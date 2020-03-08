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Пенсионеры подпадут под ограничения из-за коронавируса - Mirror

08 марта 2020, 19:35  •  133 • Политика
Медики считают, что пожилые люди больше всех подвержены риску заражения. Тем, кто старше 70 лет, запретят ходить на матчи по футболу, пишет Mirror.
Не секрет, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового вида, впрочем, как и любые другие вирусные заболевания, опаснее для пожилых людей или тех, чей организм ослаблен. Большинство летальных исходов от коронавирусной инфекции зафиксировано как раз среди пожилых. Из-за этого в Великобритании решили ввести некоторые ограничения для пенсионеров, о чём пишет газета Mirror.
Так, руководство Премьер-лиги чемпионата Англии по футболу полагает, что полезным был бы запрет на посещение матчей пенсионерами в возрасте старше 70 лет. С другой стороны, тренеру британского клуба "Кристал Пэлас" Рою Ходжсону 72 года. Как тогда быть ему?
Словом, данная мера озвучена, но пока не проработана детально, сообщает "Утро.ру". В целом же ситуация в Великобритании критическая - наличие коронавируса выявлено почти у 200 человек. И, согласно официальным хроникам, один из заболевших уже умер.

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