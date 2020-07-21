Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / Политика

Пенсионеры получат дополнительные выплаты? ОП обратилась с призывом к Мишустину

21 июля 2020, 14:00  •  71 • Политика
Представитель Общественной палаты России Султан Хамзаев обратился с призывом о помощи пожилым людям к премьеру Михаилу Мишустину. Чего стоит ожидать? Пенсионеры получат дополнительные выплаты?
В письме Хамзаева на имя премьер-министра предлагается ввести единовременные выплаты для пенсионеров в размере 15 тысяч рублей в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.
"У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", - говорится в письме, передаёт РИА Новости.
В своём обращении к Мишустину Хамзаев призвал правительство разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 000 рублей, аналогично помощи, оказанной государством для семей с детьми.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 01:00
По пулемёту в каждой руке: Кадыров бросил вызов Помпео
21 июля 2020, 01:00
Германия стала беспомощной из-за "Северного потока - 2"
21 июля 2020, 10:00
"Чудило": Российский адмирал колко ответил бывшему командующему ВМС Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
15 июля 2020, 07:00
По 1200 долларов каждому: "Американская мечта" хитрых русских девочек
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
18 июля 2020, 15:00
Три предпосылки вхождения Донбасса в состав России
14 июля 2020, 19:00
США нанесли предательский удар Украине по Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.