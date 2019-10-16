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Пенсионная реформа довела до массового увольнения из МВД - аналитика
16 октября 2019, 16:24 • 27 • Политика
Аналитика отчета МВД о реализации госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", а также заключение Счетной палаты показали, что из полиции по выслуге лет массово уволились сотрудники, опасаясь увеличения стажа службы, необходимого для выхода на пенсию. Личный состав ведомства сократился до минимума 2012 года.
Пенсионная реформа ударила по безопасности страны. Об этом настойчиво говорят цифры аналитики Министерства внутренних дел России и заключение Счетной палаты. В частности, речь идет о массовом увольнении по выслуге лет из рядов полиции.
Так, РБК обращает внимание на то, что личный состав ведомства сократился до минимума 2012 года - 92,6 процента. Эти цифры есть в отчете МВД о реализации госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". И это минимальное значение за все время действия данной госпрограммы.
Выслуга лет дает право на получение пенсии. Повышение пенсионного возраста в рамках пенсионной реформы вызвало у полицейских справедливые опасения, что пенсионный возраст для сотрудников МВД повысится, а значит, увеличится и выслуга лет для получения права выхода на пенсию.
Об этом же говорится и в заключении, которое дает Счетная палата. В частности, в документе прямо указывается, что значительное количество полицейских уволилось за прошлый год по выслуге лет "ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России".
Кто будет обеспечивать безопасность граждан на наших улицах, если дело и дальше так пойдет, а стражи порядка продолжат массово увольняться?
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