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Пенсионеров и бизнесменов объединили в одном законопроекте: Госдума поддержала отсрочку по их долгам
10 декабря 2020, 11:05 • 57 • Политика
Госдума поддержала законопроект о продлении отсрочки по долгам для пострадавшего бизнеса и пенсионеров. Документ был принят во втором чтении.
В Госдуме решили поддержать пенсионеров и бизнесменов, продлив отсрочку по выплате задолженностей. Соответствующий законопроект был одобрен депутатами парламента во втором чтении.
Закон об отсрочке по долгам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 был принят в июле этого года. Им могли воспользоваться малые и средние предприниматели, а также пенсионеры, имеющие задолженности по кредитам. Однако для этого необходимо было подать документы не позднее 1 октября 2020 года. Принятый во втором чтении законопроект сдвигает эту дату на 1 мая 2021 года.
Кроме того, документ продлевает до 1 июля 2021 года запрет на осмотр, арест, изъятие и передачу движимого имущества граждан-должников, за исключением принадлежащего им транспорта.
Напомним, что в этом году президент России и правительство приняли различные меры поддержки граждан, оказавшихся в непростой ситуации из-за пандемии COVID-19. Были назначены различные выплаты семьям с детьми, а также оказана господдержка ключевым для страны отраслям.
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