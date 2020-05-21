Пенсионная реформа: не дополнять, а отменять • 143 • Аналитика

Верным курсом идёте, товарищи!



Сегодня ни у кого из сохранивших остатки здравого смысла нет никаких сомнений, что в России с повышением пенсионного возраста поторопились. При этом вряд ли кто-то обратит внимание на такую новость: правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.



Всё дело в том, что обсудило в тот момент, когда на уме у каждого из нас только одно: как скоро снимут ограничения по карантину. Вроде бы начали – президент дал отмашку ещё 12 мая. И работать вроде бы разрешили многим, а столичный мэр, главный сторонник жёстких мер, даже открывает ЕРЦ/МФЦ – это любимое детище своего любимого зама женского полу.



Но ведь число безработных, по всем признакам, в России уже увеличилось в разы. Статистику дадут позже, когда уже не так страшно будет. Только не совсем понятно, зачем вообще плодить безработных, сохраняя рабочие места за теми, кто готов их освободить хоть сегодня. И при этом продолжать кормить, причём кормить очень даже сытно, армию гастарбайтеров. Не говоря уже о миллионах охранников, силовиков и всяких разных телохранителей.



Власть, как видно, такая штука, которая не просто заставляет цепляться за себя, но и всеми силами «сохранять лицо». Потеряешь его, потеряешь и власть. Потому и очень не хочется признавать собственные промахи. Но спасибо уже на том, что сделан первый крохотный шаг в верном направлении. Этот шаг даже записан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.



Вы ещё не забыли? К пенсионному возрасту прибавляют пять лет. Не сразу, а поэтапно, и поэтому на данный конкретный момент мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 с половиной лет, а женщины – в 55 с половиной. Не так страшно. Экономическое ведомство предлагает, чтобы уже до конца этого года на пенсию могли претендовать те, кому до неё остаётся три года. Причём без оговорок по общей продолжительности трудового стажа.



Насколько это поможет поддержать занятость и рынок труда, в чём так уверены авторы документа, сказать трудно. Непросто поверить и в то, что сами по себе «инициативы помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших расходов бюджета». Так и хочется спросить в очередной раз: деньги есть?





Вообще-то, предложенное отдельно взятым министерством изменение не такое существенное, как может показаться. Уже сегодня на пенсию при определённых условиях могут отпустить тех, кто потерял работу за два года до наступления пенсионного возраста. Но им ещё надо доказывать то, что устроиться на новую работу оказалось невозможно. Скольким пенсионерам удалось подобное доказать, не знает даже всеведущая статистика.



Зато можно представить, сколько чиновников удалось трудоустроить на биржах труда для того, чтобы они помогали пожилым гражданам «собирать доказательства». Даже новые «путинские» безработные сегодня проходят все круги ада, чтобы добиться «пристойного пособия» в 19 с половиной тысяч целковых. Против минимального размера пособия по безработице в 4500 рублей это ого-го какие деньжищи. Но зато потом «счастливчики» ждут по полтора месяца первых выплат, до которых ещё дожить надо.



Опять двадцать пять

В настоящее время для досрочного выхода на пенсию трудовой стаж должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Отменив требования по стажу, неплохо было бы отменить и сбор доказательств, поскольку невозможность устроиться на работу сегодня в доказательствах не нуждается. По определению. Даже для молодых, не то что для людей, которым под 60 и за 60.



Смягчение от ведомства, которое возглавляет человек Собянина, 40-летний Максим Решетников, один из тех, кому президент буквально только что дал своего рода карт-бланш, почти наверняка поддержат наши законодатели. Но они же, законодатели, пока, правда на региональном уровне, к примеру, в Петербурге, успели сказать своё жёсткое «нет» в ответ на идею вернуть прежний пенсионный возраст.





С таким предложением вышли в парламент северной столицы депутаты от «Партии роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко. Сейчас очень хотелось бы надеяться, что инициативу питерских оппозиционеров подхватят и в других местах, вплоть до Москвы. Но очень показательно, что в Пенсионном фонде России категорически не желают комментировать не только идею законодателей из Петербурга, но и инициативу Минэкономразвития.



По всей видимости, в ПФР ждут «отмашки» от самого гаранта, хотя чего сегодня стоят его «отмашки», стало особенно ясно после 12 мая.



Вообще-то, «отмашка» была сделана очень вовремя, когда до многих кабинетов наконец-то дошло, что многовато дров наломали. Даже самим порядком введения нерабочих дней, из-за которого стали разваливаться годами налаженные бизнес-цепочки внутри отдельных отраслей и между ними, а тысячи малых и средних компаний просто встали, хотя и давали работу миллионам людей, которым надо было ещё и платить зарплату.



Здесь нельзя не отметить, что на эту «карантинную» зарплату обещанные президентом беспроцентные кредиты не выбьешь даже при самой мощной поддержке «наверху». Мои знакомые предприниматели уже проверили на себе. И безработица в стране, естественно, выросла так, как вообще-то не должна была, хотя пока это власти ещё очень не хочется признавать.



Никто сегодня, вообще-то, не поверит в то, что что повышение пенсионного возраста будет отменено. Наши власть имущие очень не любят признавать свои ошибки и демонстрировать шараханье из стороны в сторону. Тем не менее, из-за предельно острого дефицита средств, которые ещё предстоит раскидывать по «своим» (тем, кто попал в антикризисные списки), можно ожидать всякого. И главное будет красиво упаковать.



Ведь отменить пенсионную реформу в целом сейчас никто и не требует. Но отменить главный негативный пункт – это красивый ход. В умелых руках это такой козырь, которым можно закрепить своё шаткое положение на годы вперёд. Тем более что есть ещё возможность сделать следующий промежуточный шаг, уже не такой крохотный, как первый.



Какой? Да не отменять реформу, не отменять даже повышение пенсионного возраста, а просто приостановить. На нынешних отметках, извините за повтор: 60,5 и 55,5 лет. До лучших времён. Это уже будет не просто красиво, это будет изящно, я бы даже сказала, элегантно. В обоснование такого решения можно привести и пандемию, которая создала угрозу в первую очередь для старшего поколения, и сам карантин, кем-то справедливо названный «ненастоящим».



Мол, всё это и притормозило наметившийся за последние годы позитивный процесс роста средней продолжительности жизни в стране. Я думаю, вы так и слышите голос президента. Так вот, мы должны… (И обязательно на «мы», как любят говорить доктора или всегда обращался к народу царь-батюшка.) Должны, да и просто обстоятельства изменились — не будем больше так торопиться. Потерпите, граждане простолюдины.



Я не меньше трёх десятков лет занимаюсь социальной и пенсионной тематикой и не могу от себя не добавить — пенсионный возраст не случайно определяли на уровне 60 лет. Да, это было довольно давно, но делалось с учётом здоровья и продолжительности жизни в СССР. В нынешней России не столь многое изменилось к лучшему, и с продолжительностью жизни вряд ли стоит обманывать самих себя. Даже ради того, чтобы заработанные теми же стариками деньги «зажать».



Россию не сравнить ни с Италией, ни с Испанией, ни с Грецией, ни с Европой вообще. И тем более не сравнить с Японией. Нигде, повторю, нигде, даже в Исландии и Норвегии, нет такого сурового климата, как у нас, нет таких трудностей со здоровым питанием, да и с экологией за границей как-то получше. И продолжительность жизни там намного выше, а вот пенсионный возраст — тоже выше, но не намного. Сегодня ни у кого из сохранивших остатки здравого смысла нет никаких сомнений, что в России с повышением пенсионного возраста поторопились. При этом вряд ли кто-то обратит внимание на такую новость: правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.Всё дело в том, что обсудило в тот момент, когда на уме у каждого из нас только одно: как скоро снимут ограничения по карантину. Вроде бы начали – президент дал отмашку ещё 12 мая. И работать вроде бы разрешили многим, а столичный мэр, главный сторонник жёстких мер, даже открывает ЕРЦ/МФЦ – это любимое детище своего любимого зама женского полу.Но ведь число безработных, по всем признакам, в России уже увеличилось в разы. Статистику дадут позже, когда уже не так страшно будет. Только не совсем понятно, зачем вообще плодить безработных, сохраняя рабочие места за теми, кто готов их освободить хоть сегодня. И при этом продолжать кормить, причём кормить очень даже сытно, армию гастарбайтеров. Не говоря уже о миллионах охранников, силовиков и всяких разных телохранителей.Власть, как видно, такая штука, которая не просто заставляет цепляться за себя, но и всеми силами «сохранять лицо». Потеряешь его, потеряешь и власть. Потому и очень не хочется признавать собственные промахи. Но спасибо уже на том, что сделан первый крохотный шаг в верном направлении. Этот шаг даже записан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.Вы ещё не забыли? К пенсионному возрасту прибавляют пять лет. Не сразу, а поэтапно, и поэтому на данный конкретный момент мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 с половиной лет, а женщины – в 55 с половиной. Не так страшно. Экономическое ведомство предлагает, чтобы уже до конца этого года на пенсию могли претендовать те, кому до неё остаётся три года. Причём без оговорок по общей продолжительности трудового стажа.Насколько это поможет поддержать занятость и рынок труда, в чём так уверены авторы документа, сказать трудно. Непросто поверить и в то, что сами по себе «инициативы помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших расходов бюджета». Так и хочется спросить в очередной раз: деньги есть?Вообще-то, предложенное отдельно взятым министерством изменение не такое существенное, как может показаться. Уже сегодня на пенсию при определённых условиях могут отпустить тех, кто потерял работу за два года до наступления пенсионного возраста. Но им ещё надо доказывать то, что устроиться на новую работу оказалось невозможно. Скольким пенсионерам удалось подобное доказать, не знает даже всеведущая статистика.Зато можно представить, сколько чиновников удалось трудоустроить на биржах труда для того, чтобы они помогали пожилым гражданам «собирать доказательства». Даже новые «путинские» безработные сегодня проходят все круги ада, чтобы добиться «пристойного пособия» в 19 с половиной тысяч целковых. Против минимального размера пособия по безработице в 4500 рублей это ого-го какие деньжищи. Но зато потом «счастливчики» ждут по полтора месяца первых выплат, до которых ещё дожить надо.В настоящее время для досрочного выхода на пенсию трудовой стаж должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Отменив требования по стажу, неплохо было бы отменить и сбор доказательств, поскольку невозможность устроиться на работу сегодня в доказательствах не нуждается. По определению. Даже для молодых, не то что для людей, которым под 60 и за 60.Смягчение от ведомства, которое возглавляет человек Собянина, 40-летний Максим Решетников, один из тех, кому президент буквально только что дал своего рода карт-бланш, почти наверняка поддержат наши законодатели. Но они же, законодатели, пока, правда на региональном уровне, к примеру, в Петербурге, успели сказать своё жёсткое «нет» в ответ на идею вернуть прежний пенсионный возраст.С таким предложением вышли в парламент северной столицы депутаты от «Партии роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко. Сейчас очень хотелось бы надеяться, что инициативу питерских оппозиционеров подхватят и в других местах, вплоть до Москвы. Но очень показательно, что в Пенсионном фонде России категорически не желают комментировать не только идею законодателей из Петербурга, но и инициативу Минэкономразвития.По всей видимости, в ПФР ждут «отмашки» от самого гаранта, хотя чего сегодня стоят его «отмашки», стало особенно ясно после 12 мая.Вообще-то, «отмашка» была сделана очень вовремя, когда до многих кабинетов наконец-то дошло, что многовато дров наломали. Даже самим порядком введения нерабочих дней, из-за которого стали разваливаться годами налаженные бизнес-цепочки внутри отдельных отраслей и между ними, а тысячи малых и средних компаний просто встали, хотя и давали работу миллионам людей, которым надо было ещё и платить зарплату.Здесь нельзя не отметить, что на эту «карантинную» зарплату обещанные президентом беспроцентные кредиты не выбьешь даже при самой мощной поддержке «наверху». Мои знакомые предприниматели уже проверили на себе. И безработица в стране, естественно, выросла так, как вообще-то не должна была, хотя пока это власти ещё очень не хочется признавать.Никто сегодня, вообще-то, не поверит в то, что что повышение пенсионного возраста будет отменено. Наши власть имущие очень не любят признавать свои ошибки и демонстрировать шараханье из стороны в сторону. Тем не менее, из-за предельно острого дефицита средств, которые ещё предстоит раскидывать по «своим» (тем, кто попал в антикризисные списки), можно ожидать всякого. И главное будет красиво упаковать.Ведь отменить пенсионную реформу в целом сейчас никто и не требует. Но отменить главный негативный пункт – это красивый ход. В умелых руках это такой козырь, которым можно закрепить своё шаткое положение на годы вперёд. Тем более что есть ещё возможность сделать следующий промежуточный шаг, уже не такой крохотный, как первый.Какой? Да не отменять реформу, не отменять даже повышение пенсионного возраста, а просто приостановить. На нынешних отметках, извините за повтор: 60,5 и 55,5 лет. До лучших времён. Это уже будет не просто красиво, это будет изящно, я бы даже сказала, элегантно. В обоснование такого решения можно привести и пандемию, которая создала угрозу в первую очередь для старшего поколения, и сам карантин, кем-то справедливо названный «ненастоящим».Мол, всё это и притормозило наметившийся за последние годы позитивный процесс роста средней продолжительности жизни в стране. Я думаю, вы так и слышите голос президента. Так вот, мы должны… (И обязательно на «мы», как любят говорить доктора или всегда обращался к народу царь-батюшка.) Должны, да и просто обстоятельства изменились — не будем больше так торопиться. Потерпите, граждане простолюдины.Я не меньше трёх десятков лет занимаюсь социальной и пенсионной тематикой и не могу от себя не добавить — пенсионный возраст не случайно определяли на уровне 60 лет. Да, это было довольно давно, но делалось с учётом здоровья и продолжительности жизни в СССР. В нынешней России не столь многое изменилось к лучшему, и с продолжительностью жизни вряд ли стоит обманывать самих себя. Даже ради того, чтобы заработанные теми же стариками деньги «зажать».Россию не сравнить ни с Италией, ни с Испанией, ни с Грецией, ни с Европой вообще. И тем более не сравнить с Японией. Нигде, повторю, нигде, даже в Исландии и Норвегии, нет такого сурового климата, как у нас, нет таких трудностей со здоровым питанием, да и с экологией за границей как-то получше. И продолжительность жизни там намного выше, а вот пенсионный возраст — тоже выше, но не намного. Татьяна Петрова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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