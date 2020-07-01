Пенсионерам придётся ждать нового повышения ещё месяц

С 1 июля вступают в силу нововведения, которые затрагивают миллионы пенсионеров России. Речь идёт о новых льготах и надбавках к пенсионным выплатам. Информацией о них поделились в Пенсионном фонде России (ПФР).

С этого дня пенсионеры, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с надбавкой. Ранее опекунство расценивалось как работа, поэтому чиновники не индексировали пенсии. Теперь этой несправедливости положен конец. Надбавка будет начислена автоматически, никаких заявлений и бумажной волокиты не потребуется.

Кроме того, накопительные пенсии вырастут на 9,13%. Правда, придётся подождать ещё месяц. Повышение будет произведено автоматически 1 августа. По предварительной оценке, повышение коснётся 80 тысяч пенсионеров, чей средний размер накопительной пенсии в настоящий момент составляет 956 рублей в месяц.