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Пенсионеры получат дополнительные выплаты? ОП обратилась с призывом к Мишустину
21 июля 2020, 14:00 • 71 • Политика
Представитель Общественной палаты России Султан Хамзаев обратился с призывом о помощи пожилым людям к премьеру Михаилу Мишустину. Чего стоит ожидать? Пенсионеры получат дополнительные выплаты?
В письме Хамзаева на имя премьер-министра предлагается ввести единовременные выплаты для пенсионеров в размере 15 тысяч рублей в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.
"У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", - говорится в письме, передаёт РИА Новости.
В своём обращении к Мишустину Хамзаев призвал правительство разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 000 рублей, аналогично помощи, оказанной государством для семей с детьми.
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