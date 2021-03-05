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Пенсионерам Китая уготовили путь русских: На пенсию в 60 и 55 уже не отпустят

05 марта 2021, 13:15  •  99 • Политика
В Китае намерены поэтапно повысить нормативный пенсионный возраст. В этом случае Пекин идёт по пути России. Теперь на пенсию мужчин с 60 и женщин с 55 лет уже не отпустят.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей, особое внимание обратил на грядущую пенсионную реформу в стране. Судя по представленной информации, китайцы намерены избрать для своих пенсионеров тот же путь, что несколько лет назад был реализован в России.
Сейчас мужчины в КНР могут выйти на заслуженный отдых с 60 лет, а женщины - с 55 лет. Однако власти страны решили поэтапно повысить нормативный пенсионный возраст. Это заложено в плане социально-экономического развития на 2021 - 2025 годы.
При этом подчёркивается, что поэтапное повышение будет проходить при обеспечении базового пенсионного страхования по старости до 95% населения. Планируется увеличить и размер выплат, включая субсидии и пособия.
Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов, по предварительным оценкам, уже к 2035 году в КНР содержать одного пенсионера будут сразу двое работающих граждан. Если проследить оценки специалистов до 2050 года, то по их прогнозам, к этому времени пенсионерами станет треть населения Китая (около 35%).

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