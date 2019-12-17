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Пенсионная реформа продолжается: Правительство Франции не готово идти на уступки протестующим
17 декабря 2019, 13:09 • 56 • Политика
Правительство Франции не готово идти на уступки протестующим и полностью отказываться от пенсионной реформы, несмотря на уход ответственного за её реализацию чиновника.
Несмотря на протесты населения, правительство Франции намерено провести пенсионную реформу. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь кабмина Сибет Ндиайе.
Ранее стало известно о том, что в отставку ушёл верховный комиссар по вопросам подготовки пенсионной реформы Жан-Поль Делевуа, на которого СМИ опубликовали компромат. Его отставка расстроила главу государства Эммануэля Макрона, однако он принял её.
Тем не менее Ндиайе подчеркнула, что уход Делевуа никак не связан с пенсионной реформой. Она также назвала проделанную политиком работу блестящей.
"Правительство продолжит защищать её. На его место скоро будет назначен новый человек", - пояснила она.
Напомним, руководство Франции всё же внесло ряд изменений в инициативу. Так, планку пенсионного возраста обещали оставить на том же уровне.
Теперь французы смогут уходить на пенсию в 62 года. Однако выплат они получат меньше, чем уходящие на покой в 64 года.
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