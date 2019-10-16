Пенсионная реформа довела до массового увольнения из МВД - аналитика

Пенсионная реформа ударила по безопасности страны. Об этом настойчиво говорят цифры аналитики Министерства внутренних дел России и заключение Счетной палаты. В частности, речь идет о массовом увольнении по выслуге лет из рядов полиции.

Так, РБК обращает внимание на то, что личный состав ведомства сократился до минимума 2012 года - 92,6 процента. Эти цифры есть в отчете МВД о реализации госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". И это минимальное значение за все время действия данной госпрограммы.

Выслуга лет дает право на получение пенсии. Повышение пенсионного возраста в рамках пенсионной реформы вызвало у полицейских справедливые опасения, что пенсионный возраст для сотрудников МВД повысится, а значит, увеличится и выслуга лет для получения права выхода на пенсию.

Об этом же говорится и в заключении, которое дает Счетная палата. В частности, в документе прямо указывается, что значительное количество полицейских уволилось за прошлый год по выслуге лет "ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России".

Кто будет обеспечивать безопасность граждан на наших улицах, если дело и дальше так пойдет, а стражи порядка продолжат массово увольняться?