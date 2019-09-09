Пенсионером можешь ты не быть. А гражданином быть обязан? • 130 • Аналитика Никто не хотел не платить

Буквально на днях, как раз накануне разного рода выборов на местах, в народ подкинули идею пополнения пенсионных счетов персональными накоплениями. Наверху явно осознали, что с пенсионной реформой явно перегнули, а людям явно недоплатили.









Сам же подход к реализации благой по сути идеи циничен донельзя. Вы копите сейчас, а мы потом поддержим и потом заплатим. Будто россиян не «кидали» ещё в начале 90-х со вкладами в Сбербанке, будто не было ваучерной приватизации и не было «МММ», будто не было дефолта и иного рода экспериментов, которые для начала неплохо было бы проверять на кроликах.



Сразу после этого было решено опросить народ по поводу отношения к пенсионной реформе. И знаете, что больше всего удивило по результатам этих социальных опросов? Нет, не сами по себе результаты – можно сказать плачевные или даже пугающие. А чего, собственно, ещё ждали власть имущие?



И удивили даже не итоги опроса молодёжи, которой будто бы «всё пофигу» и живёт она исключительно нынешним днём. Молодых сомнительная перспектива пахать, что называется, «до упора», а в итоге остаться на старости лет с тем, что называется «хрен да ещё ни хрена», похоже, тоже не сильно вдохновила.



И даже не результаты опроса граждан вроде вашего автора, которым буквально повезло выйти на пенсию вовремя, ну или чуть позже. Ведь на данный конкретный момент – осень 2019 года, в пенсионеры люди пока ещё выбиваются всего лишь через полгода после ранее предусмотренного срока.



Тем не менее, при этом уже состоявшиеся получатели пенсии (этого социального пособия «чуть выше прожиточного минимума») на удивление дружно осуждают грабительскую реформу, не скрывая своих переживаний за будущее детей и внуков. Будущее, «светлое» настолько, что порой просто страшно становится.



При том, что в России всё, как всегда, делается исключительно в интересах граждан, удивила на самом деле реакция продвинутых и скорее всего вполне лояльных к власти социологов. Реакция на то, как реформу восприняли те, «кому повезло», как в старой песне «Машины времени». Да, среди них почти три четверти, точнее, 70 процентов, ничуть не довольны пенсионной реформой.



А вы, собственно, на что рассчитывали? Думали, публика, получив тысячу-полторы, а в самом лучшем случае, по щедрости столичного градоначальника, пару тысяч рублей, заметьте, не долларов или евро, прибавки к пособию на старость, тут же заткнётся?



Ну ладно, тот же градоначальник первопрестольной ничего понимать не хочет, поскольку имеет бюджет покруче федерального, однако, кроме как раз в полгода перекладывать по всей Москве бордюры, похоже, ничего на самом деле и делать-то не умеет. Но в Кремле-то грамотных советников вроде бы с избытком. Однако и они не сообразили, что у состоявшихся пенсионеров есть какой-никакой, но личный интерес к пенсионной реформе.



Им ведь что наобещали – и тысячу рублей прибавки к пенсии ежегодно, и возможности подработки в социально важных сферах, и какие-то поблажки, если они не будут затягивать с уходом на заслуженный отдых. И где теперь все эти обещания?







Ну хорошо, Москва пару тысяч своим пенсионерам вроде бы подкинула, да и то на самом деле большинство из них лишь подтянули по сумме выплат к общему знаменателю в 19500 рублей в месяц. Это то ли обязательный минимум, то ли предельный максимум для тех, кто не работает. Ни-ни… Ни рубля больше. Иначе социальную прибавку тысяч в пять-шесть тут же отнимут.



19 тысяч и ещё 500 целковых – это не густо, честно говоря, особенно по столичным меркам. К тому же за такую пенсию приходится расплачиваться полным отказом от любых легальных подработок, вплоть до права быть дворником, истопником или уборщицей, няней или сиделкой, и даже заниматься репетиторством. Фрилансером – это уж вообще беспредел. А ведь всё это для многих людей старшего возраста было чем-то вроде спасательного круга.





При чём здесь политика?

Вот только не надо после таких пассажей записывать все 70% процентов пенсионеров, которые «недовольны» реформой, в завзятые оппозиционеры. Они-то как раз до недавнего времени чуть ли не опорой режима могли считаться. Политические убеждения и частота появления того или иного персонажа пенсионного или предпенсионного возраста на оппозиционных митингах и шествиях не имеет ровным счётом никакого отношения к тому, как он воспринял пенсионную реформу.



Плохо воспринял, негативно, и тут уж ничего, кроме солидных персональных накоплений, не помогает и не поможет. Только убедительное финансовое благополучие ломает восприятие пресловутой реформы. Даже если дети и внуки имеют запредельно высокие доходы, это ничего не меняет. Российские пенсионеры, в отличие от западных, на помощь младшего поколения полагаться не привыкли. К тому же и гордость им такого не позволяет.



Однако, хотя многие «там наверху», кажется, надеялись, что публика поворчит и всё стерпит, отношение к пенсионной реформе за прошедшее время лучше не стало. А дальше, кажется, будет только хуже. Старикам рот никакими тысячами уже просто не заткнёшь, тех же, кому предстоит перерабатывать до пенсионного срока всё больше и больше, будет становиться только больше и больше.



Про молодёжь вообще лучше смолчим – её никакими завтраками уж точно не накормишь. Ей подавай что-то надёжное и убедительное прямо сейчас. И лучше с такими гарантиями, которые их отцам и дедам даже не снились.



У пенсионной реформы есть ещё одно то ли слабое, то ли страшное место. О нём те, кто реформу задумывал, почему-то не побеспокоились. Реформа, особенно такая неудачная, способна объединить всех, кто по иному поводу даже за один стол с оппонентами сесть бы отказался. Общий враг объединяет – эта истина стара, как мир. А в нашем российском случае она становится по-настоящему опасной.



И можно считать большой удачей для власти, что та самая оппозиция, представителей которой вроде бы изящно, но на самом деле, так грубо отодвинули от участия в региональных выборах нынешней осени, практически не воспользовалась в своих целях «пенсионным ресурсом».



Автора можно даже обвинить в подсказке, но на следующих выборах, всё равно где и куда, тот, кто сумеет грамотно разыграть «пенсионную карту», почти гарантирует себе успех. Философская аксиома о переходе количества в качество в данном случае просто не может не сработать.



Ну а с нищенскими пенсиями всё равно что-то делать придётся. И начать лучше с нищенских зарплат, для начала резко повысив обязательный минимум выплат, с которого, кстати, и солидные пенсионные отчисления будут идти. И сделать это для начала в государственном секторе, который, в таком случае, сразу станет притягательнее для соискателей рабочих мест, чем сфера бизнеса.







А уж бизнес потом пусть сам ищет «дешёвые» кадры в рядах нетребовательных гастарбайтеров. Впрочем, если у последних появится шанс на какие-то реальные пенсионные отчисления в России, они тут же сами станут куда требовательнее к своим работодателям. «Мы не рабы, рабы не мы», – это же, наверное, про них было сказано. Буквально на днях, как раз накануне разного рода выборов на местах, в народ подкинули идею пополнения пенсионных счетов персональными накоплениями. Наверху явно осознали, что с пенсионной реформой явно перегнули, а людям явно недоплатили.Сам же подход к реализации благой по сути идеи циничен донельзя. Вы копите сейчас, а мы потом поддержим и потом заплатим. Будто россиян не «кидали» ещё в начале 90-х со вкладами в Сбербанке, будто не было ваучерной приватизации и не было «МММ», будто не было дефолта и иного рода экспериментов, которые для начала неплохо было бы проверять на кроликах.Сразу после этого было решено опросить народ по поводу отношения к пенсионной реформе. И знаете, что больше всего удивило по результатам этих социальных опросов? Нет, не сами по себе результаты – можно сказать плачевные или даже пугающие. А чего, собственно, ещё ждали власть имущие?И удивили даже не итоги опроса молодёжи, которой будто бы «всё пофигу» и живёт она исключительно нынешним днём. Молодых сомнительная перспектива пахать, что называется, «до упора», а в итоге остаться на старости лет с тем, что называется «хрен да ещё ни хрена», похоже, тоже не сильно вдохновила.И даже не результаты опроса граждан вроде вашего автора, которым буквально повезло выйти на пенсию вовремя, ну или чуть позже. Ведь на данный конкретный момент – осень 2019 года, в пенсионеры люди пока ещё выбиваются всего лишь через полгода после ранее предусмотренного срока.Тем не менее, при этом уже состоявшиеся получатели пенсии (этого социального пособия «чуть выше прожиточного минимума») на удивление дружно осуждают грабительскую реформу, не скрывая своих переживаний за будущее детей и внуков. Будущее, «светлое» настолько, что порой просто страшно становится.При том, что в России всё, как всегда, делается исключительно в интересах граждан, удивила на самом деле реакция продвинутых и скорее всего вполне лояльных к власти социологов. Реакция на то, как реформу восприняли те, «кому повезло», как в старой песне «Машины времени». Да, среди них почти три четверти, точнее, 70 процентов, ничуть не довольны пенсионной реформой.А вы, собственно, на что рассчитывали? Думали, публика, получив тысячу-полторы, а в самом лучшем случае, по щедрости столичного градоначальника, пару тысяч рублей, заметьте, не долларов или евро, прибавки к пособию на старость, тут же заткнётся?Ну ладно, тот же градоначальник первопрестольной ничего понимать не хочет, поскольку имеет бюджет покруче федерального, однако, кроме как раз в полгода перекладывать по всей Москве бордюры, похоже, ничего на самом деле и делать-то не умеет. Но в Кремле-то грамотных советников вроде бы с избытком. Однако и они не сообразили, что у состоявшихся пенсионеров есть какой-никакой, но личный интерес к пенсионной реформе.Им ведь что наобещали – и тысячу рублей прибавки к пенсии ежегодно, и возможности подработки в социально важных сферах, и какие-то поблажки, если они не будут затягивать с уходом на заслуженный отдых. И где теперь все эти обещания?Ну хорошо, Москва пару тысяч своим пенсионерам вроде бы подкинула, да и то на самом деле большинство из них лишь подтянули по сумме выплат к общему знаменателю в 19500 рублей в месяц. Это то ли обязательный минимум, то ли предельный максимум для тех, кто не работает. Ни-ни… Ни рубля больше. Иначе социальную прибавку тысяч в пять-шесть тут же отнимут.19 тысяч и ещё 500 целковых – это не густо, честно говоря, особенно по столичным меркам. К тому же за такую пенсию приходится расплачиваться полным отказом от любых легальных подработок, вплоть до права быть дворником, истопником или уборщицей, няней или сиделкой, и даже заниматься репетиторством. Фрилансером – это уж вообще беспредел. А ведь всё это для многих людей старшего возраста было чем-то вроде спасательного круга.Вот только не надо после таких пассажей записывать все 70% процентов пенсионеров, которые «недовольны» реформой, в завзятые оппозиционеры. Они-то как раз до недавнего времени чуть ли не опорой режима могли считаться. Политические убеждения и частота появления того или иного персонажа пенсионного или предпенсионного возраста на оппозиционных митингах и шествиях не имеет ровным счётом никакого отношения к тому, как он воспринял пенсионную реформу.Плохо воспринял, негативно, и тут уж ничего, кроме солидных персональных накоплений, не помогает и не поможет. Только убедительное финансовое благополучие ломает восприятие пресловутой реформы. Даже если дети и внуки имеют запредельно высокие доходы, это ничего не меняет. Российские пенсионеры, в отличие от западных, на помощь младшего поколения полагаться не привыкли. К тому же и гордость им такого не позволяет.Однако, хотя многие «там наверху», кажется, надеялись, что публика поворчит и всё стерпит, отношение к пенсионной реформе за прошедшее время лучше не стало. А дальше, кажется, будет только хуже. Старикам рот никакими тысячами уже просто не заткнёшь, тех же, кому предстоит перерабатывать до пенсионного срока всё больше и больше, будет становиться только больше и больше.Про молодёжь вообще лучше смолчим – её никакими завтраками уж точно не накормишь. Ей подавай что-то надёжное и убедительное прямо сейчас. И лучше с такими гарантиями, которые их отцам и дедам даже не снились.У пенсионной реформы есть ещё одно то ли слабое, то ли страшное место. О нём те, кто реформу задумывал, почему-то не побеспокоились. Реформа, особенно такая неудачная, способна объединить всех, кто по иному поводу даже за один стол с оппонентами сесть бы отказался. Общий враг объединяет – эта истина стара, как мир. А в нашем российском случае она становится по-настоящему опасной.И можно считать большой удачей для власти, что та самая оппозиция, представителей которой вроде бы изящно, но на самом деле, так грубо отодвинули от участия в региональных выборах нынешней осени, практически не воспользовалась в своих целях «пенсионным ресурсом».Автора можно даже обвинить в подсказке, но на следующих выборах, всё равно где и куда, тот, кто сумеет грамотно разыграть «пенсионную карту», почти гарантирует себе успех. Философская аксиома о переходе количества в качество в данном случае просто не может не сработать.Ну а с нищенскими пенсиями всё равно что-то делать придётся. И начать лучше с нищенских зарплат, для начала резко повысив обязательный минимум выплат, с которого, кстати, и солидные пенсионные отчисления будут идти. И сделать это для начала в государственном секторе, который, в таком случае, сразу станет притягательнее для соискателей рабочих мест, чем сфера бизнеса.А уж бизнес потом пусть сам ищет «дешёвые» кадры в рядах нетребовательных гастарбайтеров. Впрочем, если у последних появится шанс на какие-то реальные пенсионные отчисления в России, они тут же сами станут куда требовательнее к своим работодателям. «Мы не рабы, рабы не мы», – это же, наверное, про них было сказано. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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