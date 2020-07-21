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Пенсионная реформа - ждать ли снова? У граждан возникло сразу две проблемы

21 июля 2020, 08:00  •  58 • Политика
Новая Конституция позволяет повысить пенсионный возраст, считают эксперты. Экономист и политолог Никита Масленников объяснил, стоит ли ждать новой пенсионной реформы в ближайшем будущем.
В Конституцию России внесена поправка, которая позволяет запустить в стране новую пенсионную реформу, утверждают эксперты. Своим мнением на этот счёт поделился экономист и политолог Никита Масленников.
Речь идёт о поправке, в которой говорится про "создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях". По мнению специалистов, данная формулировка даёт чиновникам лазейку для начала новой пенсионной реформы.
По мнению Масленникова, нового повышения пенсионного возраста в ближайшее время можно точно не опасаться. Потому что государству необходимы год или полтора, чтобы восстановить занятость населения до докризисных значений. А повышение пенсионного возраста лишь создаст дополнительное напряжение на рынке труда.
"С точки зрения демографических трендов этот вопрос может вернуться в повестку дня, и обязательно вернётся, но где-нибудь в горизонте ближайших 10-12, может быть, 15 лет", - сказал Никита Масленников в интервью Царьграду.
Что касается пенсионной реформы в целом, то тут есть над чем работать, потому что в нынешней системе слишком много недоделок, поясняет эксперт. В частности, он указал на то, что при наличии страховой пенсии и страховой системы накопительная фактически отсутствует, так как находится в замороженном состоянии.
"Поэтому, естественно, это первая проблема, которую надо решать, создавать вот эту сбалансированную систему, где не только страховые принципы, но и накопительные", - отметил Никита Масленников.
Вторая же проблема, которая по значимости даже превосходит первую и которую тоже надо как-то решать, - приведение в какой-то прядок и придание прозрачности исчислению пенсионного балла, добавляет эксперт. Он поясняет, что речь идёт о прозрачности с точки зрения формирования индивидуальной зависимости для каждого конкретного человека между числом отработанных лет, заработной платой и той пенсией, которую он получает сам любимый. Сегодня эта зависимость, важная крайне для каждого конкретного человека, полностью отсутствует, подытожил Никита Масленников.

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