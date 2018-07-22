Пенсионная реформа. Арифметика для правительства • 164 • Аналитика







Майские указы





Чтобы привнести ясность в действия правительства, в первую очередь нужно взглянуть на несколько пунктов майских указов В.В. Путина (2):



— повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);

— обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

— вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%;

— снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации…



Как несложно догадаться, правительство одной реформой пытается решить сразу несколько пунктов майских указов президента. С одной стороны — рост пенсионных выплат, превышающих инфляцию, уже был гарантирован — следовательно, одна из поставленных задач выполнена. С другой — увеличение количества официально трудящихся в экономике страны должно повысить производительность труда, и, соответственно, привести к росту ВВП. В свою очередь, рост ВВП должен положительно сказаться на реальных доходах и снижении уровня бедности населения Российской Федерации. Повышение пенсионного возраста также сократит дефицит в ПФР, тем самым снизив нагрузку на бюджет страны. Сэкономленные средства правительство сможет инвестировать в развитие, опять же, улучшая экономику и положение дел в стране. Конечно же, стоит учесть, что доходы Пенсионного фонда примерно на 40% складываются из межбюджетного трансферта, т.е. 3,28 триллиона рублей было выделено государством в 2018 году на выплату пенсий (3). По прогнозу, доходы федерального бюджета в 2018 году достигнут 16,529 миллиарда рублей (4), следовательно, межбюджетный трансферт в Пенсионный фонд составит 19,8% от всех расходов.



Нужно отметить, что, по данным Росстата, средняя пенсия на 2017 год равнялась 13.304 руб., а в 2018 (по данным на январь-апрель) — 13.337 руб. (5). Т.е. рост составил 33 руб., или 0,248%. На этом фоне увеличение пенсий на 1.000 руб. в месяц даст повод отчитаться правительству о приблизительном росте средней пенсии на 7,5%, что превышает инфляционные ожидания и одновременно означает реальный рост доходов пенсионеров.



Движение в никуда



Наверное, вы уже проследили предсказуемость правительства Д. А. Медведева: одним росчерком пера он решает множество задач и затем может переходить к другим, не менее важным целям. К сожалению, действия правительства являются строго реактивными и совершенно не предвосхищают развитие событий. В этом контексте реактивное мышление или действия можно рассматривать как синоним краткосрочного развития экономики. Проактивное мышление (или действия) несут, в свою очередь, некую идею и цель дальнейшего развития, учитывая будущие изменения в целом.



Термины долгосрочного и краткосрочного развития были введены еще Альфредом Маршаллом (6). Эти понятия имеют кардинальные качественные различия: краткосрочность подразумевает возможность изменения малого количества существующих инструментов экономической политики при прочих равных. В этом случае анализируется непосредственно моментальное влияние изменения факторов на рынок. Долгосрочность же учитывает изменение всех экономических факторов и их воздействие на рынок. При этом нет никакого четкого временного интервала. Результат переговоров в Хельсинки: артудары под Докучаевском и пакет военной помощи для ВСУ



Майский указ президента — повышение ожидаемой продолжительности жизни в среднем до 78 лет (к 2024 году) — лёг в основу сегодняшней пенсионной реформы. Эти данные соотносятся с данными высокого прогноза Росстата, опубликованными (измененными) еще 11 февраля 2013 года (7). Отталкиваясь от оптимистичных прогнозов Росстата, правительство украдкой намекает на то, что теперь пенсионный возраст не изменится вплоть до 2030 года. Но что же будет после 2030 года, когда продолжительность жизни вновь вырастет? Правительство будет вынуждено вновь решать абсолютно идентичную проблему: планку пенсионного возраста придется поднимать вновь. Это и есть яркий пример краткосрочного или реактивного мышления, ведь корень проблемы страховой системы Пенсионного фонда останется неразрешенным.



Причина кроется в принципах построения части пенсионной системы. Пенсионная система РФ состоит из двух частей: накопительной (инвестируемой части) и страховой части. Именно страховая часть основана на принципах перераспределения средств между поколениями — принцип Pay-As-You-Go, известный также как принцип солидарности. В связи с естественным увеличением продолжительности жизни населения и низкой рождаемостью (8) средний возраст населения увеличивается из года в год. Другими словами, скорость приращения средней продолжительности жизни находится выше скорости приращения населения. Следовательно, увеличивается нагрузка на страховую часть ПФР. Из-за этого правительство вынуждено выделять всё больше средств на поддержание фонда и, соответственно, меньше средств остается на развитие образования, медицины, инфраструктуры и других направлений.



Фискальная нагрузка на бюджет страны всегда является замедляющим развитие фактором. Поэтому сразу же возникают вопросы не только о строении фонда и о его результативности, а о всей системе в целом, показывающей свою неэффективность и представляющей обузу для бюджета. И в условиях санкций экономике от этого легче не становится. Великий президент Трамп против вашингтонского болота



Наблюдая за тем усердием, с которым проталкивается данная пенсионная реформа, можно предположить, что описываемая логика в разделе «Майские указы» с большой вероятностью отражает настоящее положение дел. Также имеет место иная гипотеза: правительство Д. А. Медведева осознаёт, что В.В. Путин находится свой последний срок на месте президента, и в 2024 году, когда подъем пенсионного возраста еще не завершится, ему (правительству) не придётся отчитываться перед действующим президентом за свои действия.



Также нужно отметить одну очень важную деталь: плавного повышения пенсионного возраста по факту нет.







В таблице (см. выше) приведены официальные данные (9) о том, как будет происходить повышение. Как видно, рождённым в определенном году гражданам сразу же устанавливают новый пенсионный возраст. Более того, в законопроекте №4372п-П12 от 16 июня 2018 года “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий” в приложении 6 к Федеральному закону "О страховых пенсиях" повышение пенсионного возраста для мужчин закончится в 2023 году, а для женщин в 2026 (10).



Интересно, как правительство объяснит разные сроки повышения пенсионного возраста населению страны?



Последствия реформы



Будем основываться на открытых данных Росстата. По окончании пенсионной реформы правительство сэкономит приблизительно 2,3 триллиона рублей. Тем самым оно значительно замедлит рост межбюджетного трансферта, который составит 3,28 триллиона в 2018 году. Но по окончании 2034 года на рынок труда выйдут ещё 14,5-16 миллионов человек. Учитывая, что количество экономически занятого населения в России после кризиса с 2009 до 2017 года (11) выросло всего на 2,73 миллиона человек (12) (рост около 0,43% в год), сложно будет представить, что в последующие годы произойдет прорыв на рынке, и все 14 миллионов человек будут трудоустроены. Чтобы удержать безработицу на уровне 2017 года (5,21%), каждый год в экономике должны появляться примерно по 935-940 тысяч рабочих мест (рост 1,03% в год). Родился. Потерпел. Умер!



Как видно, заложенный в реформу рост экономически занятого населения почти в 2,4 раза превышает рост между 2009-2017 годами. По предварительным оценкам, при росте рынка труда на 0,5% в год безработица может плавно увеличиться до 12,3—13,3%. Как уже становится ясно, правительство создало для себя непреодолимые препятствия для снижения уровня бедности в 2 раза.



Спасение Пенсионного фонда



К сожалению, основную причину неэффективности пенсионной системы правительство не решило вовсе. Оно всего лишь отодвинуло проблему на следующие 15-20 лет в надежде, что решение найдётся в будущем. Потуги реформирования Пенсионного фонда имели здравое зерно, когда было принято решение о создании накопительной части пенсии. Реализация этого плана была заведомо невозможна из-за дефицита и огромных межбюджетных трансфертов в ПФР. Но есть ли иное решение в данной ситуации?



1. Сокращение дефицита ПФР



Если исключить межбюджетный трансферт в ПФР, его дыра на 2017 год составила бы около 3,49 триллиона рублей. Поступления страховых взносов на 2017 год составили всего-то 4,48 триллиона рублей, и это при том, что экономически занятых на рынке было 72,142 миллиона человек. При средней зарплате в 31.475 рублей в месяц поступления страховых взносов в ПФР должны были составить 5,995 триллиона. Куда делись оставшиеся 1,5 триллиона рублей?



Для достаточно имущих людей предусмотрены льготные ставки в ПФР: если доход не превысил 796.000 рублей (около 66.350 руб. в месяц), ставка отчислений в пенсионный фонд составит 22%. Для доходов свыше предусмотрен пониженный тариф, который составляет всего 10%. Похожим образом устроен и фонд социального страхования: планка установлена на уровне 718.000 рублей. При больших доходах взносы не начисляются вообще. Отмена этих льгот позволит одномоментно сэкономить 1,5 триллиона рублей на межбюджетном трансферте, что составит около 9% всех расходов федерального бюджета. Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс



Вместо анонса “мягкого” повышения пенсионного возраста было бы достаточно анонсировать мягкое повышение ставки взносов в пенсионный фонд до 27% до конца 2034 года. При средней зарплате в 35.000 рублей в 2034 году (13) и при сохранении количества занятых на уровне 2017 года в ПФР поступили бы 8,18 триллиона рублей. Конечно же, данная мера может снизить прибыльность бизнеса, соответственно, и сборы НДС, но 16 лет достаточно для основательной подготовки бизнеса к данным изменениям.



2. Введение прогрессивной ставки НДФЛ



В свете обсуждений повышения подоходного налога до 15% для всех граждан России (14) эффективнее всего станет решение о вводе прогрессивной шкалы налогообложения. На данный момент шкала налогообложения в России является регрессивной. Примером хотя бы являются льготы в страховых отчислениях в зависимости от дохода. Сохранение минимальной ставки в размере 13% и создание ступеней вплоть до 25% для богатых скажется существенно на доходах от налогов. Рассмотрим следующие два примера:



1) повышение ставки до 15% для всех:







2) повышение ставки НДФЛ до 15% для 9-й группы и до 25% для самой богатой группы:







Элементарные подсчеты, основанные на данных 2017 года, указывают на тот факт, что простейший прогрессивный налог значительно эффективнее плоской шкалы налогообложения (на 750 миллиардов рублей), он увеличил бы приток в федеральный бюджет с 3,1 до 5,8 триллиона рублей. Возможно, противники прогрессивной шкалы налогообложения, которые и получают наибольшую зарплату, отметят, что бизнес будет уходить в тень, а ситуация только ухудшится. Но это предположение (именно предположение ) должно рассматриваться в первую очередь профессионалами из федеральной налоговой службы. Именно их оценка и возможности должны быть основополагающими для принятия решения о введении прогрессивной шкалы. Стремительно краснеющая страна



Исходя из этих данных, при устранении льгот по страховым пенсионным и социальным отчислениям, а также при введении прогрессивной шкалы налогообложения государство получит дополнительные 5,2 триллиона рублей. Эта сумма, составляющая 31,5% федеральных расходов в 2018 году, позволит полностью покрыть дефицит ПФР. Более того, свободные средства в размере около 2 триллионов рублей можно будет использовать для перехода на настоящую накопительную систему. Самое главное, эти два шага минимизируют нагрузку на основную часть (около 80%) населения страны и не снизят их покупательную способность.



Накопительная система позволит населению создавать свои лицевые счета, на которые будут начисляться реальные, а не калькуляторные, как в случае со страховой системой, отчисления. Любой житель, основываясь на уплаченных взносах в Пенсионный фонд, сможет с высокой точностью рассчитать свою будущую пенсию и, самое главное, эти деньги будут принадлежать именно ему.



Рассмотрим пример накопительного фонда с средней прибыльностью в 4% в год при продолжительности дожития 22 года:







Воспользуемся пенсионным калькулятором страховой пенсии при том же трудовом стаже и доходе. Получится, что пенсионные выплаты составят всего лишь 20202,26 руб. в месяц.



Положительные стороны накопительного фонда можно перечислить в следующих пунктах:



— независимое кредитование государства посредством инвестиций в гособлигации;

— непрямое финансирование развития страны за счёт кредитования государства; Итоги недели. Мяч Путина — «на стороне Америки»

— инфраструктурные вложения;

— снижение или устранение нагрузки на бюджет страны (автономный фонд, не требующий трансфертов);

— внушительное увеличение инвестиций: нужда в привлечение зарубежного капитала снизится почти до нуля.



Заключение. Мнение автора



Итак, как уже становится очевидным, возможность продолжать выплачивать пенсии в полном объеме существует. Для этого не нужно повышать НДС и пенсионный возраст, что в итоге отрицательно скажется на благополучии населения, в особенности первых 8-ми групп работников. Считаю, что есть совершенно иные инструменты и возможности выхода из этой ситуации, вероятно, даже более элегантные и незаметные для рынка решения, чем предложенные в статье. В конце концов, задача социального государства состоит в создании экономической и социальной справедливости, а следовательно, и в перераспределении богатств и правильном их использовании.



К сожалению, наше правительство не даёт внятных объяснений своим действиям и зачастую просто идёт по самому очевидному пути, который, с моей точки зрения, является крайне неэффективным.



Источники

1. ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5290613.

2. ТАСС: http://tass.ru/politika/5182019.

3. РБК: https://www.rbc.ru/economics/25/04/2018/5adf956b9a7947f359a8cea8.

4. ТАСС: http://tass.ru/info/4679765.

5. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-1.htm.

6. Маршалл Альфред. Принципы экономической науки. Книга V, глава 5.

7. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn7.htm.

8. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-06.htm.

9. ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5290863.

10. Текст законопроекта №4372п-П12 от 16 июня 2018 года: https://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_180618.pdf.

11. В это время был наибольший рост численности занятых на рынке труда.

12. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#.

13. За основу взят пессимистичный сценарий, при котором зарплаты не вырастут до 2034 года.

14. РБК: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/03/22/754520-povishenie-podohodnogo-naloga.

15 и 17. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#.

16 и 18. Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/. 16 июня 2018 года правительство Д. А. Медведева внесло законопроект в Государственную думу, предусматривающий повышение пенсионного возраста на 8 лет (до 63 лет) у женщин и на 5 лет (до 65) у мужчин. Премьер-министр заверил, что благодаря реформе пенсия ежегодно будет расти на 1 тыс. рублей в год (1). Неудивительно, что решение правительства оказалось крайне непопулярным: по данным Левада-центра, 89-90% населения относится отрицательно к предстоящей реформе.Чтобы привнести ясность в действия правительства, в первую очередь нужно взглянуть на несколько пунктов майских указов В.В. Путина (2):Как несложно догадаться, правительство одной реформой пытается решить сразу несколько пунктов майских указов президента. С одной стороны — рост пенсионных выплат, превышающих инфляцию, уже был гарантирован — следовательно, одна из поставленных задач выполнена. С другой — увеличение количества официально трудящихся в экономике страны должно повысить производительность труда, и, соответственно, привести к росту ВВП. В свою очередь, рост ВВП должен положительно сказаться на реальных доходах и снижении уровня бедности населения Российской Федерации. Повышение пенсионного возраста также сократит дефицит в ПФР, тем самым снизив нагрузку на бюджет страны. Сэкономленные средства правительство сможет инвестировать в развитие, опять же, улучшая экономику и положение дел в стране. Конечно же, стоит учесть, что доходы Пенсионного фонда примерно на 40% складываются из межбюджетного трансферта, т.е. 3,28 триллиона рублей было выделено государством в 2018 году на выплату пенсий (3). По прогнозу, доходы федерального бюджета в 2018 году достигнут 16,529 миллиарда рублей (4), следовательно, межбюджетный трансферт в Пенсионный фонд составит 19,8% от всех расходов.Нужно отметить, что, по данным Росстата, средняя пенсия на 2017 год равнялась 13.304 руб., а в 2018 (по данным на январь-апрель) — 13.337 руб. (5). Т.е. рост составил 33 руб., или 0,248%. На этом фоне увеличение пенсий на 1.000 руб. в месяц даст повод отчитаться правительству о приблизительном росте средней пенсии на 7,5%, что превышает инфляционные ожидания и одновременно означает реальный рост доходов пенсионеров.Наверное, вы уже проследили предсказуемость правительства Д. А. Медведева: одним росчерком пера он решает множество задач и затем может переходить к другим, не менее важным целям. К сожалению, действия правительства являются строго реактивными и совершенно не предвосхищают развитие событий. В этом контексте реактивное мышление или действия можно рассматривать как синоним краткосрочного развития экономики. Проактивное мышление (или действия) несут, в свою очередь, некую идею и цель дальнейшего развития, учитывая будущие изменения в целом.Термины долгосрочного и краткосрочного развития были введены еще Альфредом Маршаллом (6). Эти понятия имеют кардинальные качественные различия: краткосрочность подразумевает возможность изменения малого количества существующих инструментов экономической политики при прочих равных. В этом случае анализируется непосредственно моментальное влияние изменения факторов на рынок. Долгосрочность же учитывает изменение всех экономических факторов и их воздействие на рынок. При этом нет никакого четкого временного интервала.Майский указ президента — повышение ожидаемой продолжительности жизни в среднем до 78 лет (к 2024 году) — лёг в основу сегодняшней пенсионной реформы. Эти данные соотносятся с данными высокого прогноза Росстата, опубликованными (измененными) еще 11 февраля 2013 года (7). Отталкиваясь от оптимистичных прогнозов Росстата, правительство украдкой намекает на то, что теперь пенсионный возраст не изменится вплоть до 2030 года. Но что же будет после 2030 года, когда продолжительность жизни вновь вырастет? Правительство будет вынуждено вновь решать абсолютно идентичную проблему: планку пенсионного возраста придется поднимать вновь. Это и есть яркий пример краткосрочного или реактивного мышления, ведь корень проблемы страховой системы Пенсионного фонда останется неразрешенным.Причина кроется в принципах построения части пенсионной системы. Пенсионная система РФ состоит из двух частей: накопительной (инвестируемой части) и страховой части. Именно страховая часть основана на принципах перераспределения средств между поколениями — принцип Pay-As-You-Go, известный также как принцип солидарности. В связи с естественным увеличением продолжительности жизни населения и низкой рождаемостью (8) средний возраст населения увеличивается из года в год. Другими словами, скорость приращения средней продолжительности жизни находится выше скорости приращения населения. Следовательно, увеличивается нагрузка на страховую часть ПФР. Из-за этого правительство вынуждено выделять всё больше средств на поддержание фонда и, соответственно, меньше средств остается на развитие образования, медицины, инфраструктуры и других направлений.Фискальная нагрузка на бюджет страны всегда является замедляющим развитие фактором. Поэтому сразу же возникают вопросы не только о строении фонда и о его результативности, а о всей системе в целом, показывающей свою неэффективность и представляющей обузу для бюджета. И в условиях санкций экономике от этого легче не становится.Наблюдая за тем усердием, с которым проталкивается данная пенсионная реформа, можно предположить, что описываемая логика в разделе «Майские указы» с большой вероятностью отражает настоящее положение дел. Также имеет место иная гипотеза: правительство Д. А. Медведева осознаёт, что В.В. Путин находится свой последний срок на месте президента, и в 2024 году, когда подъем пенсионного возраста еще не завершится, ему (правительству) не придётся отчитываться перед действующим президентом за свои действия.Также нужно отметить одну очень важную деталь: плавного повышения пенсионного возраста по факту нет.В таблице (см. выше) приведены официальные данные (9) о том, как будет происходить повышение. Как видно, рождённым в определенном году гражданам сразу же устанавливают новый пенсионный возраст. Более того, в законопроекте №4372п-П12 от 16 июня 2018 года “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий” в приложении 6 к Федеральному закону "О страховых пенсиях" повышение пенсионного возраста для мужчин закончится в 2023 году, а для женщин в 2026 (10).Интересно, как правительство объяснит разные сроки повышения пенсионного возраста населению страны?Будем основываться на открытых данных Росстата. По окончании пенсионной реформы правительство сэкономит приблизительно 2,3 триллиона рублей. Тем самым оно значительно замедлит рост межбюджетного трансферта, который составит 3,28 триллиона в 2018 году. Но по окончании 2034 года на рынок труда выйдут ещё 14,5-16 миллионов человек. Учитывая, что количество экономически занятого населения в России после кризиса с 2009 до 2017 года (11) выросло всего на 2,73 миллиона человек (12) (рост около 0,43% в год), сложно будет представить, что в последующие годы произойдет прорыв на рынке, и все 14 миллионов человек будут трудоустроены. Чтобы удержать безработицу на уровне 2017 года (5,21%), каждый год в экономике должны появляться примерно по 935-940 тысяч рабочих мест (рост 1,03% в год).Как видно, заложенный в реформу рост экономически занятого населения почти в 2,4 раза превышает рост между 2009-2017 годами. По предварительным оценкам, при росте рынка труда на 0,5% в год безработица может плавно увеличиться до 12,3—13,3%. Как уже становится ясно, правительство создало для себя непреодолимые препятствия для снижения уровня бедности в 2 раза.К сожалению, основную причину неэффективности пенсионной системы правительство не решило вовсе. Оно всего лишь отодвинуло проблему на следующие 15-20 лет в надежде, что решение найдётся в будущем. Потуги реформирования Пенсионного фонда имели здравое зерно, когда было принято решение о создании накопительной части пенсии. Реализация этого плана была заведомо невозможна из-за дефицита и огромных межбюджетных трансфертов в ПФР. Но есть ли иное решение в данной ситуации?Если исключить межбюджетный трансферт в ПФР, его дыра на 2017 год составила бы около 3,49 триллиона рублей. Поступления страховых взносов на 2017 год составили всего-то 4,48 триллиона рублей, и это при том, что экономически занятых на рынке было 72,142 миллиона человек. При средней зарплате в 31.475 рублей в месяц поступления страховых взносов в ПФР должны были составить 5,995 триллиона. Куда делись оставшиеся 1,5 триллиона рублей?Для достаточно имущих людей предусмотрены льготные ставки в ПФР: если доход не превысил 796.000 рублей (около 66.350 руб. в месяц), ставка отчислений в пенсионный фонд составит 22%. Для доходов свыше предусмотрен пониженный тариф, который составляет всего 10%. Похожим образом устроен и фонд социального страхования: планка установлена на уровне 718.000 рублей. При больших доходах взносы не начисляются вообще. Отмена этих льгот позволит одномоментно сэкономить 1,5 триллиона рублей на межбюджетном трансферте, что составит около 9% всех расходов федерального бюджета.Вместо анонса “мягкого” повышения пенсионного возраста было бы достаточно анонсировать мягкое повышение ставки взносов в пенсионный фонд до 27% до конца 2034 года. При средней зарплате в 35.000 рублей в 2034 году (13) и при сохранении количества занятых на уровне 2017 года в ПФР поступили бы 8,18 триллиона рублей. Конечно же, данная мера может снизить прибыльность бизнеса, соответственно, и сборы НДС, но 16 лет достаточно для основательной подготовки бизнеса к данным изменениям.В свете обсуждений повышения подоходного налога до 15% для всех граждан России (14) эффективнее всего станет решение о вводе прогрессивной шкалы налогообложения. На данный момент шкала налогообложения в России является регрессивной. Примером хотя бы являются льготы в страховых отчислениях в зависимости от дохода. Сохранение минимальной ставки в размере 13% и создание ступеней вплоть до 25% для богатых скажется существенно на доходах от налогов. Рассмотрим следующие два примера:1) повышение ставки до 15% для всех:2) повышение ставки НДФЛ до 15% для 9-й группы и до 25% для самой богатой группы:Элементарные подсчеты, основанные на данных 2017 года, указывают на тот факт, что простейший прогрессивный налог значительно эффективнее плоской шкалы налогообложения (на 750 миллиардов рублей), он увеличил бы приток в федеральный бюджет с 3,1 до 5,8 триллиона рублей. Возможно, противники прогрессивной шкалы налогообложения, которые и получают наибольшую зарплату, отметят, что бизнес будет уходить в тень, а ситуация только ухудшится. Но это предположение (именно) должно рассматриваться в первую очередь профессионалами из федеральной налоговой службы. Именно их оценка и возможности должны быть основополагающими для принятия решения о введении прогрессивной шкалы.Исходя из этих данных, при устранении льгот по страховым пенсионным и социальным отчислениям, а также при введении прогрессивной шкалы налогообложения государство получит дополнительные 5,2 триллиона рублей. Эта сумма, составляющая 31,5% федеральных расходов в 2018 году, позволит полностью покрыть дефицит ПФР. Более того, свободные средства в размере около 2 триллионов рублей можно будет использовать для перехода на настоящую накопительную систему. Самое главное, эти два шага минимизируют нагрузку на основную часть (около 80%) населения страны и не снизят их покупательную способность.Накопительная система позволит населению создавать свои лицевые счета, на которые будут начисляться реальные, а не калькуляторные, как в случае со страховой системой, отчисления. Любой житель, основываясь на уплаченных взносах в Пенсионный фонд, сможет с высокой точностью рассчитать свою будущую пенсию и, самое главное, эти деньги будут принадлежать именно ему.Рассмотрим пример накопительного фонда с средней прибыльностью в 4% в год при продолжительности дожития 22 года:Положительные стороны накопительного фонда можно перечислить в следующих пунктах:— независимое кредитование государства посредством инвестиций в гособлигации;— непрямое финансирование развития страны за счёт кредитования государства;— инфраструктурные вложения;— снижение или устранение нагрузки на бюджет страны (автономный фонд, не требующий трансфертов);— внушительное увеличение инвестиций: нужда в привлечение зарубежного капитала снизится почти до нуля.Итак, как уже становится очевидным, возможность продолжать выплачивать пенсии в полном объеме существует. Для этого не нужно повышать НДС и пенсионный возраст, что в итоге отрицательно скажется на благополучии населения, в особенности первых 8-ми групп работников. Считаю, что есть совершенно иные инструменты и возможности выхода из этой ситуации, вероятно, даже более элегантные и незаметные для рынка решения, чем предложенные в статье. В конце концов, задача социального государства состоит в создании экономической и социальной справедливости, а следовательно, и в перераспределении богатств и правильном их использовании.К сожалению, наше правительство не даёт внятных объяснений своим действиям и зачастую просто идёт по самому очевидному пути, который, с моей точки зрения, является крайне неэффективным. Автор: Станислав Мармута Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 164 Источник Похожие новости Родился. Потерпел. Умер! Стремительно краснеющая страна Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс

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