в системе негосударственного пенсионного страхования, чиновница предупредила о том, что в будущем следует ждать уменьшения объемов выплат.



Куда же меньше? Ведь по утверждению самой Ненюченко, пенсию ниже прожиточного минимума (4 тысячи гривен или немногим более 10 тысяч рублей) получают около 83% пенсионеров. При этом значительная часть из них (до 40%) вынуждена довольствоваться минимальным объемом пособия, составляющим около 2000 гривен (чуть больше 5 тысяч рублей). При этом суммы в счетах на оплату услуг ЖКХ, получаемых владельцами достаточно скромных квартир, на Украине составляют тысячи, а не сотни гривен. Если пенсии еще уменьшатся, пенсионеры будут просто поставлены на грань физического выживания.



В то же самое время официальный Киев намерен, судя по всему, идти именно по такому пути. Так, глава комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова не так давно поделилась с журналистами планами очередной «перезагрузки» системы социальных выплат в стране. По ее словам, это может вылиться в «ликвидацию Пенсионного фонда и передачу его функций Минфину или Госказначейству, или в преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство...»



По мнению большинства экспертов, в частности, бывшего заместителя главы Пенсионного фонда Украины Виктора Колбуна, это приведет только к одному – введению «уравниловки», при которой минимальную пенсию будут получать уже все граждане, а не нынешние 30-40%.



Именно так произошло в Грузии, где женщины, начиная с 60 и мужчины после 65 лет получают, совершенно вне зависимости от собственного трудового стажа, выплаты в размере 220 лари (около 70 долларов). Несколько большие суммы положены тем, кому перевалило за 70 или жителям высокогорных районов страны. Очевидно, примерно на такие же суммы предстоит в будущем существовать и украинским пенсионерам. Впрочем, при нынешнем экономическом положении в стране далеко не факт, что найдутся деньги и на эти выплаты. В свете непрекращающейся критики изменений в отечественном пенсионном законодательстве стоит, пожалуй, сравнить их результаты с тем, что происходит в данной области хотя бы у наших ближайших соседей. В частности, на Украине, где в последнее время над пенсионерами сгущаются все более и более отчетливые финансовые «тучи». Киев также намерен решать назревшие проблемы, однако, предполагаемые способы отчего-то совершенно не радуют граждан.Прежде всего, крайне неприятным сюрпризом для всех получателей пенсий в «нэзалэжной» стал отказ правительства от их индексации (то есть увеличения), которая ожидалась 1 марта. Соответствующее решение должно было быть принято Кабинетом министров, однако за его сменой о стариках как-то «позабыли». Впрочем, дело, конечно же, не в кадровых пертурбациях. В нынешнем году, впервые за последние два десятилетия на Украине все социальные программы и выплаты сокращены на 12 миллиардов из-за банальнейшего отсутствия денег в госбюджете. По имеющимся данным, телефоны в Пенсионном фонде чуть ли не плавятся от обилия звонков, однако ответить что-либо вразумительное своим возмущенным клиентам тамошние сотрудники не в состоянии.Более того – на официальном уровне все чаще раздаются предупреждения о том, что в дальнейшем пенсии будут только снижаться. Во всяком случае, не так давно именно об этом заявляла заместительница министра социальной политики страны Наталья Ненюченко. Обвиняя в сложившейся ситуации не бездарные действия постмайданной власти, окончательно развалившей экономику страны и опустошившей ее казну, а граждан, «предпочитающих работать в теневой экономике» и не желающих ни делать соответствующие отчисления в Пенсионный фонд, ни участвовать в системе негосударственного пенсионного страхования, чиновница предупредила о том, что в будущем следует ждать уменьшения объемов выплат.Куда же меньше? Ведь по утверждению самой Ненюченко, пенсию ниже прожиточного минимума (4 тысячи гривен или немногим более 10 тысяч рублей) получают около 83% пенсионеров. При этом значительная часть из них (до 40%) вынуждена довольствоваться минимальным объемом пособия, составляющим около 2000 гривен (чуть больше 5 тысяч рублей). При этом суммы в счетах на оплату услуг ЖКХ, получаемых владельцами достаточно скромных квартир, на Украине составляют тысячи, а не сотни гривен. Если пенсии еще уменьшатся, пенсионеры будут просто поставлены на грань физического выживания.В то же самое время официальный Киев намерен, судя по всему, идти именно по такому пути. Так, глава комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова не так давно поделилась с журналистами планами очередной «перезагрузки» системы социальных выплат в стране. По ее словам, это может вылиться в «ликвидацию Пенсионного фонда и передачу его функций Минфину или Госказначейству, или в преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство...»По мнению большинства экспертов, в частности, бывшего заместителя главы Пенсионного фонда Украины Виктора Колбуна, это приведет только к одному – введению «уравниловки», при которой минимальную пенсию будут получать уже все граждане, а не нынешние 30-40%.Именно так произошло в Грузии, где женщины, начиная с 60 и мужчины после 65 лет получают, совершенно вне зависимости от собственного трудового стажа, выплаты в размере 220 лари (около 70 долларов). Несколько большие суммы положены тем, кому перевалило за 70 или жителям высокогорных районов страны. Очевидно, примерно на такие же суммы предстоит в будущем существовать и украинским пенсионерам. Впрочем, при нынешнем экономическом положении в стране далеко не факт, что найдутся деньги и на эти выплаты. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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