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Пенсионеры получат за всё: Чего ждать 1 августа

09 июля 2020, 10:00  •  17 • Политика
Кому в России повысят пенсии с 1 августа - новые выплаты, льготы, надбавки и индексации.
Пандемия коронавирусной инфекции сильно повлияла на жизнь граждан России, особенно пенсионеров. В рамках мер по поддержке наиболее уязвимых групп населения правительство назначило новые выплаты, льготы, надбавки и индексации. Многие из них можно получить с 1 августа, а некоторые - даже раньше.
Так, до конца июля 2020 года, чтобы начать получать пенсию по возрасту, не требуется обязательного визита в отделение Пенсионного фонда. Выплаты будут назначены автоматически на основе информации с места работы. А заявление на пенсию и получение пенсии по доверенности можно оформить на портале госуслуг.
Кроме того, выплата пособий по безработице также будет автоматически продлена на три месяца. Это же касается выплаты по потере кормильца и доплаты к пенсии за опекунство. Также автоматически будет перечислено пособие на ребёнка до трёх лет, если все документы поданы в период с 1 апреля по 1 октября.
Переосвидетельствование инвалидности на период с 1 марта по октябрь тоже автоматизировано. Вдобавок с 1 июля в два раза увеличена фиксированная часть социальной выплаты для инвалидов первой группы, а также для пенсионеров по старости, которым в июне исполнилось 80 лет.
Помимо этого, автоматически продлевается получение субсидий на оплату ЖКХ для социально незащищённых граждан, чьи льготы истекают в период с 1 апреля по 1 октября. А автомобилистам, не успевающим до 30 сентября пройти техосмотр для получения полиса ОСАГО, документ всё равно будет оформлен.
С 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам - участникам программы софинансирования. Также это касается получателей накопительных пенсий. Вдобавок новые льготы будут предоставлены пенсионерам старше 75 лет. Речь идёт об удвоении фиксированной части пенсии, которую раньше получали только пенсионеры старше 80 лет.
Ещё с 1 августа пройдёт автоматический перерасчёт пенсий работающих пенсионеров за счёт накопленных за прошлый год пенсионных баллов. Правда, использовать позволено не более трёх таких баллов. Напомним, что один балл равен 93 рублям, соответственно прибавка составит порядка 300 рублей.
Плюс ко всему, самозанятые, в том числе пенсионеры, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ, или на 12 130 рублей, пишет РИА ФАН.

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