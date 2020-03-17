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Пенсионная реформа отменена. Президент обратился к нации во Франции

17 марта 2020, 16:35  •  71 • В мире
Французский лидер Эммануэль Макрон обратился к нации в связи со вспышкой коронавируса. По его словам, гражданам не следует выходить из дома без крайней надобности. При этом отмечается, что из-за эпидемии все реформы, запланированные в стране, в том числе пенсионная, откладываются.
Во Франции из-за вспышки коронавируса отменены реформы, запланированные в стране. В том числе отменена, пусть и на время, вызвавшая протесты пенсионная реформа.
Кроме того, в стране из-за распространения инфекции перенесён назначенный на 22 марта второй тур муниципальных выборов. Как отмечает "МК", в первом туре, 15 марта, к урнам пришла половина избирателей, в отличие от двух третей в прошлый раз.
Также в своём обращении к нации лидер Пятой республики призвал граждан в разгар коронавируса не покидать без надобности дома.
В своём обращении Макрон добавил, что в такой ситуации такси и отели могут быть реквизированы для медицинских нужд.
Несколько дней назад президент Франции отмечал, что эпидемия коронавирусной инфекции стала самым серьёзным кризисом в области здравоохранения в стране за последние сто лет.
По последним данным на вечер воскресенья 15 марта, число подхвативших коронавирус во Франции составляло 5,4 тысячи человек, 120 заболевших скончались.

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