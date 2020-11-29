Пенсионеры могут остаться без денег в начале 2021 года: Экономист РАН указал на неочевидные риски

Некоторые российские пенсионеры получат двойные выплаты в декабре 2020 года из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками. О скрытой опасности, которую таит в себе это, рассказал директор Института экономики Российской академии наук, экономист Руслан Гринберг.

Речь идёт о выплате двойной пенсии гражданам России, которым деньги приходят с 1 по 10 января. А ожидающие прихода средств на банковскую карту после 9 числа получат январскую пенсию вовремя.

Эта мера, конечно, носит показательный, демонстрационный характер. В этом, конечно, есть смысл. Но это увеличивает риски проживания последующего месяца, - цитирует URA.RU слова экономиста РАН.

Он добавил, что хотя банки не работают в новогодние праздники, все онлайн-сервисы продолжают работать. С другой стороны, выплата до новогодних праздников снижает риски доставки пенсии не по адресу, признал юрист.