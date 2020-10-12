Пенсионерам в России предложат открыть частные ясли, чтобы решить вопрос нехватки детсадов

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре разрабатывает проект закона, который должен пополнить копилку инструментов для решения проблемы нехватки мест в ясельных группах детских садов. Как пишет "Парламентская газета", привлечь к созданию ясельных групп надеются малый и средний бизнес.

Заместитель председателя комитета, автор идеи Виктор Смирнов в беседе с журналистами пояснил, что дефицит с местами для малышей от 1,5 до 3 лет наблюдается по всей России. В то же время строить новый детский сад не всегда экономически выгодно. Например, если воспитанников в населённом пункте или районе не так много. Поэтому и предложено расширить инструментарий.

Ясельные группы предложат открыть частникам. Для этого муниципалитет разместит заявку и на условиях конкурса выберет лучшего исполнителя. Дошкольная группа может быть совсем маленькой - от трёх до пяти человек. А индивидуальным предпринимателем, который будет работать с детьми, вполне способен стать даже педагогический работник, вышедший на пенсию, полагает Смирнов.