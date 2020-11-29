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Пенсионеры могут остаться без денег в начале 2021 года: Экономист РАН указал на неочевидные риски

29 ноября 2020, 23:55  •  50 • Политика
Часть российских пенсионеров получат двойную выплату в декабре. Экономист РАН предупредил о риске остаться без денег в начале 2021 года.
Некоторые российские пенсионеры получат двойные выплаты в декабре 2020 года из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками. О скрытой опасности, которую таит в себе это, рассказал директор Института экономики Российской академии наук, экономист Руслан Гринберг.
Речь идёт о выплате двойной пенсии гражданам России, которым деньги приходят с 1 по 10 января. А ожидающие прихода средств на банковскую карту после 9 числа получат январскую пенсию вовремя.
Эта мера, конечно, носит показательный, демонстрационный характер. В этом, конечно, есть смысл. Но это увеличивает риски проживания последующего месяца, - цитирует URA.RU слова экономиста РАН.
Он добавил, что хотя банки не работают в новогодние праздники, все онлайн-сервисы продолжают работать. С другой стороны, выплата до новогодних праздников снижает риски доставки пенсии не по адресу, признал юрист.

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