Пенсионеры судебного значения: приставов приравняют к сотрудникам МВД

Пенсионное обеспечение сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) планируется приравнять к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, ФСКН и Росгвардии. Это следует из подготовленного Минюстом проекта федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», с которым ознакомились «Известия». Также законопроект предусматривает, что теперь приставы будут служить по контракту, а классные чины им заменят на специальные звания. Документ будет рассмотрен уже на ближайшем заседании правительства, сообщили «Известиям» в аппарате кабмина.

И опасна, и трудна

Сейчас ФССП входит в систему федеральных органов исполнительной власти, которая предусматривает прохождение государственной гражданской службы. Однако фактически судебные приставы выполняют функции, более свойственные сотрудникам правоохранительных органов. Например, проводят предварительное расследование, обеспечивают безопасность судей и присяжных заседателей, а также доставляют в суд граждан, уклоняющихся от явки по вызову.

Поэтому основной идеей законопроекта стало определение работы судебных приставов в качестве отдельного вида федеральной госслужбы — со своим набором полномочий и денежным обеспечением. Пока регулирование деятельности ФССП осуществляется в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Но новый документ серьезно повышает статус сотрудников ФССП, превращая федеральную службу в полноценную структуру, аналогичную МВД, Росгвардии, ФСКН и т.д. Предполагается, например, что классные чины, которые сейчас присваиваются сотрудникам ведомства, заменят на специальные звания.

Как и в других силовых ведомствах, зарплата сотрудников будет состоять из оклада по должности и званию. Пенсионное и социальное обеспечение судебных приставов и членов их семей предлагается приравнять к уровню аналогичных выплат пенсионерам МВД, Росгвардии и ФСКН. Предполагается, что меры, указанные в законопроекте, позволят сократить отток кадров, снизить коррупционные риски и «серьезно мотивировать должностных лиц ФССП к качественному исполнению обязанностей».

Также законопроектом вводится понятие «контракт» и детально регламентируются вопросы испытания при поступлении на службу, а также перевода на другую должность. С впервые поступающими на службу будет заключаться срочный контракт: для младшего состава — на три года, среднего и старшего — на пять лет. В остальных случаях предполагается оформлять бессрочные трудовые отношения.

Пистолет в награду

Отдельная глава законопроекта посвящена мерам поощрения. Сотруднику могут присвоить специальное звание при наличии ученой степени, объявить благодарность, выплатить премию, вручить ценный подарок, ведомственную или государственную награду, а также наградить огнестрельным или холодным оружием. Кроме того, в качестве меры поощрения может применяться досрочное снятие ранее наложенного на сотрудника дисциплинарного взыскания.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что необходимость разработки такого законопроекта назрела давно. ФССП в соответствии с действующим законодательством выполняет функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, а также по предварительному расследованию в форме дознания по уголовным делам, напомнил он.

— Исполнение указанных функций зачастую связано с применением огнестрельного оружия и специальных средств, а также с риском для жизни и здоровья судебных приставов, что отличает судебных приставов от иных федеральных государственных гражданских служащих, — считает сенатор. — При этом статус и регулирование деятельности службы осуществляется в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации». То есть мы имеем, по сути, несоответствие тех функций, которые выполняют приставы, тем социальным гарантиям, которые предоставляет им государство.

По словам Андрея Клишаса, расширить социальные гарантии для судебных приставов предлагается для того, чтобы повысить их статус. Он также отметил, что с участием директора ФССП была создана рабочая группа по подготовке законодательных предложений по повышению статуса судебных приставов и совершенствованию принудительного исполнения судебных актов. Члены группы также высказывали свои замечания и предложения по теме.