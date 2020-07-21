Пенсионеры получат дополнительные выплаты? ОП обратилась с призывом к Мишустину

В письме Хамзаева на имя премьер-министра предлагается ввести единовременные выплаты для пенсионеров в размере 15 тысяч рублей в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.

"У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", - говорится в письме, передаёт РИА Новости.

В своём обращении к Мишустину Хамзаев призвал правительство разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 000 рублей, аналогично помощи, оказанной государством для семей с детьми.