|
Пенсионерам Китая уготовили путь русских: На пенсию в 60 и 55 уже не отпустят
05 марта 2021, 13:15 • 99 • Политика
В Китае намерены поэтапно повысить нормативный пенсионный возраст. В этом случае Пекин идёт по пути России. Теперь на пенсию мужчин с 60 и женщин с 55 лет уже не отпустят.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей, особое внимание обратил на грядущую пенсионную реформу в стране. Судя по представленной информации, китайцы намерены избрать для своих пенсионеров тот же путь, что несколько лет назад был реализован в России.
Сейчас мужчины в КНР могут выйти на заслуженный отдых с 60 лет, а женщины - с 55 лет. Однако власти страны решили поэтапно повысить нормативный пенсионный возраст. Это заложено в плане социально-экономического развития на 2021 - 2025 годы.
При этом подчёркивается, что поэтапное повышение будет проходить при обеспечении базового пенсионного страхования по старости до 95% населения. Планируется увеличить и размер выплат, включая субсидии и пособия.
Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов, по предварительным оценкам, уже к 2035 году в КНР содержать одного пенсионера будут сразу двое работающих граждан. Если проследить оценки специалистов до 2050 года, то по их прогнозам, к этому времени пенсионерами станет треть населения Китая (около 35%).
Подпишитесь на нас
Загрузка...
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2021, 14:40
|
27 февраля 2021, 00:55
|
01 марта 2021, 01:05
|
02 марта 2021, 14:40
|
28 февраля 2021, 13:55
|
28 февраля 2021, 01:50
|
27 февраля 2021, 12:50