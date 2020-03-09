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Пенсионная реформа: украинский вариант
09 марта 2020, 10:35 • 101 • Аналитика
В свете непрекращающейся критики изменений в отечественном пенсионном законодательстве стоит, пожалуй, сравнить их результаты с тем, что происходит в данной области хотя бы у наших ближайших соседей. В частности, на Украине, где в последнее время над пенсионерами сгущаются все более и более отчетливые финансовые «тучи». Киев также намерен решать назревшие проблемы, однако, предполагаемые способы отчего-то совершенно не радуют граждан.
Прежде всего, крайне неприятным сюрпризом для всех получателей пенсий в «нэзалэжной» стал отказ правительства от их индексации (то есть увеличения), которая ожидалась 1 марта. Соответствующее решение должно было быть принято Кабинетом министров, однако за его сменой о стариках как-то «позабыли». Впрочем, дело, конечно же, не в кадровых пертурбациях. В нынешнем году, впервые за последние два десятилетия на Украине все социальные программы и выплаты сокращены на 12 миллиардов из-за банальнейшего отсутствия денег в госбюджете. По имеющимся данным, телефоны в Пенсионном фонде чуть ли не плавятся от обилия звонков, однако ответить что-либо вразумительное своим возмущенным клиентам тамошние сотрудники не в состоянии.
Более того – на официальном уровне все чаще раздаются предупреждения о том, что в дальнейшем пенсии будут только снижаться. Во всяком случае, не так давно именно об этом заявляла заместительница министра социальной политики страны Наталья Ненюченко. Обвиняя в сложившейся ситуации не бездарные действия постмайданной власти, окончательно развалившей экономику страны и опустошившей ее казну, а граждан, «предпочитающих работать в теневой экономике» и не желающих ни делать соответствующие отчисления в Пенсионный фонд, ни участвовать в системе негосударственного пенсионного страхования, чиновница предупредила о том, что в будущем следует ждать уменьшения объемов выплат.
Куда же меньше? Ведь по утверждению самой Ненюченко, пенсию ниже прожиточного минимума (4 тысячи гривен или немногим более 10 тысяч рублей) получают около 83% пенсионеров. При этом значительная часть из них (до 40%) вынуждена довольствоваться минимальным объемом пособия, составляющим около 2000 гривен (чуть больше 5 тысяч рублей). При этом суммы в счетах на оплату услуг ЖКХ, получаемых владельцами достаточно скромных квартир, на Украине составляют тысячи, а не сотни гривен. Если пенсии еще уменьшатся, пенсионеры будут просто поставлены на грань физического выживания.
В то же самое время официальный Киев намерен, судя по всему, идти именно по такому пути. Так, глава комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова не так давно поделилась с журналистами планами очередной «перезагрузки» системы социальных выплат в стране. По ее словам, это может вылиться в «ликвидацию Пенсионного фонда и передачу его функций Минфину или Госказначейству, или в преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство...»
По мнению большинства экспертов, в частности, бывшего заместителя главы Пенсионного фонда Украины Виктора Колбуна, это приведет только к одному – введению «уравниловки», при которой минимальную пенсию будут получать уже все граждане, а не нынешние 30-40%.
Именно так произошло в Грузии, где женщины, начиная с 60 и мужчины после 65 лет получают, совершенно вне зависимости от собственного трудового стажа, выплаты в размере 220 лари (около 70 долларов). Несколько большие суммы положены тем, кому перевалило за 70 или жителям высокогорных районов страны. Очевидно, примерно на такие же суммы предстоит в будущем существовать и украинским пенсионерам. Впрочем, при нынешнем экономическом положении в стране далеко не факт, что найдутся деньги и на эти выплаты.
Александр Харалужный
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