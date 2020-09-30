Пенсионка заморожена, копить запрещено: Вместо реального решения людям предлагают фантики - эксперт

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительную часть. Предложение профсоюзов для Царьграда прокомментировал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он объяснил, что де-факто обязательной накопительной системы в России сейчас не существует. Потому что с 2014 года прекращены взносы в эту систему, заморожены, поэтому молодые люди, которые раньше не участвовали в этой процедуре, в неё так и не вошли. Де-факто, не де-юре. Потому что с их зарплаты отчисления не делаются, указал эксперт.

Те же, кто участвовал в этой системе, лишены возможности продолжать накапливать. Сюда ещё примешиваются чисто экономические моменты, связанные с тем, что, во-первых, система накопительная, которая позволяет накапливать какую-то значимую сумму, возможна только для тех лиц, которые получают не меньше 80 тысяч рублей в месяц, тогда отчисления значимые, можно накопить половинную сумму, например, от средней пенсии по России в виде добавления, добавил Александр Сафонов.

Кроме того, отмечает эксперт, экономическая ситуация, которая сейчас создалась вокруг инвестиционного рынка, не позволяет вообще сколько-то значимо приращивать накопления. Можно, в самом лучшем случае, сохранять от инфляции, но это вообще не имеет просто экономического значения как такового, считает проректор Академии труда и социальных отношений.

Поэтому, исходя из этих факторов нужно просто наконец-то принять решение, что накопительная система является элементом обязательного государственного пенсионного обеспечения в стране. И надо её вывести просто в самостоятельное плавание, как это было до 2001 года, с тем, чтобы люди, которые хотят самостоятельно накапливать, имели бы персональные взаимоотношения с негосударственными пенсионными фондами. И всё. А сюжеты по поводу - 21 год или 19, расчётный период для выплаты, это вообще просто фантики, - сказал Александр Сафонов в интервью Царьграду.

Он добавил, что решение о создании нынешней системы принималось в совершенно иной экономической ситуации. Тогда было лучезарное представление о том, что всё в жизни будет хорошо. А сейчас система продолжает действовать по инерции.