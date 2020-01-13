Пенсионная реформа: мы живём не в СССР • 23 • Аналитика

После новогодних праздников страна вдруг, в очередной раз, увидела, что Россия далеко не СССР. Что государство и конкретный человек взаимодействуют между собой примерно так же, как чабан и овцы. Пока с овцы можно стричь шерсть, за овцой ухаживают, кормят, лелеют. А потом, когда шерсти становится мало, овечье счастье заканчивается.



Пенсионная реформа, то самое «овечье счастье», отметила свою годовщину. И в честь такого праздника осчастливила российских пенсионеров «огромной» прибавкой пенсий. Такой огромной, что даже такие относительно лояльно настроенные к власти люди, наконец поняли, что достигнув «времени дожития», человек государству становится не нужен.







Все обещания государства, которые делались властью в период проведения и после начала реформы оказались пшиком. Интересы государства, как оказалось, никак не связаны с интересами человека.



Мы помним, как топорно проводилась реформа. Даже у тех, кто понимал необходимость увеличения пенсионного возраста, реформа вызвала шок. Но в головах людей ещё теплилась надежда на то, что правительство подкорректирует принятые решения и острые углы исчезнут. Но этого не произошло.



То, что в стране прокатилась волна протестов против ПР, правительство не заметило. Понятно, что там надеялись, что смогут быстро вывести эту тему из топ-новостей. В какой-то степени это удалось. Для большинства проблемы пенсионеров успешно были перекрыты собственными проблемами.



Мне интересно, те, кто разрабатывал и проводил эту реформу, действительно ставили задачу улучшения жизни пенсионеров? Или задачу любой ценой сосредоточить средства в Пенсионном фонде? Помните как ещё недавно мы искали средства на реализацию каких-то проектов и совершенно не стеснялись брать у стариков эти самые средства?



Что мы имеем сегодня? Первое и, наверное, самое главное, люди, не зависимо от своих политических взглядов, положения в обществе, даже материального положения, поняли, что Россия не социальное государство. Спасение утопающих- дело рук самих утопающих.



Большая часть населения России сегодня относится к государству...никак. Я не буду приводить результаты опросов по поводу пенсионной реформы. Каждый читатель может поговорить со своим окружением по этому вопросу. Результат будет похожим. Негатив! Разница только в том, кого будут считать виновником этого.



Среди тех, с кем говорил я, виноваты были и Путин, и Медведев, и единоросы, и правительство в целом, и местные чиновники, и даже сам народ. Но важно ли это? Важно то, что завтра эти люди уже не будут поддерживать такое государство. Те же пенсионеры, которые с советских времен исправно ходят на выборы и голосуют так, как нужно власти, просто перестанут на них ходить.



Традиционная, в таких случаях, отговорка правительства «денег нет, но вы держитесь» сегодня тоже не сработает. Деньги есть! Я не говорю про бюджет. Я про ПФР. Пенсионных резервов в России выше крыши.



Антон Дроздов, глава ПФР, совсем недавно озвучил факт, что на конец 2019 года в Пенсионном фонде скопилось 150 млрд. рублей. А если туда же добавить накопления частных ПФ? Ведь только в крупнейших частных пенсионных фондах сосредоточено 70 млрд. рублей.



Почему эти деньги не идут на повышение пенсий? Почему вместо выполнения собственных обязательств перед стариками и инвалидами правительство, в лице вице-премьера Татьяны Голиковой, предлагает создать ещё одну кормушку для чиновников-фонд по уходу за пожилыми людьми?



В целом же, как мне кажется, пенсионная реформа серьезно подорвала доверие населения ко всем институтам государства. Вера людей в справедливость, в государство-защитника слабых серьезно подорвана. Не только по отношению к пенсионерам. Сегодня любая реформа в государстве воспринимается как очередной обман народа.







Увы, но если сегодня правительство вдруг решит исправить собственную ошибку и реально повысит жизненный уровень российских пенсионеров, то есть существенно увеличит пенсии, то даже это не изменит отношение россиян. Обманутый раз, а мы обмануты далеко не один раз, перестает верить обещаниям.



Выход? Увы, на сегодня выхода нет. Я даже не могу представить событие, которое должно произойти, чтобы сознание народа изменилось. Это должно быть что-то эпохальное. Вроде полета Гагарина или Победы в ВОВ...Только мы не в СССР живём... После новогодних праздников страна вдруг, в очередной раз, увидела, что Россия далеко не СССР. Что государство и конкретный человек взаимодействуют между собой примерно так же, как чабан и овцы. Пока с овцы можно стричь шерсть, за овцой ухаживают, кормят, лелеют. А потом, когда шерсти становится мало, овечье счастье заканчивается.Пенсионная реформа, то самое «овечье счастье», отметила свою годовщину. И в честь такого праздника осчастливила российских пенсионеров «огромной» прибавкой пенсий. Такой огромной, что даже такие относительно лояльно настроенные к власти люди, наконец поняли, что достигнув «времени дожития», человек государству становится не нужен.Все обещания государства, которые делались властью в период проведения и после начала реформы оказались пшиком. Интересы государства, как оказалось, никак не связаны с интересами человека.Мы помним, как топорно проводилась реформа. Даже у тех, кто понимал необходимость увеличения пенсионного возраста, реформа вызвала шок. Но в головах людей ещё теплилась надежда на то, что правительство подкорректирует принятые решения и острые углы исчезнут. Но этого не произошло.То, что в стране прокатилась волна протестов против ПР, правительство не заметило. Понятно, что там надеялись, что смогут быстро вывести эту тему из топ-новостей. В какой-то степени это удалось. Для большинства проблемы пенсионеров успешно были перекрыты собственными проблемами.Мне интересно, те, кто разрабатывал и проводил эту реформу, действительно ставили задачу улучшения жизни пенсионеров? Или задачу любой ценой сосредоточить средства в Пенсионном фонде? Помните как ещё недавно мы искали средства на реализацию каких-то проектов и совершенно не стеснялись брать у стариков эти самые средства?Что мы имеем сегодня? Первое и, наверное, самое главное, люди, не зависимо от своих политических взглядов, положения в обществе, даже материального положения, поняли, что Россия не социальное государство. Спасение утопающих- дело рук самих утопающих.Большая часть населения России сегодня относится к государству...никак. Я не буду приводить результаты опросов по поводу пенсионной реформы. Каждый читатель может поговорить со своим окружением по этому вопросу. Результат будет похожим. Негатив! Разница только в том, кого будут считать виновником этого.Среди тех, с кем говорил я, виноваты были и Путин, и Медведев, и единоросы, и правительство в целом, и местные чиновники, и даже сам народ. Но важно ли это? Важно то, что завтра эти люди уже не будут поддерживать такое государство. Те же пенсионеры, которые с советских времен исправно ходят на выборы и голосуют так, как нужно власти, просто перестанут на них ходить.Традиционная, в таких случаях, отговорка правительства «денег нет, но вы держитесь» сегодня тоже не сработает. Деньги есть! Я не говорю про бюджет. Я про ПФР. Пенсионных резервов в России выше крыши.Антон Дроздов, глава ПФР, совсем недавно озвучил факт, что на конец 2019 года в Пенсионном фонде скопилось 150 млрд. рублей. А если туда же добавить накопления частных ПФ? Ведь только в крупнейших частных пенсионных фондах сосредоточено 70 млрд. рублей.Почему эти деньги не идут на повышение пенсий? Почему вместо выполнения собственных обязательств перед стариками и инвалидами правительство, в лице вице-премьера Татьяны Голиковой, предлагает создать ещё одну кормушку для чиновников-фонд по уходу за пожилыми людьми?В целом же, как мне кажется, пенсионная реформа серьезно подорвала доверие населения ко всем институтам государства. Вера людей в справедливость, в государство-защитника слабых серьезно подорвана. Не только по отношению к пенсионерам. Сегодня любая реформа в государстве воспринимается как очередной обман народа.Увы, но если сегодня правительство вдруг решит исправить собственную ошибку и реально повысит жизненный уровень российских пенсионеров, то есть существенно увеличит пенсии, то даже это не изменит отношение россиян. Обманутый раз, а мы обмануты далеко не один раз, перестает верить обещаниям.Выход? Увы, на сегодня выхода нет. Я даже не могу представить событие, которое должно произойти, чтобы сознание народа изменилось. Это должно быть что-то эпохальное. Вроде полета Гагарина или Победы в ВОВ...Только мы не в СССР живём... Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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