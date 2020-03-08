Пенсионеры подпадут под ограничения из-за коронавируса - Mirror

Не секрет, что заболевание, вызываемое коронавирусом нового вида, впрочем, как и любые другие вирусные заболевания, опаснее для пожилых людей или тех, чей организм ослаблен. Большинство летальных исходов от коронавирусной инфекции зафиксировано как раз среди пожилых. Из-за этого в Великобритании решили ввести некоторые ограничения для пенсионеров, о чём пишет газета Mirror.

Так, руководство Премьер-лиги чемпионата Англии по футболу полагает, что полезным был бы запрет на посещение матчей пенсионерами в возрасте старше 70 лет. С другой стороны, тренеру британского клуба "Кристал Пэлас" Рою Ходжсону 72 года. Как тогда быть ему?

Словом, данная мера озвучена, но пока не проработана детально, сообщает "Утро.ру". В целом же ситуация в Великобритании критическая - наличие коронавируса выявлено почти у 200 человек. И, согласно официальным хроникам, один из заболевших уже умер.