Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Косачев отметил отсутствие в совместном заявлении трех стран призыва к США соблю...
В Госдуме начинается весенняя сессия
Россия, готовься жить очень хорошо!
Побочные процессы: смогут ли в ГБР Украины объективно расследовать дела о «майда...
Главная / Аналитика

Пенсионная реформа: мы живём не в СССР

13 января 2020, 08:39  •  23 • Аналитика

После новогодних праздников страна вдруг, в очередной раз, увидела, что Россия далеко не СССР. Что государство и конкретный человек взаимодействуют между собой примерно так же, как чабан и овцы. Пока с овцы можно стричь шерсть, за овцой ухаживают, кормят, лелеют. А потом, когда шерсти становится мало, овечье счастье заканчивается.


Пенсионная реформа, то самое «овечье счастье», отметила свою годовщину. И в честь такого праздника осчастливила российских пенсионеров «огромной» прибавкой пенсий. Такой огромной, что даже такие относительно лояльно настроенные к власти люди, наконец поняли, что достигнув «времени дожития», человек государству становится не нужен.



Все обещания государства, которые делались властью в период проведения и после начала реформы оказались пшиком. Интересы государства, как оказалось, никак не связаны с интересами человека.

Мы помним, как топорно проводилась реформа. Даже у тех, кто понимал необходимость увеличения пенсионного возраста, реформа вызвала шок. Но в головах людей ещё теплилась надежда на то, что правительство подкорректирует принятые решения и острые углы исчезнут. Но этого не произошло.

То, что в стране прокатилась волна протестов против ПР, правительство не заметило. Понятно, что там надеялись, что смогут быстро вывести эту тему из топ-новостей. В какой-то степени это удалось. Для большинства проблемы пенсионеров успешно были перекрыты собственными проблемами.

Мне интересно, те, кто разрабатывал и проводил эту реформу, действительно ставили задачу улучшения жизни пенсионеров? Или задачу любой ценой сосредоточить средства в Пенсионном фонде? Помните как ещё недавно мы искали средства на реализацию каких-то проектов и совершенно не стеснялись брать у стариков эти самые средства?

Что мы имеем сегодня? Первое и, наверное, самое главное, люди, не зависимо от своих политических взглядов, положения в обществе, даже материального положения, поняли, что Россия не социальное государство. Спасение утопающих- дело рук самих утопающих.

Большая часть населения России сегодня относится к государству...никак. Я не буду приводить результаты опросов по поводу пенсионной реформы. Каждый читатель может поговорить со своим окружением по этому вопросу. Результат будет похожим. Негатив! Разница только в том, кого будут считать виновником этого. 

Среди тех, с кем говорил я, виноваты были и Путин, и Медведев, и единоросы, и правительство в целом, и местные чиновники, и даже сам народ. Но важно ли это? Важно то, что завтра эти люди уже не будут поддерживать такое государство. Те же пенсионеры, которые с советских времен исправно ходят на выборы и голосуют так, как нужно власти, просто перестанут на них ходить.

Традиционная, в таких случаях, отговорка правительства «денег нет, но вы держитесь» сегодня тоже не сработает. Деньги есть! Я не говорю про бюджет. Я про ПФР. Пенсионных резервов в России выше крыши.

Антон Дроздов, глава ПФР, совсем недавно озвучил факт, что на конец 2019 года в Пенсионном фонде скопилось 150 млрд. рублей. А если туда же добавить накопления частных ПФ? Ведь только в крупнейших частных пенсионных фондах сосредоточено 70 млрд. рублей. 

Почему эти деньги не идут на повышение пенсий? Почему вместо выполнения собственных обязательств перед стариками и инвалидами правительство, в лице вице-премьера Татьяны Голиковой, предлагает создать ещё одну кормушку для чиновников-фонд по уходу за пожилыми людьми?

В целом же, как мне кажется, пенсионная реформа серьезно подорвала доверие населения ко всем институтам государства. Вера людей в справедливость, в государство-защитника слабых серьезно подорвана. Не только по отношению к пенсионерам. Сегодня любая реформа в государстве воспринимается как очередной обман народа.



Увы, но если сегодня правительство вдруг решит исправить собственную ошибку и реально повысит жизненный уровень российских пенсионеров, то есть существенно увеличит пенсии, то даже это не изменит отношение россиян. Обманутый раз, а мы обмануты далеко не один раз, перестает верить обещаниям.

Выход? Увы, на сегодня выхода нет. Я даже не могу представить событие, которое должно произойти, чтобы сознание народа изменилось. Это должно быть что-то эпохальное. Вроде полета Гагарина или Победы в ВОВ...Только мы не в СССР живём...  
Александр Ставер

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
11 января 2020, 17:39
«Повышенная чувствительность» иранской ПВО. Европейские комментаторы о сбитом «Боинге»
11 января 2020, 20:54
Персец
12 января 2020, 19:39
Годовщина Вильнюса-1991: советских офицеров сажали за ошибки Горбачева и компании
12 января 2020, 06:39
Американский план Моргентау для Германии
12 января 2020, 00:09
Меркель: "с Россией и против США"
11 января 2020, 20:54
Сухой остаток
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2020, 01:54
«Технологических препятствий нет»: как Россия будет завершать строительство «Северног...
13 января 2020, 05:24
"Приравнивается ли президент США к папе римскому": Соловьёв поставил шесть ...
13 января 2020, 02:09
"У нас лошадей столько нет": Глава Меджлиса предложил отпраздновать день со...
13 января 2020, 01:54
«Вмешательство» через Twitter: как Трамп поддержал протесты в Иране на фоне инцидента...
13 января 2020, 02:09
В иранской армии "был предатель"? Поклонская предупредила, что риск ошибок ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
06 января 2020, 23:54
"Колоссальный урон": Багдасаров предложил Ирану идеальный способ мести за убийство Сулеймани
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе
12 января 2020, 13:09
"Были наводчики, был предатель": Баранец не исключил версию о провокаторе после признания Ирана
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ирака
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.