Пенсионеры и цены: ни догнать, ни перегнать • 86 • Аналитика Ждите прибавки, не ждите ответа

На словах всё вроде бы выглядит вполне пристойно. У многих чиновников, особенно на местах, даже хватает смелости подчеркивать, что «прибавка» к пенсионному возрасту составляет на данный момент всего полгода, то есть не больше двух процентов трудового стажа, а пенсии индексируются практически на равных с инфляцией. То есть на 5-6, а то и больше процентов. Неужели, когда набегут все пять лет «прибавки» к возрасту, сами пенсии вырастут аж на 20 процентов?









Мало того что в этих замысловатых расчётах всё смешано в одну кучу, так ещё и забывается, что по всем законам в России любые социальные выплаты должны индексироваться в размерах инфляции. Как-то забывается и президентское обещание каждый год прибавлять по 1000 рублей всем пенсионерам, вне зависимости от территорий и категорий. Впрочем, глава государства, похоже, вообще считает пенсионный вопрос если не решённым окончательно, то на какое-то время закрытым.



Однако граждане не могли не побеспокоить национального лидера острыми социальными вопросами, чему ярким свидетельством стала последняя «Прямая линия». Путин, в отличие от своих многочисленных подчинённых, вроде бы не стал наводить тень на плетень. Однако слова: «Видим проблему и будем ее решать, сосредоточим на этом внимание. Но откуда государство возьмет деньги? Тоже из того, как работает экономика», согласитесь, как-то не убеждают. Тем более что президент по этому поводу решил почему-то сказать о важности нацпроектов для оздоровления экономики, что должно улучшить и работу пенсионной системы. Хотелось бы верить.



Отнюдь не случайно Владимир Путин постарался попросту свернуть дискуссию:

«По пенсиям ещё будут вопросы, но скажу сразу. Обеспечение пенсионеров нормальным доходом — один из приоритетов государства и, безусловно, мы будем за этим следить. Индексация страховых пенсий по старости составила 7,05%. С 1 апреля этого года мы повысили на 2 процента государственные пенсии и социальные пенсии, с 1 октября будут повышены на 4,3 процента пенсии военным пенсионерам одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих».



Цифры, приведённые президентом, практически полностью совпали с теми, которые на днях озвучила зампред комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова, представившая новый механизм индексации пенсий. Не совсем понятно, насколько он новый, так как именно под такие сложные методики и запускалось повышение пенсионного возраста.



Очень похоже на то, что это только говорится, будто бы главная цель нового механизма — повышение размера социальных выплат выше уровня инфляции. На самом деле, как можно предположить, речь идёт о запуске очередного «лохотрона», которым будут полностью управлять сотрудники пенсионных фондов в глубинке и от которого граждане, в силу полного его непонимания, будут получать отнюдь не максимальные, а минимальные прибавки. Если вообще будут. Опыт бюрократической организации самых разных социальных выплат в современной России убеждает именно в этом.



Итак, Елена Бибикова сообщила:

«…раньше мы с 1 февраля увеличивали соцвыплаты на уровень инфляции. Теперь же мы увеличили все страховые пенсии на 7,05 процента. То есть на процент, который заметно выше инфляции».



Полное совпадение с данными президента. И даже на «мы» с журналистами госпожа сенатор разговаривает в точности как доктора и… глава государства.



Далее она напомнила, что с 1 января 2020 года размер пенсий будет повышен на 6,6%, то есть выплаты вырастут на фиксированную величину, а не на уровень инфляции предыдущего года. И добавила про социальные пенсии, которые получают категории граждан, которым выплата назначается вне зависимости от стажа работы.



«Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, их вдовы. Эти пенсии назначаются на 5 лет позже, чем страховые, и индексируются иначе — с 1 апреля. На 2020 год индексация составит 3,9%».



Какие индексы, какие цены?

Индексы и проценты смотрятся довольно красиво, хотя до сих пор в реальности срабатывали плохо. Тем более что официальная инфляция у нас имеет нехорошую привычку сильно отставать от роста потребительских цен, за которым даже правильно проиндексированные пенсии угнаться не могут. Нас по-прежнему пытаются убеждать, что инфляция – это не только рост цен, но нищающим пенсионерам от этого не легче.





Похоже, все надежды нынешней власти связаны с тем, что с каждым годом «прибавление» в рядах получателей пенсий, как впрочем, и иных социальных выплат, будет всё меньше. Иначе зачем было вообще заводить всю эту бодягу с пенсионной реформой? В которой и реформы-то никакой не наблюдается, если, конечно, не считать за реформу простенькие, но на самом деле хитроумные таблички с раскладами, когда выйдут на пенсию уроженцы того или иного года.







В последнее время россиянам всё чаще загадывают разного рода загадки. И особенно сложно им разбираться как раз с тем, что их больше всего беспокоит. С ценами, с коммуналкой и с социалкой. Приходится держать что-то вроде круговой обороны. Когда-то про западное кино говорили, что оно в основном призвано отвлекать публику от социальных проблем. У нас же сейчас всё происходит с точностью до наоборот – социальными проблемами публику явно отвлекают от того бесстыдного бреда, которым переполнены главные каналы телевидения.



Когда повысили пенсионный возраст, нам сразу дали понять, что на прибавку к пенсиям пойдут средства от повышения НДС. Однако даже с учётом этого проблему с пенсионными выплатами российские законодатели всегда старательно отделяли от общей финансовой ситуации в стране. А она, как известно, неплохая: бюджет верстается с минимальным дефицитом, который легко ликвидируется за счёт лишних нефтедолларов, долги у России минимальные (то ли на зависть всему миру, то ли в насмешку), внешнеторговый баланс лучше некуда.



Про направление средств от повышения НДС в пенсионную систему говорил не кто иной, как первый вице-премьер Антон Силуанов, хотя это вообще-то и не его епархия. Но сейчас об этом хоть и забыли, но спрашивают частенько. Первый «вице», он же министр финансов, обычно отвечает уклончиво, видимо, вспомнив, что Минфин не распределяет средства, будь они хоть бюджетные, хоть пенсионных фондов. Что ж, очень жаль, что теперь, кажется, кроме как с президента, и спросить не с кого.



А ведь нам ещё твердили, что средства Пенсионного фонда не разворовали – они просто сгорели в кризисах и инфляциях. И заверяли, что очень скоро их будет просто катастрофически не хватать. И обещали, что, повысив пенсионный возраст, можно будет добиться реального роста не только пенсий, но и иных социальных выплат. Ведь работающих останется больше – и с большего числа можно будет и средств на выплаты получить больше.



Но поскольку дополнительные средства от НДС уже имеют место быть да и с нефтегазовыми доходами всё обстоит совсем неплохо, мы вправе снова и снова задавать резонный вопрос: «Где деньги?» И тут уже по-медведевски не отшутишься. На словах всё вроде бы выглядит вполне пристойно. У многих чиновников, особенно на местах, даже хватает смелости подчеркивать, что «прибавка» к пенсионному возрасту составляет на данный момент всего полгода, то есть не больше двух процентов трудового стажа, а пенсии индексируются практически на равных с инфляцией. То есть на 5-6, а то и больше процентов. Неужели, когда набегут все пять лет «прибавки» к возрасту, сами пенсии вырастут аж на 20 процентов?Мало того что в этих замысловатых расчётах всё смешано в одну кучу, так ещё и забывается, что по всем законам в России любые социальные выплаты должны индексироваться в размерах инфляции. Как-то забывается и президентское обещание каждый год прибавлять по 1000 рублей всем пенсионерам, вне зависимости от территорий и категорий. Впрочем, глава государства, похоже, вообще считает пенсионный вопрос если не решённым окончательно, то на какое-то время закрытым.Однако граждане не могли не побеспокоить национального лидера острыми социальными вопросами, чему ярким свидетельством стала последняя «Прямая линия». Путин, в отличие от своих многочисленных подчинённых, вроде бы не стал наводить тень на плетень. Однако слова: «Видим проблему и будем ее решать, сосредоточим на этом внимание. Но откуда государство возьмет деньги? Тоже из того, как работает экономика», согласитесь, как-то не убеждают. Тем более что президент по этому поводу решил почему-то сказать о важности нацпроектов для оздоровления экономики, что должно улучшить и работу пенсионной системы. Хотелось бы верить.Отнюдь не случайно Владимир Путин постарался попросту свернуть дискуссию:Цифры, приведённые президентом, практически полностью совпали с теми, которые на днях озвучила зампред комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова, представившая новый механизм индексации пенсий. Не совсем понятно, насколько он новый, так как именно под такие сложные методики и запускалось повышение пенсионного возраста.Очень похоже на то, что это только говорится, будто бы главная цель нового механизма — повышение размера социальных выплат выше уровня инфляции. На самом деле, как можно предположить, речь идёт о запуске очередного «лохотрона», которым будут полностью управлять сотрудники пенсионных фондов в глубинке и от которого граждане, в силу полного его непонимания, будут получать отнюдь не максимальные, а минимальные прибавки. Если вообще будут. Опыт бюрократической организации самых разных социальных выплат в современной России убеждает именно в этом.Итак, Елена Бибикова сообщила:Полное совпадение с данными президента. И даже на «мы» с журналистами госпожа сенатор разговаривает в точности как доктора и… глава государства.Далее она напомнила, что с 1 января 2020 года размер пенсий будет повышен на 6,6%, то есть выплаты вырастут на фиксированную величину, а не на уровень инфляции предыдущего года. И добавила про социальные пенсии, которые получают категории граждан, которым выплата назначается вне зависимости от стажа работы.Индексы и проценты смотрятся довольно красиво, хотя до сих пор в реальности срабатывали плохо. Тем более что официальная инфляция у нас имеет нехорошую привычку сильно отставать от роста потребительских цен, за которым даже правильно проиндексированные пенсии угнаться не могут. Нас по-прежнему пытаются убеждать, что инфляция – это не только рост цен, но нищающим пенсионерам от этого не легче.Похоже, все надежды нынешней власти связаны с тем, что с каждым годом «прибавление» в рядах получателей пенсий, как впрочем, и иных социальных выплат, будет всё меньше. Иначе зачем было вообще заводить всю эту бодягу с пенсионной реформой? В которой и реформы-то никакой не наблюдается, если, конечно, не считать за реформу простенькие, но на самом деле хитроумные таблички с раскладами, когда выйдут на пенсию уроженцы того или иного года.В последнее время россиянам всё чаще загадывают разного рода загадки. И особенно сложно им разбираться как раз с тем, что их больше всего беспокоит. С ценами, с коммуналкой и с социалкой. Приходится держать что-то вроде круговой обороны. Когда-то про западное кино говорили, что оно в основном призвано отвлекать публику от социальных проблем. У нас же сейчас всё происходит с точностью до наоборот – социальными проблемами публику явно отвлекают от того бесстыдного бреда, которым переполнены главные каналы телевидения.Когда повысили пенсионный возраст, нам сразу дали понять, что на прибавку к пенсиям пойдут средства от повышения НДС. Однако даже с учётом этого проблему с пенсионными выплатами российские законодатели всегда старательно отделяли от общей финансовой ситуации в стране. А она, как известно, неплохая: бюджет верстается с минимальным дефицитом, который легко ликвидируется за счёт лишних нефтедолларов, долги у России минимальные (то ли на зависть всему миру, то ли в насмешку), внешнеторговый баланс лучше некуда.Про направление средств от повышения НДС в пенсионную систему говорил не кто иной, как первый вице-премьер Антон Силуанов, хотя это вообще-то и не его епархия. Но сейчас об этом хоть и забыли, но спрашивают частенько. Первый «вице», он же министр финансов, обычно отвечает уклончиво, видимо, вспомнив, что Минфин не распределяет средства, будь они хоть бюджетные, хоть пенсионных фондов. Что ж, очень жаль, что теперь, кажется, кроме как с президента, и спросить не с кого.А ведь нам ещё твердили, что средства Пенсионного фонда не разворовали – они просто сгорели в кризисах и инфляциях. И заверяли, что очень скоро их будет просто катастрофически не хватать. И обещали, что, повысив пенсионный возраст, можно будет добиться реального роста не только пенсий, но и иных социальных выплат. Ведь работающих останется больше – и с большего числа можно будет и средств на выплаты получить больше.Но поскольку дополнительные средства от НДС уже имеют место быть да и с нефтегазовыми доходами всё обстоит совсем неплохо, мы вправе снова и снова задавать резонный вопрос: «Где деньги?» И тут уже по-медведевски не отшутишься. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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